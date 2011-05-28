В столице празднуют День Киева

В столице 28-29 мая отмечают День Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, программа общегородских мероприятий насыщена интересными и яркими событиями: молодежными и детскими фестивалями и конкурсами, спортивными соревнованиями и культурно-художественными акциями.

В частности, впервые в Киеве в “Художественном арсенале” состоится международный фестиваль-ярмарка «Книжный Арсенал» (28-29 мая), а на Крещатике 29 мая пройдет Финал ХІІ Всеукраинского конкурса «Сезоны моды — Взгляд в будущее».

Оригинальной площадкой празднования Дня Киева на протяжении двух дней 28 и 29 мая станет Киевская городская галерея искусств «Лавра», где будет проходить Фестиваль городской культуры «I Love Kiev» («Я люблю Киев»). А для почитателей музыкального искусства в рамках Международного фестиваля «Киевские летние музыкальные вечера», который продлится два праздничных дня на эстраде Городского сада Центрального парка культуры и отдыха, кроме традиционных вечеров классической музыки, впервые состоится парад духовых оркестров.

Академическое искусство будет также представлено в Национальной опере Украины 28 мая концертом мастеров искусств «На Україну повернусь», при участии звезд оперных театров Вены, Ганновера, Лондона, Цюриха и Штутгарта, а также оперных театров России.

На Певческом поле Печерского ландшафтного парка 28 мая пройдет «Фольклорно-художественный праздник на склонах Днепра». В рамках мероприятия состоится фестиваль хорового искусства «Пісня над Дніпром». Также 28 мая в 19.00 на «Площади Звезд» возле Пассажа на Крещатике появятся «звезды» Таисии ПОВАЛИЙ и Игоря КРУТОГО.

С целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта, как всегда, на День Киева запланировано проведение многочисленных спортивных мероприятий: турниров, соревнований по разнообразным видам спорта, среди которых парад велосипедистов, парусная регата и, конечно, Международный легкоатлетический благотворительный «Пробег под каштанами», который стал своеобразной спортивной визиткой праздника.

Программой Дня Киева также предусмотрено проведение культурно-художественных акций на Майдане Незалежности, которые стали популярными среди киевлян и гостей столицы. В этом году 28 мая, в субботу, на главной сцене праздника компания «Таврійські Ігри» презентует большую концертную программу при участии звезд украинской эстрады и популярных молодежных групп.

Кульминацией праздника в воскресенье вечером должно стать Шоу фейерверков с лазерными эффектами над Днепром и большой концертной программой при участии национальных творческих коллективов, звезд украинской эстрады и популярного молодежных групп.