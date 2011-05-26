Вступление России в ВТО будет положительным фактором для мировой экономики – Обама

Москва. Вступление России во Всемирную торговую организацию будет положительным фактором для мировой экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент США Барак ОБАМА сказал по итогам переговоров с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в Довиле.

«Наши команды прилагают большие усилия в том, что касается вступления России в ВТО. Мы убеждены в том, что вступление России в ВТО будет положительным фактором для российской экономики, для американской экономики, для экономики всего мира, и мы убеждены в том, что нам удастся этого добиться», - сказал Б.ОБАМА.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что стороны говорили «о форсированном вступлении России в ВТО».

«Надеюсь, что мы все-таки сможем довести этот процесс до конца. Но для этого необходимы соответствующие импульсы. И по результатам сегодняшних переговоров мы договорились дать соответствующие поручения нашим командам», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Справка УНИАН. Россия в 1995 году начала переговоры о вступлении в ВТО. На сегодняшний день РФ не завершила переговоры по ВТО в двухстороннем формате только с Грузией.