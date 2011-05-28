Могилев назначил начальника крымской милиции
16:14, 28 мая 2011Разное
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Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ назначил Сергея РЕЗНИКОВА начальником Главного управления Министерства внутренних дел Украины в АР Крым.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
По их данным, соответствующий приказ министр подписал вчера, 27 мая.
Как сообщал УНИАН, полковник милиции С.РЕЗНИКОВ с 15 апреля 2011 года занимал должность исполняющего обязанности начальника Крымской милиции. До этого он возглавлял крымский УБОП.
Начальником Главного управления МВД Украины в АРК до 15 апреля 2001 года был Александр ПРОСОЛОВ, который выведен в резерв МВД.
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