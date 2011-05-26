Анонс на 27 мая

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочим визитом побывает в Республике Польша. В Варшаве Глава государства примет участие в XVII Саммите стран Центральной Европы.

* Инвестиционный Форум Украина – Грузия

* Состоится стартовая конференция украино-французского проекта “Твининг: Усиление институционной возможностей Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины для рационализации управления водным хозяйством на местном уровне”. Участники: Ольга Романюк, зам.министра по вопросам ЖКХ, лидер проекта от Украины; Лаура Гараняни, координатор по вопросам сотрудничества, Представительство ЕС в Украине; Микаэль Ру, первый советник, посольство Франции; Пьер Шантрель, лидер проекта от Франции; представители Минэкономики, Минэкологии, НКРЭ.

* Круглый стол на тему: «Как защитить бизнес от рейдерских захватов». Организаторы: Комитет ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства и журнал «Эксперт Украина». В 10-45 председатель Комитета Верховной Рады Наталья Королевская проведет брифинг.

* Украинская народная партия будет пикетировать строительство на территории Десятинной церкви (Андреевский спуск).

* Премьер-министр Украины М.Азаров примет участие в открытии на правом берегу автомобильного заезда со стороны моста им. Е.Патона

* Официальный визит Президента Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики Ровнага Абдуллаева в Киев. В рамках визита состоится открытие первой автозаправочной станции под брендом SOCAR в Киеве.

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