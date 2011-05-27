Жена Луценко: у руководства СИЗО нет постановления суда о продлении срока содержания

Руководство СИЗО не имеет нового постановления суда о продлении срока содержания под стражей бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сегодня у входа в киевский следственный изолятор после общения с его руководством заявила жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина.

«Постановления суда 23 мая, который состоялся по поводу предыдущего судебного заседания руководство СИЗО не имеет. Единственный документ, который у них есть с датой содержания моего мужа под стражей, – это решение апелляционного суда и сообщение прокуратуры о том, что 17 мая «дело Луценко» передано в суд», - сказала И.ЛУЦЕНКО, заметив, что руководство СИЗО пообещало ей и группе народных депутатов предоставить ответ, на основании чего Ю.ЛУЦЕНКО содержится под стражей.

По словам И.ЛУЦЕНКО, она и депутаты просили у руководства СИЗО документ, который бы подтверждал, что после решения суда 23 мая «вы приняли его на основании каких-то документов». «Никаких документов нет», - отметила она.

В то же время, И.ЛУЦЕНКО заметила, что на требование депутатов об освобождении в связи с таким ходом событий Ю.ЛУЦЕНКО из-под стражи они получили ответ: «ЛУЦЕНКО в суде, его вывезли в 8 часов утра».