ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Ющенко подсчитал убытки Украины из-за Тимошенко» пишет – экс-президент заявил, что газовые соглашения-2009 влекут за собой 12-14 миллиардов долларов убытков для Украины…

http://delo.ua/ukraine/juschenko-podschital-ubytki-ukrain-158218/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Концерн по заявкам», в котором пишет - корпоративный конфликт в группе "Донецксталь" привел к серьезным проблемам на фондовом рынке. В пятницу биржевые торговцы узнали о приостановке торговли акциями подконтрольных концерну предприятий сроком до 12 месяцев. Наложен запрет на обращение и их облигаций. Для участников фондового рынка это стало полной неожиданностью, капитализация ряда компания сразу же обвалилась на 35-45%. Они надеются, что комиссия пересмотрит свое решение. Но доверие к этим бумагам из-за действий регулятора подорвано, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1650396

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Киев и Москва подошли к соглашению», в котором пишет – Украина и Россия согласовали условия, на которых они готовы обсуждать подписание новых контрактов на поставки газа. Стороны договорились, что соответствующие переговоры пройдут 7 июня в Москве. Киев намерен потребовать пересмотра формулы цены газа, в результате чего топливо должно подешеветь с $350 до $240 за тысячу кубометров. В России перспективы переговоров связывают с готовностью Украины идти на уступки в вопросе управления газотранспортной системой…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1650403

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Азарова не читают», в котором пишет – Киев демонстрирует особую приоритетность достижения компромисса в переговорах с Россией об изменении условий газового сотрудничества — обсуждение этого вопроса ведется одновременно на уровне глав государств и правительств. Но в Москве не спешат с окончательным ответом украинским партнерам, ограничиваясь заявлениями о важности экономической кооперации между странами…

http://finance.eizvestia.com/full/azarova-ne-chitayut

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Также «Экономические известия» подают материал «Первая весна Арбузова», в котором пишут - с момента своего появления в НБУ в декабре прошлого года команда Сергея Арбузова предприняла ряд серьезных шагов по реформированию финансовой системы и валютного рынка. Что, впрочем, не мешает ряду скептиков говорить о недостаточном внимании Нацбанка к возможным рискам в экономике…

http://finance.eizvestia.com/full/pervaya-vesna-arbuzova

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«Экономические известия» публикуют материал «Миллиард на дороги», в котором пишут – «Укравтодор» получил второй транш по проекту реконструкции дорог на подходах к Киеву от Европейского инвестиционного банка на сумму EUR450 млн. Это - половина всех средств, которые служба автодорог запланировала привлечь в 2011 г. в виде кредитов от МФО…

http://markets.eizvestia.com/full/milliard-na-dorogi

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Газета «Сегодня» в публикации «Черновецкого допросят и могут посадить» пишет - мэр столицы может быть привлечен к уголовной ответственности, если будет доказана вина его подчиненных…

http://www.segodnya.ua/news/14254204.html

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Также «Сегодня» в публикации «Тарифы на коммуналку: ликвидируют накрутки и будут платить субсидии»» пишет – реформы в сфере ЖКУ начнутся с ликвидации разницы в 3—5 раз в тарифах между регионами…

http://www.segodnya.ua/news/14254182.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путин передумал» пишет – три недели потребовалось премьер-министру, чтобы осознать, что зерна в России достаточно и можно его вывозить…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261113/putin_peredumal

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Также «Ведомости» в публикации «Чемпион по госзакупкам» пишут – бизнесмен Алексей Репик в 31 год стал крупнейшим поставщиком Минздрава и построил бизнес с оборотом более $1 млрд. Он не обижается на тех, кто считает его «валенком, за которым стоит ФСБ»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261112/chempion_po_goszakupkam

(УНИАН)