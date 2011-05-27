Еврокомиссия обосновала возможность присоединения восточных соседей к ЕС

Брюссель . Еврокомиссия в своем Коммюнике «Новый ответ изменяющемуся соседству», представленном 25 мая, обосновала возможность присоединения восточных соседей к ЕС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил высокопоставленный представитель Еврокомиссии.

«Мы отметили, что «Европейское партнерство» основывается на тех же ценностях, на которых основывается статья 49-ая Соглашения ЕС», - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, Европейская комиссия не является органом, принимающим политические решения.

«Мы – гаранты соглашения ЕС, а политические решения принимают страны-члены», - сказал представитель Еврокомиссии.

Вместе с тем, он отметил, что политические решения должны на чем-то базироваться, и выразил мнение, что именно такую основу Комиссия и предложила в своем Коммюнике.

Как сообщал УНИАН, в Коммюнике, в частности, отмечается, что фундаментальные ценности – свобода, демократия, уважение прав человека и фундаментальных свобод, а также верховенство право – являются ключевыми в процессе политической ассоциации и экономической интеграции.

«Это – те самые ценности, которые закреплены в статье 2 Соглашения Европейского Союза, и на которых основываются стать 8 и 49», - написано в документе.

Справка УНИАН. Статья 2 Соглашения Европейского Союза определяет, что ЕС основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равности, верховенства права и уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам.

Статья 8 Соглашения определяет, что специальные отношения ЕС с соседями должны базироваться на ценностях ЕС.

Статья 49 Соглашения ЕС устанавливает, что любая европейская страна, уважающая ценности ЕС может подавать заявку на членство в Европейском Союзе.