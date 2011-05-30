“Укртелеком” стал национальным спонсором Евро-2012

Крупнейшая в стране телекоммуникационная компания “Укртелеком” названа вторым национальным спонсором Евро-2012 в Украине.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, эта компания поможет УЕФА в решении технических вопросов, и будет работать в тесном сотрудничестве с Orange/TP - официальным партнером в области технологий в Польше.

В роли национального спонсора “Укртелеком” получит широкие права, в том числе на проведение рекламных акций с билетами среди своих клиентов и использования своего бренда в официальных помещениях турнира. Генеральный директор UEFA Events SA Дэвид ТЕЙЛОР прокомментировал соглашение: "Мы рады приветствовать “Укртелеком” в семье спонсоров Евро-2012 и надеемся на плодотворное сотрудничество в области высоких технологий на благо чемпионата".

"Для УЕФА важно иметь самых лучших партнеров в своих отраслях, каковым и есть компания “Укртелеком”. Наш партнер в сфере технологий займется обеспечением сигнала с футбольных матчей и поможет многим вещательным компаниям, а через них и футбольным болельщикам во всем мире, - продолжил Д.ТЕЙЛОР. - Мы верим, что широкая зона покрытия сети и компетентность “Укртелекома” в вопросах технологий помогут нам поделиться страстью и эмоциями Евро-2012 с болельщиками всего мира".

В свою очередь, председатель правления “Укртелекома” Георгий ДЗЕКОН добавил: "Рады, что УЕФА поверил в возможность нашей компании обеспечить реализацию телекоммуникационного проекта такого масштаба и уровня сложности. Мы получили международное признание нашего абсолютного лидерства на местном рынке и подтверждение того, что мы единственные в стране можем обеспечить такой широкий диапазон телекоммуникационных услуг по всей Украине".

"Укртелеком” занимает важное место в организации Евро-2012 – первого чемпионата Европы, который пройдет в ее центральной и восточной частях, – продолжил Г.ДЗЕКОН. – Мы сделаем все возможное, чтобы телекоммуникация и связь на Евро-2012 отвечали всем высоким международным требованиям".

Как сообщалось, в рамках коммерческой программы Евро-2012 глобальными партнерами турнира станут 10 крупных компаний. УЕФА также предусмотрела подписание четырех соглашений с национальными спонсорами в Украине и Польше, права которых будут распространяться только на территории этих государств. Первым национальным спонсором УЕФА в Украине стала компания “Эпицентр К”.