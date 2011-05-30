В Киеве горел рынок „Виноградарь”. Уничтожены 56 торговых павильонов
09:43, 30 мая 2011Разное
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В Киеве пожар на рынке „Виноградарь” уничтожил 56 торговых павильонов с товарами бытового потребления на площади 1000 кв. м.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
По данным спасателей, пожар на территории ООО рынок „Виноградарь”, который находится в Подольском районе столицы, возник 30 мая в 01.10.
В 03.50 семнадцатью отделениями пожарно-спасательной службы пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
На месте работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киеве.
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