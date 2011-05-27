Грищенко к европарламентариям: дело Тимошенко не имеет политического подтекста

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заверяет, что события вокруг экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не имеют никакого политического подтекста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на заседании постоянной комиссии ПАСЕ, отвечая на вопрос европарламентариев по поводу ситуации вокруг Ю.ТИМОШЕНКО.

По его словам, общество должно быть проинформировано относительно проведения расследований и знать о действиях тех должностных лиц, которые имели ответственность по управлению страной, особенно если есть четкие признаки того, что результаты деятельности должностных лиц создали угрозу национальной безопасности. «И здесь нет политических исключений», - сказал он.

По словам К.ГРИЩЕНКО, политики в Европе также подпадают под такие расследования, если их действия незаконны.

Министр иностранных дел призвал европарламентариев подождать и увидеть, что расследование дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО ведется абсолютно законно. Он добавил, что расследования ведутся не только в отношении деятельности бывших должностных лиц, но есть и примеры, когда были привлечены к ответственности должностные лица нынешнего правительства. «Это не выборочная юстиция, это улучшение ситуации в обществе, где к коррупции перестали относиться толерантно», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Министр иностранных дел также добавил, что это является определенным сигналом для всех правительственных чиновников как нынешних, так и будущих, что их действия должны быть законными.

К.ГРИЩЕНКО отвечал на вопросы европарламентариев на английском языке, его ответы переводили на украинский.