Москва. Россия и США намерены упростить визовый режим.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и США Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Барака ОБАМЫ о сотрудничестве в визовой сфере, принятом в Довиле.

«Мы продолжаем изыскивать пути облегчения поездок между нашими странами в соответствии с законодательными и нормативными актами обоих государств», - говорится в документе.

«В качестве первого серьезного шага мы поручили нашим официальным лицам сконцентрироваться на вопросах либерализации на взаимной основе визового режима для наиболее многочисленных категорий наших граждан, совершающих поездки – бизнесменов и туристов, путешествующих индивидуально и в группах, и официальных представителей», - говорится в заявлении.

Сообщается, что страны работают над новым соглашением о выдаче по общему правилу без излишне формализованных приглашений и обоснований многократных виз бизнесменам и туристам, отвечающим требованиям для въезда, сроком на 36 месяцев за единый и применяемый на взаимной основе сбор, а также выдаче многократных виз сроком на 12 месяцев для поездок официальных представителей двух стран.

«Мы рассчитываем урегулировать эти вопросы и подписать такое соглашение в ближайшее время в соответствии с внутренними процедурами обеих стран», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 марта премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил ввести безвизовый режим между США и Россией.