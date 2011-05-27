ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Евросоюз просит Украину определиться: либо Таможенный союз, либо ЗСТ» пишет – участие Украины в Таможенном союзе невозможно, во первых, Украина член ВТО, а во вторых членство в Зоне свободной торговли определяет, что Украина будет фактически частью ЕС в экономическом отношении…

http://delo.ua/ukraine/evrosojuz-prosit-ukrainu-oprede-158123/

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Также «Дело» подает материал «Американский суд вернул Украине деньги, потраченные на «Тамифлю», в котором пишет – в госбюджет Украины будет возвращено свыше 19 млн. долларов, которые были потрачены правительством Юлии Тимошенко на закупку медпрепаратов по завышенным ценам через цепь посредников…

http://delo.ua/ukraine/amerikanskij-sud-vernul-ukrain-158111/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «ГНС расскажет налоговую историю», в котором пишет - Государственная налоговая служба планирует начать формирование списков плательщиков НДС с положительной налоговой историей. Добросовестным предприятиям опять обещают сократить сроки проверок и упростить процедуру возмещения НДС. Для получения фискальных преференций необходимо, в частности, вовремя подавать налоговую отчетность и не оспаривать в судах суммы доначисленных налогов и бюджетного возврата НДС. Эксперты и бизнес сомневаются в эффективности реализации предложений, ведь государство ставит условия, но не выполняет обещания…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1648272

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сработали на двойку», в котором пишет – в апреле впервые с начала года реальная средняя зарплата украинцев снизилась на 1,2%. На фоне падения зарплат в промышленности выросли заработки в сельском хозяйстве и бюджетной сфере. Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы рост зарплат будет обеспечен пересмотром социальных стандартов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1648263

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Издание «Экономические известия» публикует материал «EC сопротивляется «Газпрому», в котором пишет – несмотря на доводы «Газпрома», Евросоюз отказывается считать проект «Южный поток» для поставок российского газа в ЕС приоритетным. Это, по мнению экспертов, позволяет Киеву надеяться на поддержку Брюсселя в противодействии строительству нового газопровода в обход Украины…

http://markets.eizvestia.com/full/ec-soprotivlyaetsya-gazpromu

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Также «Экономические известия» подают материал «Мясо дорожает», в котором пишут - у продукта сезонное повышение спроса, которое будет увеличивать его стоимость на 2-3% ежемесячно, вплоть до окончания сбора нового урожая - августа. Но подорожание никак не связано с ростом потребления мяса в стране, что указывает на то, что мясная отрасль еще не преодолела кризис…

http://markets.eizvestia.com/full/myaso-dorozhaet

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«Экономические известия» публикуют материал «Иностранный капитал наступает», в котором пишут – финансовое развитие Украины в условиях глобализации сопровождается активным притоком капитала в банковскую систему. Если до 2005-2006 гг. его интервенция сдерживалась политической нестабильностью в Украине и рядом регулятивных барьеров, то вступление страны в ВТО резко повысило интерес транснациональных банковских групп к Украине…

http://finance.eizvestia.com/full/inostrannyj-kapital-nastupaet

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Газета «Сегодня» в публикации «Александр Попов: «Ни квартплата, ни проезд в Киеве повышаться не будет» пишет - глава КГГА рассказал изданию, каким видит столицу в будущем, как будет распоряжаться землей, когда поедет метро на Троещину и что будет с ценами на проезд и коммунальные услуги…

http://www.segodnya.ua/interview/14253596.html

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Также «Сегодня» в публикации «Техосмотр могут не отменить, иначе за границу не пустят» пишет – ТО хотят забрать у ГАИ уже летом…

http://www.segodnya.ua/news/14253592.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Надежда на независимость» пишет – если отделить нефтеперерабатывающий завод от нефтедобычи, компаниям станет труднее завышать цены на бензин — к такому выводу пришли Минэкономразвития и Минэнерго России. По замыслу чиновников, независимый завод заставит нефтяные холдинги снизить маржу в переработке…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261012/nadezhda_na_nezavisimost

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Также «Ведомости» в публикации «Иностранцы с пробегом» пишут – в Россию пришел первый иностранный торговец подержанными автомобилями. Чешская ААА Auto Group откроет торговлю в августе-сентябре в подмосковной Щербинке…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261011/inostrancy_s_probegom

(УНИАН)