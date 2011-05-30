Янукович осуществил ряд кадровых изменений в рамках админреформы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществил ряд кадровых изменений в рамках административной реформы. Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте Президента. В частности, Президент назначил Григория СЕМЧУКА заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины – руководителем аппарата; Дмитрия МОРМУЛЯ - заместителем министра экологии и природных ресурсов Украины - руководителем аппарата; Петра КУЛИКОВА - заместителем министра образования и науки, молодежи и спорта Украины - руководителем аппарата; Владимира ГАЛУШКО - заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины; Владимира ОМЕЛЬЯНЧУКА - заместителем министра обороны Украины – руководителем аппарата.

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