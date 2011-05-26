В России горит склад с боеприпасами, проводится эвакуация 7 тысяч человек

Москва. В Республике Башкортостан горит склад с боеприпасами, проводится эвакуация 7 тысяч человек.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Около 11 часов 30 минут произошел взрыв боеприпасов, хранившихся на складах войсковой части 67684, дислоцирующейся в районе населенного пункта Урман Иглинского района Республики Башкортостан (в 150 км от города Уфы)», - говориться в сообщении.

В то же время, по информации телеканал «Россия 24», 99-й артиллерийский арсенал расположен всего в пяти километрах от железнодорожного полотна. Движение поездов на этом участке Куйбышевской железной дороги перекрыто из-за взрывов боеприпасов на горящем складе. Из прилегающей к складам зоны будет эвакуировано от 5 до 7 тысяч человек.

По словам руководителя пресс-службы Приволжского регионального центра МЧС Олега ЗУГЕЕВА, в настоящее время на 25 автобусах из поселка уже эвакуированы более 1 тысячи жителей. Прилегающие к воинской части территории оцеплены полицией, также ограничен въезд на территорию поселка Урман.

Сообщается, что канонада от разрывов боеприпасов слышна за несколько десятков километров от склада боеприпасов, густой черный дым от пожара виден на расстоянии 40 километров от места возгорания. На складе хранятся старые артиллерийские и танковые снаряды, которые не способны при взрыве разлетаться на большие расстояния. Однако опасность пожара заключается в том, что вблизи от места происшествия проходят многочисленные коммуникации, в том числе газо- и нефтепроводы.

Начальник Управления пресс-службы и информации Минобороны полковник Игорь КОНАШЕНКОВ сообщил, что пожар вызвал детонации снарядов, находившихся на площадке погрузки. В настоящее время принимаются меры по локализации пожара и его тушению. В борьбе с огнем задействованы 44 сотрудника МЧС и 14 единиц пожарной техники. Но пожарная техника пока не может вплотную подъехать к складам из-за канонады.

Причины возгорания пока неизвестны. По некоторым данным, по одной из версий, огонь на территорию склада перекинулся из леса. По другой версии - на складе произошло самовозгорание, а лесной пожар стал следствием происшедшего на арсенале взрыва.