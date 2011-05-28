Могилев назначил начальника крымской милиции

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ назначил Сергея РЕЗНИКОВА начальником Главного управления Министерства внутренних дел Украины в АР Крым.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

По их данным, соответствующий приказ министр подписал вчера, 27 мая.

Как сообщал УНИАН, полковник милиции С.РЕЗНИКОВ с 15 апреля 2011 года занимал должность исполняющего обязанности начальника Крымской милиции. До этого он возглавлял крымский УБОП.

Начальником Главного управления МВД Украины в АРК до 15 апреля 2001 года был Александр ПРОСОЛОВ, который выведен в резерв МВД.