ЕС не должен отказываться от дальнейшего расширения - Коморовский

Европейский Союз должен продолжить традицию присоединения новых государств в свои ряды, а не закрываться в существующих в настоящее время границах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ, открывая XVII саммит президентов Центральной Европы в Варшаве.

Глава Польского государства отметил, что демократические преобразования в государствах Восточной Европы, которые начались в конце 1980-х годов, подтвердили правильность избранного этими странами пути и способствовали повышению уровня жизни граждан.

"Никто здравомыслящий сейчас не подвергнет сомнению то, что изменения, которые имели место, были к лучшему", - сказал он.

Б.КОМОРОВСКИЙ отметил, что каждое государство имело свой опыт трансформации, назвав ключевым для успешности этого процесса помощь Европейского Союза.

"Объединенная Европа должна соблюдать эти традиции, и не может пытаться жить закрытая, в изоляции и в эгоизме", - подчеркнул он.

Президент Польши также назвал чрезвычайно важным для успешной трансформации государства децентрализацию власти, развитие местного самоуправления, гражданского общества, свободные медиа и экономические реформы, заметив, что перед частью стран - участниц саммита эта дорога еще впереди.

"Опыт каждого из наших государств выглядел иначе, но мы шли и идем дальше в том же направлении с той же целью, которой является демократический строй", - резюмировал он.