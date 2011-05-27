Главное на 27 мая (день)

Финансы

Рейтинг самых влиятельных бизнесменов Киева возглавили Хмельницкий и Иванов - СМИ Рейтинг самых влиятельных в развитии Киева бизнесменов возглавили владельцы "Киевской инвестиционной группы" Василий ХМЕЛЬНИЦКИЙ и Андрей ИВАНОВ.

Соответствующий рейтинг составила и опубликовала газета "Дело" (№ 16 от 27 мая — 2 июня 2011 года).

Второе место занимает совладелец торговых и бизнес-центров в столице "Мандарин Плаза", "Парус", "Арена-сити" Вагиф АЛИЕВ. Далее следуют владельцы девелоперской компании "НЕСТ", братья Вадим и Владимир ТРОФИМЕНКО.

Четвертое место разделили совладельцы компании "ХХІ век" Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ и Олег САЛМИН. Замыкают пятерку самых влиятельных в Киеве бизнесменов партнеры по корпорации "Столица" - Валентин ИСАК, Александр МЕЛАМУД и Гари КОРОГОДСКИЙ.

Газета "Дело" составляло рейтинг на основе финансовых возможностей бизнесмена, рода его деятельности и влияния на инфраструктуру столицы.

"Мы включали в рейтинг только тех бизнесменов, которые развивают свой бизнес в основном в Киеве, а не по всей Украине", - пишет газета.

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ТЭК

Азаров: Кабмин до осени подготовит схему реструктуризации и реорганизации «Нафтогаза»

Правительство планирует до осени подготовить схему реструктуризации и реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам на брифинге.

«Я думаю, что в течение летнего периода мы завершим в основном разработку проекта реструктуризации системы «Нафтогаза», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в середине марта т.г. глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Евгений БАКУЛИН заявил, что руководство «Нафтогаза» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании для повышения эффективности ее работы.

По словам Е.БАКУЛИНА, рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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За неделю розничные цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно – эксперты

С 20 по 27 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 20 по 27 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – сохранились на уровне 9,47 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,1% - с 9,87 грн./литр до 9,88 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,1% - с 10,31 грн./литр до 10,32 грн./литр; дизельное топливо – снизились на 0,2% - с 9,82 грн./литр до 9,80 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Транспорт/Связь

«Укравтодор» и ЕИБ подписали соглашение по кредиту в 450 млн. евро на улучшение дорог возле Киева

«Укравтодор» сегодня подписал финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) для получения кредита в размере 450 миллионов евро в рамках совместного проекта по улучшению состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киеву, передает корреспондент УНИАН.

Привлеченные средства будут направлены на софинансирование совместного проекта Украины, ЕИБ и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киев».

В частности, в рамках проекта будет проведена реконструкция и капитальный ремонт шести главных автомобильных магистралей на подходах к Киеву, в частности дорог: М-06 Киев-Чоп (от Киева до Житомира), М-07 Киев-Ковель-Ягодин (в пределах Киевской области), М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи (до села Кипти), М-05 Киев-Одесса (до Белой Церкви), Н-01 Киев-Знаменка (до Обухова), Р-02 Киев-Иванков-Овруч (до Дымера). При этом автодороги Киев-Чоп и Киев-Ковель-Ягодин входят в программу подготовки к Евро-2012.

Напомним, это совместный проект Украины с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 1 млрд. 70 млн. евро, из которых 170 млн. евро – часть Украины, 450 млн. евро – ЕБРР и 450 млн. евро – ЕИБ.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2010 г. «Укравтодор» подписал с ЕБРР соответствующее соглашение на 450 млн. евро. Кредит предоставляется на 15 лет с четырехлетним льготным периодом, с процентной ставкой евролибор +1%. Кредит будет выдаваться двумя траншами: первый – 250 млн. евро, второй – 200 млн. евро.

Соглашения с ЕБРР и ЕИБ еще должен ратифицировать украинский парламент.

Ранее первый транш от ЕБРР ожидался в начале 2011 года. Предполагалось начать с реконструкции дороги Киев-Чоп.

Предполагается, что реализация проекта завершится в 2025 г.

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«Укравтодор» рассчитывает в этом году завершить реконструкцию дороги Киев-Ковель-Ягодин

«Укравтодор» рассчитывает в этом году завершить все работы по реконструкции дороги Киев-Ковель-Ягодин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель главы «Укравтодора» Евгений ПРУСЕНКО.

«Мы ставим задачу в этом году завершить все работы так, чтобы обеспечить нормальное эксплуатационное состояние», - сказал он.

По словам Е.ПРУСЕНКО, это касается отдельных участков в Волынской области, при этом уже завершается реконструкция и капремонт некоторых участков. Также это касается текущего ремонта дороги от Сарн до Ковеля.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2010 г. на одном из участков международной трассы М-07 Киев-Ковель-Ягодин (протяженностью 5,4 км) в Волынской области после реконструкции было открыто движение по дороге I категории. Сметная стоимость проекта составила 62,2 млн. грн.

После ремонта автотрасса изменила категорию с третьей на первую, а ширина асфальтового полотна проезжей части увеличилась с 3,5 м до 7,5 м. Вместо двух на дороге теперь четыре раздельные полосы. Также на отрезке трассы построено два автопавильона, гардеробные, тротуарные заграждения и установлено 62 дорожных знака.

Реконструкция шоссе осуществлялась в рамках программы "Развития и содержания сети автомобильных дорог общего пользования и дорог, задействованных к подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата по футболу".

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Строительство

Кабмин инициирует пересмотр не только тарифов, но и подходов к их формированию

1 июня на расширенном заседании Кабинета министров во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА будет рассмотрен вопрос упорядочения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, правительство инициирует пересмотр не только тарифов, но и подходов к их формированию. Предусматривается утверждение единого алгоритма расчета обоснованных тарифов.

На расширенное заседание правительства будут приглашены руководители регионов, отвечающие за данный вопрос.

“Вероятно, кое-кто из них с этого дня станет экс-руководителем, ведь глава правительства настаивает на персональной ответственности тех, кто допустил необоснованное повышение тарифов в некоторых регионах, к тому же – в разы”, говорится в сообщении.

В Кабмине напомнили, что премьер-министр Николай АЗАРОВ во время заседания правительства 25 мая дал поручение Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства доложить о состоянии дел в тарифообразовании, возможности оптимизации таких расчетов.

Также премьер-министр поручил министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ внести на рассмотрение правительства предложения относительно юридического механизма отчета местных органов власти и коммунальных организаций перед потребителями коммунальных услуг, который нужно внедрить по всей стране. По убеждению главы правительства, после внедрения такой новации «правительство и граждане получат механизм препятствования необоснованному повышению тарифов».

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Попов заявляет о необходимости утверждения правительством Генплана развития Киева

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет о необходимости утверждения правительством Генерального плана развития Киева.

Об этом А.ПОПОВ сказал в интервью газете "Дело" (№ 16 от 27 мая - 2 июня 2011 года).

"Моя принципиальная точка зрения состоит в том, что Генплан должен быть утвержден на заседании Кабинета министров, чтобы не было желания внести правки в своих интересах. Как это происходило еще год назад. Когда документ утвержден правительством, правки в него внести практически невозможно". - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, в ближайшее время планируется внести изменения в Генплан развития столицы в соответствии со Стратегией развития Киева на период до 2025 года. "В этом году он (Генплан) будет доработан с учетом Стратегии развития, определятся деловые и бизнес-центры, зоны отдыха и культурные центры, после чего будут введены ограничения на проведение определенных строительных работ и возведение архитектурных сооружений", - сообщил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, А.ПОПОВ вчера, 26 мая, презентовал Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ Стратегию развития Киева до 2025 года. Киевская власть обещает представить этот документ общественности на следующей неделе.

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Фондовый рынок

«Галнафтогаз» планирует продать на фондовом рынке акции на 200 млн. долл.

Варшава. Концерн «Галнафтогаз» (Львов), один из крупнейших в Украине продавцов нефтепродуктов, намерен привлечь через фондовую биржу около 200 млн. долл. для финансирования своего дальнейшего развития.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил руководитель и главный собственник компании Виталий АНТОНОВ, который принимал участие в саммите IPO стран Центральной и Восточной Европы в Варшаве.

В. АНТОНОВ отметил, что компания пока не приняла окончательного решения, через какую биржу будет привлекать средства.

«Скорее всего, это будет Варшава», - сказал он, добавив, что среди вариантов компания также рассматривает Лондон.

По его словам, «Галнафтогаз», который провел IPO на Франкфуртской бирже в 2005 году, может доразместить акции на новой площадке в конце текущего или начале следующего года.

В.АНТОНОВ отметил, что средства будут израсходованы на инвестиционную программу стоимостью более 420 млн. долларов, которую компания также намерена реализовать за счет кредитных и своих собственных средств.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 319 современных АЗС, в т.ч. 290 под брендом «ОККО». Компания располагает 10 нефтебазами и 104 бензовозами.

УНИАН