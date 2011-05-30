Главное на 30 мая (день)

Финансы

В Киеве пожар на рынке „Виноградарь” уничтожил 56 торговых павильонов с товарами бытового потребления на площади 1000 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По данным спасателей, пожар на территории ООО рынок „Виноградарь”, который находится в Подольском районе столицы, возник 30 мая в 01.10.

В 03.50 семнадцатью отделениями пожарно-спасательной службы пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На месте работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киеве.

Уровень средней заработной платы в Украине в расчете на одного штатного работника в апреле 2011 года вырос на 2 грн. – до 2533 грн.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Самый высокий уровень средней заработной платы по итогам апреля зафиксирован в Киеве -3922 грн. (в апреле выросла на 28 грн.), Донецкой – 3036 грн. (рост на 70 грн.), Днепропетровской областях – 2739 грн. (снижение на 28 грн.), самый низкий – в Тернопольской – (рост на 23 грн.), Херсонской – 1859 грн. (рост на 11 грн.) и Волынской областях – 1868 грн.(рост на 12 грн.).

Уровень среднемесячной заработной платы в январе-апреле 2011 года составил 2424 грн.

В среду, 1 июня, в агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» состоится мастер-класс декана Украинской Высшей Школы Бизнеса Максима ШКИЛЕВА на тему: "Что делать, когда бизнес пробуксовывает: 3 ключевых вопроса".

По словам М.ШКИЛЕВА, многие предприниматели и бизнесмены сталкиваются с ситуацией, когда до сих пор казалось бы успешный бизнес начинает "пробуксовывать".

«При анализе обнаруживается, что ключевыми является несколько проблем, и все они, как ни странно, связаны с самим предпринимателем или бизнесменом», - считает М.ШКИЛЕВ.

Типичными, по его словам, являются ситуации: "у меня недостаточно времени, чтобы контролировать исполнительскую дисциплину", "я не смог спрогнозировать изменение ситуации на рынке", "у меня не налажена система анализа входящей информации и сотрудники озвучивают проблемы, а не ищут пути их решения".

Как отметил М.ШКИЛЕВ, практика работы с подобными ситуациями показывает, что существует три актуальных вопроса, ответы на которые позволяют выстроить план действий. Их рассмотрению будет посвящен мастер-класс в УНИАН.

В программе мастер-класса:

анализ модели собственного бизнеса;

вертикальная и горизонтальная интеграции, куда идти;

выделение функций бизнеса в отдельные бизнес-направления;

диверсификация бизнеса;

оптимизация бизнес-процессов;

как сделать, чтобы бизнес работал на тебя;

как сделать бизнес независимым от человеческого фактора;

реперные точки создания системного бизнеса.

Время проведения мастер-класса – 1 июня. Начало в 19.00. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно о записи на семинар можно узнать здесь: http://press.unian.net/ukr/seminars-109631.html

Справка УНИАН: Максим ШКИЛЕВ – декан Украинской Высшей Школы Бизнеса, успешный бизнес-тренер (более 200 тренингов, разработанные авторские методики), автор систем обучения и развития персонала в международных украинских компаниях. 11-летний опыт управления бизнесом. Выведение на рынок нескольких старт-апов. Ведущий эксперт по оценке бизнес-планов проекта "Українська мрія". Три высших образования, в том числе MA in Social Science в London Metropolitan University.

Энергетика

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает на дополнительное государственное финансирование, в т.ч. компенсацию из госбюджета разницы в ценах на природный газ и в тарифах на тепловую энергию, в 2011 году на уровне 20,56 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве со ссылкой на письмо компании в Министерство финансов и Министерство энергетики и угольной промышленности относительно осуществления компенсации разницы в ценах на газ и тарифах на тепловую энергию.

Компания отмечает, что финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2011 год не предусматривает увеличения в текущем году цены реализации газа для предприятий ТКЭ и был рассчитан исходя из прогнозного уровня средневзвешенной цены в 2011 году на импортный газ в размере 290,69 долл. за тыс. куб. м.

Кроме того, поскольку с 1 апреля не произошло увеличения цен на газ для населения, как было запланировано в финплане компании на 2011 год, компания недополучит до конца 2011 года более 2,4 млрд. грн. дополнительных доходов, которые были учтены в финплане компании и которые частично покрывали убытки от реализации импортного газа для предприятий ТКЭ.

По данным компании, общая потребность на 2011 год в компенсации в ценах закупки и реализации импортного газа для предприятий ТКЭ на производство тепловой энергии для населения увеличилась на 2,3 млрд. грн. - с 12,5 млрд. грн. (при прогнозной среднегодовой цене импортного газа 290,6 долл. за тыс. куб. м) до 14,8 млрд. грн. (при откорректированном прогнозе среднегодовой цены импортного газа в размере 328 долл. за тыс. куб. м).

Вместе с тем, в структуре действующих с начала 2011 года тарифов на тепловую энергию для населения составляющая стоимости газа равна только 404,36 грн. за тыс. куб. м без НДС. Предприятия-производители тепловой энергии закупают у компании газ по цене, которая утверждена НКРЭ в размере 1091 грн. за тыс. куб. м.

Поскольку не происходит увеличения тарифов на тепловую энергию в соответствии с запланированным графиком (дважды по 26% с 1 апреля и 1 октября 2011 года), задолженность предприятий ТКЭ за потребленный в 2011 году газ вырастет на 3,5 млрд. грн. по сравнению с показателем, предусмотренным финпланом компании на текущий год.

«Нафтогаз Украины» отмечает, что общая потребность на 2011 год в субвенции из госбюджета для местных бюджетов на компенсацию предприятиям ТКЭ разницы в тарифах на тепловую энергию составляет более 5,76 млрд. грн.

Таким образом, в 2011 году компания будет лишена возможности осуществлять расчеты с поставщиком импортного газа исключительно собственными средствами и будет нуждаться в дополнительном государственном финансировании в общей сумме более 20,5 млрд. грн.

В связи с этим «Нафтогаз Украины» предлагает Минфину рассмотреть возможность предоставления в 2011 году компенсации из госбюджета разницы в ценах закупки и реализации импортного газа для предприятий ТКЭ в общей сумме 14,8 млрд. грн., в т.ч. 6,5 млрд. грн. за І полугодие 2011 года (из них 5 млрд. грн. получено в апреле 2011 года в виде ОВГЗ в обмен на акции дополнительной эмиссии).

Кроме того, «Нафтогаз Украины» предлагает при подготовке изменений в госбюджет Украины на 2011 год предусмотреть расходы в сумме 5,78 млрд. грн. для компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию, которая реализуется населению, в т.ч. компенсацию разницы в тарифах за І полугодие 2011 года в сумме 3,4 млрд. грн.

Также компания отмечает, что при условии осуществления в І полугодии 2011 года расходов из госбюджета для компенсации разницы в ценах на газ и тарифах на тепло в общей сумме 9,9 млрд. грн., «Нафтогаз Украины» полностью выполнит расчеты по обязательствам перед поставщиком импортного газа и бюджетом.

В «Энергоатоме» начала работать постоянно действующая рабочая группа по вопросам внедрения рынка двусторонних договоров и балансирующего рынка Украины, на которую возложена ответственность за подготовку предложений по реформированию рынка электроэнергии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что на время перехода к полномасштабному рынку двусторонних договоров и балансирующему рынку электрической энергии Украины, «Энергоатом» подготовил проект Концепции деятельности, с которой можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Кроме того, специалистами компании проработаны проекты нормативно-правовых актов, разработанных в рамках реформирования рынка электроэнергии и внедрения рынка ДДБР международным консорциумом под руководством КЕМА и рабочими группами Межведомственной комиссии по координации работы, связанной с реализацией Концепции функционирования и развития оптового рынка электрической энергии Украины.

Также на рассмотрение в Минэнергоугля и НКРЭ направлены «Предложения и замечания к проектам нормативно-правовых актов и аналитическим материалам, разработанным в рамках внедрения рынка ДДБР».

В рамках подготовки к реализации Рынка двусторонних договоров и балансирующего рынка Украины, 17 марта текущего года при содействии Комитета ВРУ по вопросам ТЭК состоялся семинар с участием специалистов ведущих компаний энергетического комплекса Украины, ОАО «Концерн Росэнергоатом», центральных органов исполнительной власти.

С 23 по 28 мая текущего года способы практического внедрения конкурентных моделей на энергетических рынках обсуждались во время научно-практической конференции в Феодосии. Именно там представители «Энергоатома» впервые презентовали концепцию реформирования рынка электрической энергии Украины.

Правительство Германии объявило о решении прекратить эксплуатацию всех своих АЭС к 2022 году, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на министра окружающей среды Норберта Реттгена.

К этому времени планируется расширять использование альтернативных источников энергии, сооружать необходимые линии электропередачи.

Отключенные от источников питания после аварии в Японии реакторы не возобновят свою работу, и это решение "необратимо", отметил Реттген.

Таким образом, Германия стала первой промышленно развитой страной, отказавшейся от атома, отмечает агентство.

Разговоры о полном отказе от использования атомной энергии начались в Германии после разрушительного землетрясения и цунами 11 марта в Японии, которые привели к аварии на АЭС "Фукусима-1", передает РИА Новости.

В результате удара стихии на АЭС "Фукусима-1"была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.

Предыдущее коалиционное правительство социал-демократов и "зеленых"в 2002 году законодательно приняло план постепенной остановки всех АЭС, чтобы к 2022 году полностью перейти на безъядерную энергетику. Но в сентябре 2010 года федеральное правительство заключило сделку с крупнейшими энергетическими концернами страны: продление срока работы 17 атомных станций ФРГ на 8-14 лет (в зависимости от года постройки станции) в обмен на инвестиции до 30 миллиардов евро в возобновляемую энергетику. Таким образом, последнюю АЭС в Германии до нового решения властей планировалось закрыть лишь к 2035 году.

В стране в настоящее время работает лишь четыре ядерных реактора из 17 - это второй реактор АЭС "Изар", станция "Брокдорф"и по одному реактору на станциях "Неккарвестхайм"и "Гундремминген". Остальные были остановлены на три месяца для проверок безопасности.

Общая мощность АЭС в Германии, по данным министерства экономики и технологий страны, составляет 21 миллион 497 тысяч мегаватт. В 2009 году это составляло 23% от общего объема энергопотребления.

В субботу десятки тысяч жителей Германии более чем в 20 городах приняли участие в демонстрациях с требованием немедленного отказа от атомной энергетики.

Ситуацию на японской атомной станции "Фукусима-1" "не удастся стабилизировать до конца года, поскольку повреждения трех пострадавших реакторов оказались серьезнее, чем считалось ранее".

Такое мнение высказали сегодня представители компании-оператора аварийной АЭС TEPCO, передает ИТАР-ТАСС.

17 апреля компания объявила, что рассчитывает за три месяца полностью прекратить крупные утечки радиации со станции, а через шесть-девять месяцев ввести три пострадавшие реактора в состояние так называемой холодной остановки. Для этого температуру в их активной зоне нужно стабильно удерживать ниже 100 градусов.

Однако в середине мая компания установила, что во всех трех реакторах уже на первом этапе аварии из-за отсутствия охлаждения расплавилось ядерное топливо. Судя по всему, оно прожгло корпуса установок, повреждены и их внешние оболочки. Это лишает систему герметичности и делает невозможным заливку ее водой, поскольку она будет постоянно вытекать наружу.

В настоящее время в подвальных этажах и дренажной системе АЭС скопилось более 80 тыс. тонн радиоактивной воды. Теперь предполагается смонтировать на станции установки для ее очистки. После дезактивации эту воду будут вновь заливать для охлаждения в реакторы. Оттуда она через бреши станет опять вытекать в подвальные помещения, вновь откачиваться и поступать в установки для очистки. Однако создание такой системы циркуляции потребует больше времени, чем ожидалось.

На юго-запад Японии надвигается тайфун "Сонгда". Как сообщает Би-Би-Си, прекращено водо- и электроснабжение сотен тысяч домов. Японские власти предупредили о возможных оползнях и наводнениях.

Тайфун движется в северном направлении, и поступили сообщения о вероятных ливневых дождях в префектуре Фукусима. Руководство сильно пострадавшей АЭС «Фукусима-1» утверждает, что они не готовы к таким погодным условиям.

Председатель правительства РФ Владимир Путин подписал постановление от 26 мая N422, согласно которому ставка экспортной таможенной пошлины на сырую нефть с 1 июня 2011 г повышается с 453,7 долл/т до 462,1 долл/т.

Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия повысится с 1 июня 2011 г до 217,5 долл/т против 211,7 долл/т в мае 2011 г.

Экспортные пошлины на светлые нефтепродукты с 1 июня 2011 г возрастают с 304 долл/т до 309,6 долл/т, а на темные нефтепродукты – с 211,8 долл/т до 215,8 долл/т.

Пошлины на темные и светлые нефтепродукты рассчитаны по методике, утвержденной постановлением правительства РФ N1155 от 27 декабря 2010 г. Согласно этому документу, пошлины на темные нефтепродукты с февраля 2011 г составляют 46,7 проц, а на светлые — 67 проц от нефтяной пошлины.

К светлым нефтепродуктам, на которые распространяются пошлины, относятся легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли, бензол, толуол, ксилолы. К числу темных нефтепродуктов отнесены жидкие топлива, масла, отработанные нефтепродукты; нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные продукты, нефтяной кокс, нефтяной битум и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Правительство РФ установило с 1 июня 2011 г экспортную пошлину на прямогонный бензин в размере 415,8 долл/т – 90 проц от пошлины на нефть. В мае экспортная пошлина на бензин составляла 408,3 долл/т. Таким образом, в июне сохранится запретительный характер пошлин на бензин.

Экспортная пошлина на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы с 1 июня 2011 г установлена в размере 189,8 долл/т против 130,2 долл/т с 1 мая 2011 г.

Как ранее сообщил эксперт Минфина РФ Александр Сакович, средняя цена на нефть за период мониторинга с 15 апреля 2011 г по 14 мая 2011 г включительно составила 116,23331 долл за баррель. Таким образом, согласно действующему законодательству, экспортная пошлина на нефть с 1 июня оценивается в 462,1 долл за тонну, передает ПРАЙМ-ТАСС.

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Причиной заболевания людей в Мариуполе холерой стали рыба и морская вода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, говорится в сообщении, по предварительным данным, заболели 2 человека вследствие потребления морской рыбы, 1 человек вследствие попадания морской воды в органы пищеварения.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в г. Мариуполь Донецкой области зарегистрированы три частных случая заболевания людей холерой, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы № 4.

Специалистами СЭС начато эпидрасследование, осуществляются профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Донецкой области.

На севере Германии количество больных, пораженных опасным вирусом кишечной инфекции “энтерогеморрагическая эскерикия коли" приближается к тысяче. Особенно страдают города на севере ФРГ, в первую очередь - Гамбург.

Как передает Немецкая волна, лишь за сутки были зарегистрированы 60 новых случаев так называемого гемолитико-уремического синдрома, который вызывается этим опасным патогеном.

Эта инфекция влечет тяжелую форму диареи, вызывает сильные боли в кишечнике, а также влияет на слой эпителия внутри кровеносных сосудов, что может привести к острой почечной недостаточности".

По данным немецких ученых, вирус, очевидно, происходит из Испании. Врачи советуют не употреблять салат, огурцы и помидоры.

Экспертов беспокоят несколько факторов: и то, что инфекция распространяется чрезвычайно быстро, и то, что возрастная и половая составляющая больных не типичны для данной болезни, и особая агрессивность данного штамма бактерии.

В целом “энтерогеморрагическая эскерикия коли", которую часто называют просто кишечной палочкой, обычно содержится в кишечнике большинства теплокровных животных, в том числе - домашнего скота и человека. Чаще эта бактерия не только безопасная, но и выполняет важные функции. В частности, в организме человека она синтезирует витамин К. Однако время от времени в результате мутаций, а также в результате так называемого горизонтального перенесения генов (то есть обмена генов с микроорганизмами других видов), среди безопасных штаммов эскерикии могут сформироваться штаммы, которые являются опасными для человека.

Инфекция может передаваться и через сырые мясные и молочные продукты, через зараженные овощи и фрукты, а также непосредственно от человека к человеку. Однако если придерживаться правил гигиены, болезни можно избежать, отмечают медики.

(УНИАН)