Главное на 27 мая (вечер)

Энергетика

Премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН 7 июня в ходе заседания украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству обсудят алгоритм пересмотра газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы конкретно обсудим наш алгоритм пересмотра этих соглашений», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр Украины также сообщил, что сегодня подписал письмо в адрес своего российского коллеги, в котором изложил основные аргументы и предложения украинской стороны по вопросу пересмотра контрактов о закупке и транзите газа.

Н.АЗАРОВ в очередной раз подчеркнул, что Украина в контексте пересмотра соглашений не требует для себя никаких льгот и преференций.

«Мы для себя не просим никаких льгот. Мы говорим о том, что подход должен быть общий, и мы не выторговываем никаких преференций. Аргументы мы изложили достаточно четко», - сказал Н.АЗАРОВ.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по состоянию на 25 мая 2011 года накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 13 млрд. куб. м природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

«Все работы идут согласно графику. Закачку природного газа в хранилища в этом году мы начали еще в марте, а по состоянию на 25 мая в хранилища закачано 2,9 млрд. куб. м газа, что на 0,7 млрд. куб. м больше, чем в прошлом году. Объем активного газа в ПХГ составляет 13 млрд. куб. м», - отметил первый заместитель директора ДК «Укртрансгаз» Мирослав ХИМКО.

В сообщении отмечается, что всего к новому отопительному сезону компания планирует капитально отремонтировать 36 скважин ПХГ (в прошлом году было отремонтировано 38 при запланированных 32), 278 газораспределительных станций (в прошлом году отремонтировано 299 при запланированных 277) и 49 газоперекачивающих агрегатов. Для оперативного реагирования на возможные кризисные ситуации во время осенне-зимнего периода 2011/2012 годов «Укртрансгаз» создает запас химических реагентов в объеме 1200 тонн. В прошлом году эта цифра составила 920 тонн.

Кроме того, ДК «Укртрансгаз» продолжает проводить планово-профилактические ремонты (ППР) магистральных газопроводов ГТС, влияющих на транзит российского газа в Европу. Всего в этом году запланировано провести 13 комплексов ППР.

Северодонецкий "Азот" за 5-6 лет на 50% перейдет на нефтехимическое производство.

Как сообщает пресс-служба Дмитрия ФИРТАША, об этом он сказал во время празднования 60-летия предприятия.

По словам Д.ФИРТАША, перед его компаниями в азотной группе стоит задача - войти в нефтехимию. "Северодонецкий Азот на сегодня имеет огромный потенциал в нефтехимии. Да, есть проблемы с сырьевой базой, мы уже 3-4 месяца решаем их. По сути, вся нефтехимия в свое время выходила из нефтянки, и не секрет, что раньше был Лисичанский НПЗ, который имел прямую трубу, и сюда приходил этил. К сожалению, сейчас уже все не работает. Сегодня нужно создавать свое производство. Но, я считаю, что перспектива очень интересна", - сказал Д.ФИРТАШ.

По его словам, сейчас сложно сказать, за какое время завод перейдет на нефтехимическое производство, потому что проект только утверждается.

«Задача поставлена мной. После 15 июня я заслушаю всех специалистов относительно того, где и как мы это видим. Если мы примем эту программу, то в течение 5-6 лет мы серьезно поменяем статус. У нас сейчас 100% азотная часть, а мы будем работать где-то 50 на 50. Мы хотим на мощностях «Азота» нарастить возможности в нефтехимии, будем новое производство строить, и это нам даст хорошие деньги, потому что азотное производство - очень газозависящее, там очень мало заработка, а в нефтехимии есть продукты не очень затратные, но достаточно эффективные в продажах», - сказал Д.ФИРТАШ.

По его словам, на сегодня в "Азоте" уже наращиваются мощности нефтехимии. "Относительно азотной части, многотоннажного производства, - мы его знаем досконально. Что касается малотоннажного производства - то мы должны это делать ", - сказал он.

Как отметил Д.ФИРТАШ, Украина сейчас потеряла свои мощности в этой сфере, малотоннажная химия закупается то в России, то в Германии. «Мы можем побороться за свой рынок, а если получится, то будем бороться за рынки Европы», - сказал он.

Кабинет Министров признал целесообразным привлечение кредита Европейского инвестиционного банка для реализации инвестиционного проекта “Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС — Каховская” в размере 175 млн. евро.

Соответствующее распоряжение №457 от 25 мая размещено на сайте правительства.

Этим же документом Министерству финансов, Министерству энергетики и угольной промышленности, Национальной комиссии регулирования электроэнергетики поручено заключить с государственным предприятием “Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” договор о предоставлении субкредита, предусмотрев в нем вид обеспечения выполнения обязательств отмеченным предприятием по обслуживанию и погашению этого кредита.

Финансы

С начала года бюджет получил 34 млрд. гривень по результатам отработки "рисковых" предприятий, что на 15 млрд. грн., или в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2010 года. Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, об этом сказал заместителя председателя ГНС Украины Александр КЛИМЕНКО во время расширенного заседания Общественной коллегии при ГНС в г. Киеве, посвященного обсуждению неотложных вопросов, препятствующих развитию предпринимательской деятельности.

„Сегодня мы определяем рисковых плательщиков с помощью системы раннего выявления и прекращения деятельности теневого сектора экономики и разрушения схем минимизации налогов. Это дает возможность акцентировать налоговое внимание именно на тех плательщиков, которые имеют самые большие риски неуплаты налогов в бюджет”, – подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

По его словам, использование указанной системы минимизирует вмешательство в легальный бизнес и исключает влияние человеческого фактора, поскольку анализ предприятий осуществляется компьютерной программой в автоматическом режиме.

В Государственной налоговой службе Украины назвали ряд положений Налогового кодекса, которые требуют уточнения в законодательном порядке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном УНИАН.

В частности, в ГНС Украины считают, что в налоговом законодательстве необходимо уточнение и урегулирование норм, которые касаются предоставления обобщающих письменных налоговых консультаций налогообложения акцизным налогом операций, которые освобождаются от налогообложения.

Кроме того, уточнения требуются касательно освобождения граждан от обязанности декларирования доходов, которые облагаются налогом по нулевой ставке; упрощения процедуры уплаты сбора за парковку транспортных средств и туристического сбора; введения амортизации основных средств для физических лиц-предпринимателей.

Согласно предоставленной информации, со ссылкой на заместителя председателя ГНС Украины Александра КЛИМЕНКО, ведомство сегодня прорабатывает около 30 внесенных на рассмотрение Верховной Рады законопроектов относительно внесения изменений в Налоговый кодекс.

Генеральная прокуратура Украины выявила в Киеве, во Львовской и Днепропетровской областях ряд нарушений с использованием средств, выделенных в нынешнем году на подготовку к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, прокуратурой Печерского района г.Киева 21 апреля возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного предприятия, из-за действий которого на демонтаж пластиковых сидений стадиона ГП НСК «Олимпийский» лишних израсходовано почти 250 тысяч гривен. Также прокуратурой столицы проводятся проверки по вопросам законности использования бюджетных средств, выделенных на подготовку к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу при закупке товаров, работ и услуг КП «Киевский метрополитен», КП «Международный аэропорт «Киев».

Прокуратурой Львовской области 29 апреля в интересах государства в лице Кабинета Министров Украины предъявлен иск в хозяйственный суд области о признании недействительным договора, на выполнение которого из Государственного бюджета Украины иностранной компании уплачено 15,1 млн. грн., хотя фактическая стоимость выполненных работ, согласно выводам контрольно-ревизионного управления в области, составляет 180 тыс. грн. Вместе с тем по поручению прокуратуры Львовской области осуществляются ревизии по поводу использования 210 млн. грн. бюджетных средств, выделенных в 2011 году государственному предприятию «Дирекция со строительства объектов к Евро-2012 в городе Львове».

В то же время, прокуратурой Днепропетровской области проверяется законность проведения ГП «Днепропетровский облавтодор» 11 тендеров на закупку товаров, работ и услуг за государственные средства, полученные от службы автомобильных дорог области в размере 704,8 тыс. грн.

Страны «Большой восьмерки» согласны с кандидатурой министра финансов Франции Кристин ЛАГАРД на пост главы Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Президент Франции Николя САРКОЗИ заявил на пресс-конференции по итогам саммита G8 в Довиле, которая транслировалась по телеканалу «Россия 24».

«Мне кажется, что страны «восьмерки» согласны по поводу кандидатуры ЛАГАРД на пост главы МВФ, при этом не игнорируя другие кандидатуры, естественно», - сказал Н.САРКОЗИ.

Коммунальные тарифы

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил руководителям профильных министерств и ведомств до 30 мая разработать единый и понятный алгоритм расчета тарифов в ЖКХ для всех областей Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое поручение А.КЛЮЕВ дал сегодня на совещании по вопросу выполнения поручений Президента и премьер-министра по наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве.

По словам А.КЛЮЕВА, в основу этого алгоритма должны быть положены принципы прозрачности и открытости.

Он особо подчеркнул, что на местах отсутствует единый подход к формированию тарифов, а различия в их величине по регионам «просто невозможно понять».

К примеру, за кубометр горячей воды в Николаеве платят 9,05 грн., а в Ивано-Франковске – 20,43 грн.

По словам первого вице-премьера, в последнее время тарифная политика в сфере ЖКХ превратилась из чисто экономической в социальную и даже в политическую проблему, поскольку на ней «активно спекулируют» оппоненты правительства.

«Реформа ЖКХ идет в Украине уже десять лет, однако результатов никаких. Процветает коррупция и взяточничество. За последние пять месяцев возбуждено 850 уголовных дел по злоупотреблениям в жилищно-коммунальной сфере», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, давно пора навести порядок в ЖКХ и правительство берет этот вопрос под свой «жесткий» и постоянный контроль.

Разные темы

Следующий саммит стран Центральной и Восточной Европы состоится в Киеве в следующем году.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в заявлении для прессы сегодня в Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства рассказал, что сегодня в ходе саммита Украина получила предложение провести следующий саммит в Киеве, и, по словам В.ЯНУКОВИЧА, он согласился с таким предложением.

После этого он внес это предложение на рассмотрение саммита и в конце сегодняшнего дня президенты, принимавшие участие в саммите, единогласно поддержали это предложение. По словам В.ЯНУКОВИЧА, этот саммит должен состояться в Киеве в мае или июне. Окончательное решение по дате, как и по повестке дня собрания, будет согласовываться на уровне МИД.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что этот саммит будет проходить в Киеве фактически накануне проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу.

Печерский районный суд Киева перенес на 9 июня рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО из-за неявки на сегодняшнее заседание адвоката другого обвиняемого по делу, водителя экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд удовлетворил ходатайство Л.ПРИСТУПЛЮКА, в котором он отмечал невозможность продолжать сегодня судебное заседание в отсутствии одного из своих защитников.

9 июня заседание суда начнется в 10.00.

(УНИАН)