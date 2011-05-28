Курс НБУ на 30.05.11

Официальный курс НБУ на 30.05.11100 USD – 797.5900 (27 мая – 798.0000)100 EUR – 1137.7621 (27 мая – 1130.6064)10 RUR – 2.8367 (27 мая – 2.8270)Учетные курсы банковских металлов на 30.05.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-121632.48 (27 мая-121415.70)961 XAG 10 Серебро-3006.12 (27 мая-2948.61)962XPT10Платина-142050.78(27 мая-141804.60)964XPD10Палладий-60138.29 (27 мая-59610.60)

Официальный курс НБУ на 30.05.11 100 USD – 797.5900 (27 мая – 798.0000) 100 EUR – 1137.7621 (27 мая – 1130.6064) 10 RUR – 2.8367 (27 мая – 2.8270) Учетные курсы банковских металлов на 30.05.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-121632.48 (27 мая-121415.70) 961 XAG 10 Серебро-3006.12 (27 мая-2948.61) 962XPT10Платина-142050.78(27 мая-141804.60) 964XPD10Палладий-60138.29 (27 мая-59610.60)

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