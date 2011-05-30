МИД Польши планирует создать в Украине визовые центры

Варшава . Министерство иностранных дел Польши планирует создать в Украине визовые центры.

Как передает корреспондент УНИАН, МИД объявил тендер по выбору такой компании-посредника, претенденты могут подавать заявки до 5 июля 2011 года.

Министерство хочет создать специальные „Пункты приема визовых заявок” (ППВЗ), по меньшей мере, в четырех городах: Львове, Ивано-Франковске, Донецке и Днепропетровске.

Кроме того, компании могут предлагать аналогичные услуги в других городах, как в тех, где уже работают консульства Польши, так и в тех, где их нет.

По оценкам польской власти, услугами визовых центров во Львове за год может воспользоваться около 100 тысяч человек, по 4 тысячи в Днепропетровске, Донецке и Житомире, по 30 тысяч в Ривне и Тернополе. Через центры в Ивано-Франковске и Хмельницком польские визы могут ежегодно получать 25 тысяч и 11 тысяч украинцев, соответственно.

Претендент на создание ППВЗ, среди прочего, должен иметь опыт приема, минимум, 7 тыс. визовых заявок по правилам Шенгенского соглашения за последние три года, уплатить залог в размере 250 тыс. грн. и владеть средствами или подтвержденной возможностью воспользоваться кредитом на сумму 500 тыс. грн.

МИД Польши в условиях тендера также указывает сохранение возможности для граждан Украины подавать заявки на получение виз непосредственно в одно из семи польских консульств: в Киеве, Виннице, Львове, Луцке, Одессе, Харькове и Симферополе.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году польские консульства в Украине выдали более 450 тысяч виз, 250 тысяч из которых выдало консульство во Львове.

Польша выдает больше всего виз украинцам из всех 26-ти государств Шенгенской зоны.