Анонс на 31 мая

* В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная стратегическому партнерству словенской инвестиционно-консалтинговой группы P&S Group и украинской консалтинговой компании FinArt. Цель партнерства - совместное развитие направления инвестиционного консалтинга при формировании и управлении инвестиционными портфелями состоятельных частных инвесторов. P&S Group намерен укрепить уникальную экспертизу команды FinArt с помощью своего 20-летнего опыта в финансовом консалтинге и инвестировании, а также существенно расширить географию предоставления данного сервиса для иностранных инвесторов. Участники: Евген Пенцак, Ph. D. Лозаннского Университета (Швейцария), руководитель инвестиционной команды FinArt; Деан Миколич основатель и управляющий директор P&S Group.

* Круглый стол по вопросу новой стратегии государственной молодежной жилищной политики в Украине. Заседание состоится под председательством советника, специального уполномоченного Премьер-министра Украины, председателя Наблюдательного Совета Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Анатолия Толстоухова. Участники: народные депутаты Украины: Екатерина Самойлик, Андрей Пинчук; директор Департамента жилищного строительства, стройиндустрии и промышленности стройматериалов Александр Непомнящий; председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин; председатель Совета Ассоциации «Укрмолодьжитло» Владимир Грищенко и др.

* Круглый стол на тему: "Валютное кредитование в Украине: урегулирование правовых отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг".

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «ЖКХ Украины: как не наломать дров?». Комментарии специалиста накануне заседания КМУ. Нужно ли стране спешить переходить на индивидуальное отопление? Допустима ли поспешность при определении судьбы существующей системы теплообеспечения? Единый тариф - или единая методология тарифа? Тарифы ЖКХ- бег по кругу . Существует ли магическая формула тарифа? Имеет ли право на существование коммерческая тайна у монополистов ЖКХ? На эти и другие вопросы, непосредственно касающиеся обеспечения жизнедеятельности всего населения Украины ответит министр ЖКХ 2008-2010 гг. Алексей Кучеренко.

* Круглый стол на тему: "Рынок земли и коттеджных городков Киева: тенденции сезона 2011 года". Участники: Виктор Коваленко, директор КК "РеалЭкспо"; Сергей Злыдень, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины; Артур Пилипчук, президент киевского городского отделения АСНУ; Михаил Артюхов, управляющий директор ARPA Real Estate; Лариса Гавриш, директор финансовой компании "Панта Рей Капитал" и др. Модератор: Яна Довгань, координатор проекта "3Doma" Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ.

* Состоится публичная презентация Стратегии развития г.Киева до 2025 года, которую проведут Фонд «Эффективное управление» и КГГА. Участники: Александр Попов, председатель КГГА; Наталия Изосимова, директор Фонда «Эффективное управление»;Александр Уланов, партнер и управляющий директор консалтинговой компании BCG; Сергей Перапечка, директор, BCG; Мартин Райзер, директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове и Фред Эйзенбергер, президент Канадского института градостроения, экс-мэр города Хемильтон. В 16-30 состоятся публичные дебаты на тему: «Столица - приоритетный центр экономического развития страны».

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Санатории трудящихся - олигархам: история грабежа имущества профсоюзов и решение Генпрокуратуры о проверке деятельности руководства ФПУ», на которой будут обнародованы факты деятельности председателя ФПУ В.Хары, обсуждены решения Генпрокуратуры по проверке соблюдения требований законодательства относительно намерения руководства ФПУ продать в 10 регионах 18 целостных имущественных комплексов и отдельных объектов недвижимости, которые входят в сеть предприятий «Укрпрофздравница», «Укрпрофтур» и «Херсонтурист», а также относительно намерения Руководства ФПУ передать ряд санаториев и гостиниц в Крыму в управление израильской компании. Участники: политик, председатель Союза женщин Украины «За будущее детей» Валентина Семенюк-Самсоненко, президент Украинской федерации профсоюзных организаций - Профсоюза работников совместных предприятий Анатолий Михайленко.

* В рамках Второго Европейско-Украинского Энергетического Дня состоится пресс-конференция для СМИ. Организаторы: Ассоциация «Европейско-украинское энергетическое агентство» (ЕУЭА) и компания Conference House при поддержке Госагентства Украины по энергоэффективности и энергосбережению. Участники: Йонас Моберг, глава Секретариата, EITI; Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникации, SCM; Дэйв Янг, глава Совета Европейско-Украинского энергетического агентства; Николай Пашкевич, глава Госагентства Украины по энергоэффективности и энергосбережению.

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