Клюев завтра в Брюсселе проведет ряд переговоров с еврокомиссарами

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ 31 мая в ходе визита Брюссель проведет ряд переговоров с еврокомиссарами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, в частности А.КЛЮЕВ проведет встречу с членом Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ, членом Еврокомиссии по вопросам энергетики Гюнтером ОТТИНГЕРОМ и членом Еврокомиссии по вопросам торговли Карелом де ГУХТОМ.

Также запланировано, что А.КЛЮЕВ и Ш.ФЮЛЕ подпишут Соглашение о финансировании по проекту "Местное развитие, ориентированное на общину, этап II".