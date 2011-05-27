Следующий саммит стран Центральной и Восточной Европы пройдет в Киеве - Янукович

Варшава.Следующий саммит стран Центральной и Восточной Европы состоится в Киеве в следующем году.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в заявлении для прессы сегодня в Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства рассказал, что сегодня в ходе саммита Украина получила предложение провести следующий саммит в Киеве, и, по словам В.ЯНУКОВИЧА, он согласился с таким предложением.

После этого он внес это предложение на рассмотрение саммита и в конце сегодняшнего дня президенты, принимавшие участие в саммите, единогласно поддержали это предложение. По словам В.ЯНУКОВИЧА, этот саммит должен состояться в Киеве в мае или июне. Окончательное решение по дате, как и по повестке дня собрания, будет согласовываться на уровне МИД.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что этот саммит будет проходить в Киеве фактически накануне проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, Президент Украины находится в Варшаве, где принимает участие в XVII Саммите стран Центральной Европы.