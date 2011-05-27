Лавринович: до августа будут готовы предложения по реформированию исполнительной власти на местах

До августа текущего года Рабочая группа при Президенте Украины по вопросам реформирования территориальных органов исполнительной власти подготовит предложения по реализации второго этапа административной реформы в стране - усовершенствование организации исполнительной власти на местном уровне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, первое заседание группы по этому вопросу состоялось 26 мая под председательством министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА.

По словам министра юстиции, рабочей группой будет проведен детальный анализ организации исполнительной власти на местном уровне.

В результате, планируется выработать предварительные предложения для Главы государства относительно пересмотра излишних и дублирующих функций. Будут также выработаны предложения по оптимизации распределения функций между территориальными органами исполнительной власти и местными государственными администрациями, в том числе - относительно ликвидации отдельных территориальных органов исполнительной власти и передачи их функций местным госадминистрациям.

Результатом реформирования, по словам министра юстиции, должны стать оптимизация государственного управления на территориальном уровне, сбережение бюджетных средств и оптимизация кадрового потенциала.

Министр также сообщил, что в процессе подготовки предложений относительно реформирования исполнительной власти на местном уровне в нескольких пилотных областях и районах будут проведены консультации с представителями территориальных органов центральных органов власти и структурных подразделений местных госадминистраций с целью уточнения проекта целевой модели организации исполнительной власти на местном уровне.

Как сообщалось, Рабочая группа по законодательному и институционному обеспечению реформ была создана при Комитете по экономическим реформам Указом Главы государства от 26 февраля 2010 года.

Рабочую группу, которая готовит предложения по реформированию государственного управления, возглавляет министр юстиции А.ЛАВРИНОВИЧ.

В рамках первого этапа административной реформы Рабочей группой были выработаны предложения по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти и государственной службы.