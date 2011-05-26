Генпрокуратура выявила в Гостаможслужбе более 20 человек с подлдельными дипломами

Генеральная прокуратура Украины в ходе проверки выявила в Государственной таможенной службе более 20 человек, которые трудоустроились по поддельным дипломам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, проверкой установлено, что более 20 человек при оформлении на работу в Гостаможслужбу использовали поддельные дипломы о высшем образовании. Кроме того, установлены факты присвоения такими лицами во время работы в таможенных органах финансовых средств.

"Все лица, которые использовали поддельные дипломы о высшем образовании, уволены из органов таможенной службы", - отметили в пресс-службе ГПУ.

По результатам проверки в отношении должностных лиц Гостаможслужбы возбуждено три уголовных дела по ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.1 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Другие материалы для организации соответствующих проверок направлены в правоохранительные органы по месту совершения правонарушений.