Главное на 26 мая (вечер)

Финансы

Украина возглавила Координационный совет глав налоговых служб стран СНГ

Председательство в Координационном совете руководителей налоговых служб стран – участниц Содружества независимых государств перешло от Таджикистана к Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на 18-м заседании Координационного совета в Ялте.

“Начиная с сегодняшнего дня Украина будет возглавлять Координационный совет. Я буду его председателем”, - сказал глава Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО журналистам после заседания.

“Мы очень рады, что Украина будет председательствовать в следующем году. Надеюсь, мы решим много вопросов”, - сказал руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил МИШУСТИН.

Руководители Координационного совета избираются сроком на один год в алфавитном порядке по названию стран СНГ.

В ходе сегодняшнего заседания обсуждались основные показатели работы налоговых служб стран СНГ, изменения в налоговых законодательствах, вступивших в силу в этом году, отчеты рабочих групп по анализу налогового законодательства, утвержден план мероприятий Координационного совета на текущий год и т. д.

Следующее, 19-е заседание Координационного совета, скорее всего, пройдет в первом полугодии 2012 года в Баку (Азербайджан).

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Суд США постановил вернуть Украине 19 млн. долл.

Суд в США принял решение о возврате в государственный бюджет Украины свыше 19 млн. долларов, незаконно потраченных правительством Юлии ТИМОШЕНКО на приобретение медицинских препаратов по завышенным ценам через цепочку посредников.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

«Международный аудит деятельности бывшего правительства Ю.ТИМОШЕНКО, осуществленный по поручению Кабинета министров Украины, дал практический положительный результат.

20 мая 2011 года суд округа Орегон (штат Орегон, США) принял решение, в соответствии с которым в государственный бюджет Украины будет возвращено свыше 19 млн. долларов, незаконно потраченных правительством Ю.ТИМОШЕНКО на приобретение медпрепаратов по завышенным ценам через цепочку посредников. 23 мая апелляционная инстанция подтвердила решение суда, отклонив требования защиты ответчика», - сообщается в заявлении.

«Ответчиком по иску выступала корпорация «Олден Групп». Именно она вместе с украинской компанией «Интерфарм» была посредником закупки вакцины, которую за деньги украинских налогоплательщиков осуществило правительство ТИМОШЕНКО. Суд установил, что цена вакцин была завышена в несколько раз, и таким образом Украине был нанесен существенный ущерб», - говорится в документе.

Пресс-служба Кабмина отмечает, что «финансовые махинации правительства ТИМОШЕНКО, установленные американским судом, были выявлены в ходе международного аудита. Аудит финансово-хозяйственной деятельности правительства ТИМОШЕНКО с целью расследования фактов злоупотреблений с бюджетными средствами был начат в мае прошлого года. К нему были привлечены авторитетные международные аудиторы. Именно на основании результатов их расследования Государство Украина получило возможность судиться по поводу возмещения нанесенного ущерба».

Правительство Украины удовлетворено судебным решением о возврате Украине свыше 19 млн. долларов, что равняется, например, стоимости создания современного диагностико-лечебного центра и во много раз превышает расходы на проведение международного аудита деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

Правительство выражает убеждение, что упомянутое судебное решение является только первым, но далеко не последним шагом по восстановлению справедливости и возврату Украине украденных денег. «Безусловно, уже в ближайшее время в бюджет должны вернуться еще более значительные суммы, которые были незаконно потрачены на сомнительные сделки во время деятельности правительства ТИМОШЕНКО в 2008 году – первом квартале 2010 года», - говорится в заявлении Кабмина.

В документе также отмечается, что полномасштабное антикоррупционное расследование по результатам международного аудита деятельности правительства ТИМОШЕНКО продолжается.

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НБУ зарегистрировал банк «Сич»

Национальный банк Украины 24 мая зарегистрировал банк «Сич» (Киев).

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, банк «Сич» зарегистрирован в форме публичного акционерного общества.

Справка УНИАН. На 1 мая 2011 года в Украине было зарегистрировано 195 банков, из которых 177 имели банковскую лицензию.

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Нацбанк: задолженность банков по кредитам рефинансирования увеличилась на 10%

По состоянию на 23 мая, задолженность по кредитам рефинансирования, предоставленного Национальным банком Украины (НБУ), имеют 47 банков на общую сумму 67 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель директора Генерального департамента банковского надзора - директор департамента пруденциального надзора Нацбанка Украины Елена МИРОНЕНКО.

Представитель Нацбанка не предоставила динамики номинального значения этого показателя, но, согласно данным баланса НБУ (объем кредитов банкам и другим заемщикам по состоянию на 1 января 2011 года составлял 60,784 млрд. грн., на 1 апреля 2011 года – 57,224 млрд. грн.), он увеличился с начала 2011 года на 10%, с начала II квартала т.г. – на 17%.

Е.МИРОНЕНКО при этом отметила, что из банков, имеющих задолженность по рефинансированию: 32 банка находятся в общем режиме деятельности, их сумма задолженности составляет 55,5 млрд. грн.; 4 банка, в которых работает временная администрация, имеют задолженность 10,4 млрд. грн.; задолженность 11 банков, которые находятся в стадии ликвидации, составляет 1,113 млрд. грн.

«Остаток задолженности у государственных банков, в капитализации которых приняло участие государство, - 24,7 млрд. грн.», - сказала Е.МИРОНЕНКО.

По ее информации, на протяжении января и двух декад мая т.г. банками досрочно погашено 1,876 млрд. грн. Общий объем возвращенных кредитов рефинансирования в указанный период составляет 4,808 млрд. грн. С начала т.г. полностью погасили задолженность по рефинансированию 17 банков.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, остаток задолженности банков по кредитам, полученным в порядке поддержки их ликвидности, по состоянию на 25 июня 2010 года составлял 80 млрд. грн., из которых более 70% – это пролонгированная задолженность. Основная сумма рефинансирования была выдана банкам в период финансового кризиса, когда банки ощущали нехватку ликвидности.

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Требование по минимальному уровню регулятивного капитала не выполняют 37 банков - НБУ

Требование по минимальному уровню регулятивного капитала в 120 млн. грн., согласно постановлению Национального банка Украины №273, на сегодня не выполняют 37 из 177 действующих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель директора генерального департамента банковского надзора - директор департамента пруденциального надзора Нацбанка Украины Елена МИРОНЕНКО.

По словам Е.МИРОНЕНКО, с начала вступления в силу вышеуказанного документа 27 банков уже увеличили размер капитала до объема, который превышает 120 млн. грн.

Представитель НБУ уверена в том, что указанная динамика, а также полученные от банков планы по наращиванию капитала, свидетельствует о возможности банковской системы выполнить нормативные требования.

Как сообщал УНИАН, НБУ своим постановлением № 273, которое вступило в силу 20 июля 2010 года, обязал банки до 1 января 2012 года увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банки, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, имеют определенные ограничения по привлечению вкладов физических лиц.

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Киев выплатил 10,3 млн. долл. по своим еврооблигациям 2007 года

Власти Киева выплатили 10,3 млн. долл. США по еврооблигациям 2007 года. Об этом говорится в переданном агентству УНИАН сообщении банка «Хрещатик», который выступает ко-менеджером и платежным агентом этого займа.

Как сообщал УНИАН, в 2007 Киев выпустил еврооблигации на общую сумму 250 млн. долл. под 8,25% годовых. Лид-менеджерами по этому займу выступили CitіGroup (London Branch), Credit Suisse (London Branch), Deutsche Bank и UBS.

Доход по данному выпуску еврооблигаций выплачивается раз в полгода.

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ТЭК

«Укргазвыдобування» намерена приобрести 69 АЗС и 3 нефтебазы

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», в лице филиала Управления по переработке газа и газового конденсата (с. Базилевщина, Машевский район, Полтавская обл.) намерена приобрести в различных регионах Украины 69 АЗС и 3 нефтебазы общей стоимостью 1 млрд. 269 млн. 24,622 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщениях компании, опубликованных на официальном веб-портале «Государственные закупки».

В частности, компания намерена приобрести АЗС и нефтебазы у следующих компаний: ООО «АТИКВА» (г. Чернигов), ООО «Реген-Ойл» (г. Черкассы), ООО «Агрохимсервис» (г. Сумы), ООО «БИНА ЛТД» (г. Харьков), ООО «Меркатор АЗС» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), ООО «Калина-Закарпатье» (г. Ужгород, Закарпатская обл.), ООО «Век» (г. Одесса) и ДП «Борол» (с. Усатово, Одесская обл.).

Стоимость 69 АЗС составляет 1 млрд. 231 млн. 444,702 тыс. грн., а 3 нефтебаз – 37 млн. 579,920 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе Антимонопольный комитет Украины разрешил ДК «Укргазвыдобування» приобрести 84 АЗС. Автозаправочные комплексы расположены в Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Одесской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Справка УНИАН. Создание собственной сети АЗС ДК «Укргазвыдобування» началось в конце 2007 года.

На сегодняшний день под брендом «Укргазвыдобування» работает 11 АЗС в Харьковской области, на автозаправочных станциях реализуются нефтепродукты производства Шебелинского ГПЗ, который входит в структуру ДК «Укргазвыдобування».

Завод производит автомобильные бензины марок А-76, А-92, А-95, дизельное топливо, сжиженный газ, уайт-спирит, мазут, битум и другие нефтепродукты.

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Shell оспорила в суде решение АМКУ о наложении штрафа в 25 млн. грн.

ООО «Альянс Холдинг» (оператор сети АЗС Shell в Украине) 20 мая оспорило в Хозяйственном суде Киева решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 22 марта по причине отсутствия объективных доказательств нарушения компанией законодательства об экономической конкуренции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в решении АМКУ ООО «Альянс Ходинг» было предъявлено обвинение в совершении антиконкурентных согласованных действий по повышению розничных цен на высокооктановый бензин в конце декабря 2010 г. – начале январе 2011 г. совместно с некоторыми другими операторами рынка.

Компания отмечает, что ценообразование в сети АЗС Shell на протяжении исследованного АМКУ периода было результатом законной хозяйственной деятельности компании, при которой розничные цены на нефтепродукты корректируются в зависимости от наличия объективных на то причин.

Кроме того, выход за рамки рекомендованного «ценового коридора», рассчитанного Экспертно-аналитической группой при Министерстве энергетики и угольной промышленности, не является нарушением законодательства, так как этот коридор имеет исключительно рекомендательный характер и субъекты хозяйствования не обязаны следовать этим рекомендациям при установлении розничных цен на нефтепродукты в своих сетях АЗС.

На данный момент розничная цена на нефтепродукты в Украине не является регулируемой государством, а значит, розничные сети сами устанавливают ее исходя из таких объективных факторов, как хозяйственные расходы, уровень уплачиваемых обязательных платежей (налогов), конкурентоспособность и качество товара и сервиса на АЗС и др.

«Компания «Шелл» в своей деятельности придерживается принципов свободной и добросовестной конкуренции и соблюдения требований конкурентного законодательства. Компания устанавливает розничные цены на своих АЗС самостоятельно, без согласования с другими участниками рынка. Компания формирует ценовую политику на своих АЗС по стандартной процедуре с унифицированной методикой с учетом различных факторов, в том числе инвестиций в гарантии качества топлива, рыночной конъюнктуры, тенденций ценообразования в Украине и в мире, маркетинговых соображений и прочих особенностей, зависящих от структуры бизнеса и подходов к ведению деятельности», - отметил генеральный директор компании по эксплуатации сети АЗС Shell на территории Украины (ООО «Альянс Холдинг») Урс ШАУБ.

Напомним, 22 марта т.г. АМКУ наложил на сети автозаправочных станций «Континент НефтеТрейд» (ТМ WOG), ООО «Альянс Холдинг» (Shell) и ЧП «ОККО Нефтепродукт» (ОККО) штраф в размере 1% выручки. Штраф для сети WOG составил около 93 млн. грн., ОККО – около 32 млн. грн. и Shell – около 25 млн. грн.

Справка УНИАН .Компания Shell – один из мировых лидеров в энергетической и нефтехимической области. Сегодня компания работает в более чем 90 странах мира, общее количество сотрудников превышает 90 тыс. человек.

В 2006 году была создана компания по эксплуатации сети АЗС под брендом Shell в Украине. Сейчас сеть АЗС Shell насчитывает 166 станций в 21 области Украины. В 2007 году Shell стала первой компанией, которая предложила украинским автомобилистам премиальное топливо.

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ДТЭК планирует до 2030 года инвестировать в развитие своих активов 20 млрд. долл.

Лидер топливно-энергетического рынка Украины — ДТЭК планирует до 2030 года довести общий объем капиталовложений в развитие своих активов до 20 млрд. долл. Об этом в частности шла речь в ходе презентации концепции развития ДТЭК до 2030 года, состоявшейся в Киеве 25 мая.

Как отмечают в ДТЭК, анализ мировых тенденций, позволил определить главные вызовы мирового энергорынка, частью которого является ДТЭК: стабильный рост потребности в электроэнергии при дефиците энергоресурсов и ужесточение экологических требований, рост ответственности энергетических корпораций перед обществом.

Компания в полной мере осознает проблемы отечественной энергетики, рассматривает проекты строительства новых энергоблоков, развития угледобычи и модернизации существующих ТЭС, привлечение инвестиций в добычу собственных углеводородов и максимальное использование возобновляемых источников энергии.

Опираясь на эти предпосылки, ДТЭК определил основные стратегические векторы своего развития на ближайшие 20 лет. Так, согласно концепции развития компании, основой энергетического бизнеса ДТЭК будет тепловая генерация с собственным топливообеспечением. Компания будет стремиться диверсифицировать портфель активов, участвуя в проектах по возобновляемым источникам энергии и гидрогенерации.

Сорхраняя стремление стать лидером в построении социально-ответственного бизнеса, ДТЭК намерен участвовать в реформировании и модернизации экономики Украины, социальном развитии регионов присутствия и продвижении лучших стандартов в области промышленной безопасности и экологии.

Исходя из того, что люди являются ключевой движущей силой развития ДТЭК и источником конкурентного преимущества, компания будет продолжать активно инвестировать в развитие своего персонала и продвигать инновационную культуру в производстве и управлении.

Основой своего успешного роста ДТЭК видит эффективность производства, эффективность инвестиций и эффективность управления.

Украина будет оставаться основным рынком ДТЭК, при этом приоритетными регионами дальнейшего роста станут Центральная и Восточная Европа и страны СНГ, инструментами выхода на внешние рынки будут трейдинг и приобретение компаний.

Сбыт электроэнергии и вспомогательных услуг всем категориям потребителей станут важной частью бизнеса ДТЭК. Компания будет активно развивать розничный бренд ДТЭК.

«Главная идея, которая проходит через всю концепцию нашего долгосрочного развития – это готовность конкурировать с крупнейшими европейскими энергетическими компаниями. Если пользоваться футбольной терминологией, то мы хотим войти в Лигу Чемпионов в энергетике Европы и выиграть Чемпионский кубок, стать лучшими среди лучших. Для нас это значит: самые высокие зарплаты для наших сотрудников, самые высокие стандарты безопасности труда , лучшие условия для жизни в городах, где расположены наши предприятия, и лучшая репутация в бизнесе. Эти цели очень амбициозны, они требуют огромной концентрации человеческих, производственных, инвестиционных ресурсов, поддержки в обществе и государстве. При этом наши амбиции подкреплены глубоким анализом глобальных трендов и пониманием наших конкурентных преимуществ. Мы уже стоим на пути в бизнес-клуб лучших представителей западного энергетического бизнеса», - заявил в ходе презентации концепции развития ДТЭК генеральный директор компании Максим ТИМЧЕНКО.

Справка УНИАН. Разработка долгосрочной стратегии ДТЭК «20+» началась в марте 2010 года с анализа «будущего» мирового сообщества. На данном этапе Компания привлекла к анализу и исследованиям более 100 сотрудников. На втором этапе было сформировано долгосрочное видение развития ДТЭК, а в 2011 году началась разработка детализированной стратегии Компании до 2030 года. Консультационную поддержку оказывает компания McKinsey.

ДТЭК (г.Донецк) управляет энергетическими активами System Capital Management (Донецк). Предприятия ДТЭК представляют собой производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,55% акций, и ПАО «Западэнерго», в котором ДТЭК принадлежит 24,9% акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию.

Консолидированный доход ДТЭК в 2010 году составил 3 052 млн. дол., EBITDA — 771 млн. дол., чистая прибыль — 359 млн. дол.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

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Агро

Украина предлагает испанским бизнесменам инвестировать в агропромышленный комплекс

Украина предлагает испанским бизнесменам инвестировать в агропромышленный сектор экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом шла речь на его встрече с государственным секретарем по вопросам ЕС МИД Испании Диего Лопесом ГАРРИДО.

Первый вице-премьер считает, что самым перспективным применением для испанских инвестиций в Украину является агропромышленный сектор.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в Украине есть огромные возможности для строительства теплиц, овощехранилищ, элеваторов, разных перерабатывающих производств.

Со своей стороны, отметил первый вице-премьер, правительство Украины обязуется создать для испанских инвесторов благоприятный климат.

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Строительство

Попов: судьба строительства ТРЦ возле «Театральной» будет решена через две-три недели

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что дальнейшая судьба строительства торгово-офисного комплекса по улице Богдана Хмельницкого, 7, возле станции метро «Театральная», будет решена через две-три недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня во время пресс-конференции после презентации Стратегии развития Киева до 2025 года.

По словам А.ПОПОВА, он удивлен тем, что лишь недавно комиссии по этому объекту начали озвучивать заявления о незаконности строительства ТРЦ.

«Когда мне говорят, что комиссия определила, что это незаконно, то где была та комиссия, когда она определяла, что это можно строить, и давала на это разрешения, когда субъекты бизнеса выиграли все суды, которые позволяют им это делать? Такие двойные стандарты одних и тех же представителей и чиновников вызывают у меня большое удивление», - сказал председатель КГГА.

Он заверил, что проблема будет решена на протяжении 2-3 недель. «Мы вас с этим решением ознакомим. Я думаю, что еще будем советоваться и с территориальной общиной, и с вами относительно того, как там сделать», - сказал А.ПОПОВ, обращаясь к журналистам.

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2011 г. пресс-служба КГГА сообщила, что Временная комиссия по проверке объектов, которые строятся в центральной исторической части Киева, на соответствие государственным строительным, санитарным и экологическим нормам, считает необходимым остановить строительство по ул. Гончара, 17-23, и демонтировать новостройку возле станции метро “Театральная”.

Справка УНИАН. Уже 5 лет киевляне требуют отменить разрешение на работы по строительству торгово-офисного центра на улице Богдана Хмельницкого, 7, и ввести мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился, и обжаловал его в суде.

Строительство возле станции метро “Театральная” возобновилось в начале декабря 2010 года, и продолжается круглосуточно.

2 февраля 2011 г. вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ заявил, что Кабмин приложит все усилия, чтобы остановить скандальное строительство рядом со станцией метро «Театральная» в Киеве.

7 февраля председатель КГГА А.ПОПОВ пообещал, что скандальное строительство возле станции метро «Театральная» будет прекращено до 9 февраля.

28 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконным строительство по ул. Б.Хмельницкого вблизи станции метро «Театральная». Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры.

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Янукович "в последний раз" предупредил Азарова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз призвал премьер-министра Николая АЗАРОВА подготовить предложения по приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги к экономически обоснованному уровню.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации Стратегии развития Киева до 2025 года.

«Я поставил это задание правительству, и я надеюсь, Николай Янович, что Вы до конца этой сессии, этого политического сезона, то есть к началу июля подготовите серьезное совещание с серьезными предложениями, как нам подойти к оптимизации тарифной политики в стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мне уже надоело повторять эти слова и обращаться к Вам. Я в очередной раз, если не в последний раз, предупреждаю Вас и весь блок ЖКХ страны подготовить серьезные предложения для серьезных изменений и подходов в нашей стране в этом вопросе», - обратился В.ЯНУКОВИЧ к Н.АЗАРОВУ на повышенных тонах.

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Промышленность

«КАМАЗ» увеличил долю на рынке больших грузовиков Украины до 33,7%

Крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации ОАО «КАМАЗ» в январе-апреле т.г. увеличила свою долю на рынке Украины в сегменте грузовых автомобилей полной массой свыше 16 тонн на 5,16%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, 33,71%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор по маркетингу и рекламе ОАО «КАМАЗ» Ашот АРУТЮНЯН сегодня на пресс-конференции в Киеве в ходе «Дня клиента «КАМАЗа» в Украине».

По его словам, доля продукции «КАМАЗа» на рынке среднетоннажных грузовых автомобилей полной массой 8-16 тонн за 4 месяца 2011 года составила 12,33%, продемонстрировав прирост на 3,8% по сравнению с январем-апрелем 2010 г.

Также он добавил, что «КАМАЗ» рассматривает Украину в качестве одного из самых приоритетных рынков.

Кроме того, в рамках «Дня клиента «КАМАЗа» в Украине», впервые в Украине были представлены автомобили КАМАЗ модернизированного рестайлингового модельного ряда. В частности, это бортовой автомобиль КАМАЗ-65115-6010-78, самосвал КАМАЗ-43255-6010-99 с ёмкостью кузова 6,3 куб. м и 10 куб. м самосвал КАМАЗ-65115-6058-78.

Рестайлинг не только изменил внешний вид автомобилей нового модельного ряда. Одновременно было проведено и комплексное обновление всех основных узлов и систем. В результате существенно улучшились ключевые потребительские характеристики автомобилей: увеличены межсервисный интервал, удельная грузоподъёмность, ресурс, существенно снижен расход топлива. Кабина нового дизайна отличается не только современным обликом, но и повышенной комфортабельностью.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «КАМАЗ» планирует увеличить продажи в Украине в 2 раза по сравнению с 2010 годом – до 1400 автомобилей

Справка УНИАН. Группа компаний «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации.

ОАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые автомобили (более 30 моделей, свыше 400 комплектаций, автомобили с правым рулем), прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.

Дилерская сеть «КАМАЗА» в Украине включает 9 дилеров и 1 субдилера с головными офисами в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Чернигове и Николаеве и филиальной сетью, охватывающей всю Украину.

Координируют работу «КАМАЗА» в Украине его дочерние предприятия в Чернигове и Киеве – ООО «Торговая компания «КАМАЗ» и ООО «Торговое представительство КАМАЗ». «КАМАЗ» имеет на территории Украины 10 авторизированных сервисных центров.

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ЛАЗ и компания «Рено» могут создать совместное производство микроавтобусов

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность создания совместного производства микроавтобусов Львовским автобусным заводом и компанией «Рено».

Как передает пресс-служба министерства, об этом сообщил сегодня, 26 мая, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ по итогам Международного транспортного форума (МТФ), проходящего 25-27 мая 2011 года в г. Лейпциг (Германия).

«Мы договорились о совместном проекте - в первую очередь речь идет о производстве микроавтобусов", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По словам вице-премьер-министра Украины, также рассматривается возможность налаживания совместного производства автобусов скорой помощи для нужд Львова в контексте проведения Евро-2012.

Напомним, участие в нынешнем Международном транспортном форуме приняли министры транспорта 52 стран-членов МТФ: Германии, Армении, Австралии, Азербайджана, Беларуси, Украины, Бельгии, Боснии и Герцоговины, Болгарии, Канады, Кореи, Дании, Испании, Эстонии, США, РФ, Франции, Грузии, Венгрии, Индии, Исландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Мексики, Молдовы, Черногории, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Великобритании, Словакии, Швеции, Швейцарии, Турции и других стран ЕС. Справка УНИАН. Международный транспортный форум - это межправительственная организация, входящая в состав Организации экономического сотрудничества и развития.

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Транспорт/Связь

Кабмин готов компенсировать перевозчикам полную ставку кредита за покупку отечественных автобусов

Правительство готово компенсировать украинским автоперевозчикам до 100% кредита за покупку новых автобусов украинского производства.

Как передает пресс-служба Мининфраструктуры, об этом сообщил сегодня, 26 мая, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ по итогам Международного транспортного форума (МТФ), проходящего 25-27 мая 2011 года в г. Лейпциг (Германия).

«Мы готовы компенсировать 100% кредита - то есть, полную ставку кредита, за покупку украинскими автоперевозчиками автобусов украинского производства. Позиция государства такова: покупайте автобусы большой вместимости украинского производства, и государство всячески вам в этом поможет. Такие правила мы введем уже с 1 июля этого года », - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

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ЕС не готов предоставить украинским компаниям право предоставлять услуги автоперевозок

Европейский Союз не готов в рамках зоны свободной торговли, соглашение о создании которой с Украиной находится на завершающей стадии, предоставить украинским компаниям право предоставлять услуги по автоперевозкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил руководитель переговорной группы от Еврокомиссии по вопросам создания ЗСТ между Украиной и ЕС Филипп КУИССОН в ходе видео-моста Киев-Брюссель.

«ЕС не предлагает это сейчас Украине», - сказал он.

Ф.КУИССОН отметил, что причина, в частности, заключается в условиях оплаты труда водителей автотранспорта Украины и Европы, что может создать нездоровую конкуренцию на рынке перевозок ЕС.

«Это не потому, что мы не довольны Украиной. Средняя зарплата водителя (в Украине - УНИАН) 1 тыс. евро – 10 тыс. грн. Мы не хотим вынуждать наших водителей конкурировать с украинскими водителями, которым платят меньше. Когда-то, это будет не завтра, украинские водители будут получать такую зарплату (как в Европе) и тогда им позволят войти со своими грузовиками в ЕС. Тут важны социальные аспекты», - сказал он.

Кроме того, Ф.КУИССОН подчеркнул, что со стороны ЕС также действуют более высокие стандарты для автомобилей, которые перевозят грузы.

При этом он подчеркнул, что в случае достижения необходимых стандартов со стороны Украины, возможность предоставлять украинским компаниям транспортные услуги в ЕС будет предоставлена. При этом он подчеркнул, что договором предусмотрен десятилетний переходный период.

«Условия переговоров со временем могут изменяться, улучшаться… У нас высокие стандарты - социальные и экологические. Как только Украина достигнет этих стандартов, мы скажем хорошо, мы вам позволяем. Но мы не хотим несправедливой конкуренции», - сказал он.

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УНИАН