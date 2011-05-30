Главное на 30 мая (вечер)

Финансы

Оснований для перехода на бартер в расчетах с Беларусью нет - Азаров

Оснований для перехода на бартер в расчетах с Беларусью нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Что касается перехода на бартер, я никаких абсолютно не вижу оснований, поскольку в проведениях расчетов с Беларусью не было никаких проблем на сегодняшний день», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что есть определенные критические позиции в отношениях с Беларусью. Прежде всего, это касается валютных расчетов. «Но в области исполнения своих внешних обязательств пока Беларусь ведет себя достаточно аккуратно. Все внешнеэкономические связи оплачиваются, контракт оплачивается, да и та информация, какая у меня есть о валютных резервах Беларуси, позволяет думать, что по всем внешнеэкономическим контрактам они будут выполняться. То есть достаточное количество валюты все-таки есть в Беларуси. Поэтому вопрос о переходе на бартер не стоит», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Беларуси девальвировал национальную валюту - белорусский рубль - более чем на 50%.

Валютный кризис в Беларуси продолжается несколько месяцев. По официальному курсу купить иностранную валюту практически невозможно. На "черном" рынке за доллар США в последнее время предлагали более 5 тыс. белорусских рублей.

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АУБ стала учредителем Центрально-Евразийской банковской федерации

Ассоциация украинских банков (АУБ) стала учредителем Центрально-Евразийской банковской федерации.

Об этом говорится в сообщении АУБ, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, банковские ассоциации Азербайджана, Украины, Турции, Грузии, Кыргыстана и Таджикистана создали Центрально-Евразийскую банковскую федерацию (ЦЕБФ). На первом общем собрании ЦЕБФ, которое прошло в г. Баку (Азербайджан) 27 мая 2011 г., были подведены итоги совместной работы над учредительными документами и официальной регистрацией федерации, а также избрано ее руководство.

Президентом Центрально-Евразийской банковской федерации был избран президент Ассоциации банков Азербайджана Эльдар ИСМАИЛОВ, вице-президентами федерации избраны главы банковских ассоциаций Украины и Турции – Александр СУГОНЯКО и Гусейн АЙДЫН.

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Почти 1,7 млрд. грн. задолженности прошлых лет по НДС возвращено предприятиям - ГНСУ

Почти 1,7 млрд. грн. задолженности прошлых лет по налогу на добавленную стоимость возвращено предприятиям.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время рабочей встречи с руководством Представительства ЕС и представителями иностранных компаний, которые работают в Украине.

По его словам, вернуть компаниям эти суммы НДС позволило перевыполнение налоговой службой плана по поступлениям в бюджет.

«Мы максимально либерально подходим к решению проблемных вопросов, которые есть у представителей бизнеса, пытаемся найти компромиссные решения. ГНС Украины заинтересована в том, чтобы иностранные предприниматели заходили с инвестициями, развивали бизнес, создавали рабочие места”, - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, на конец 2010 года сумма просроченной задолженности по возмещению НДС составляла 0,9 млрд. грн.

На 1 декабря 2010 г. к бюджетному возмещению было заявлено 10,8 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

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ТЭК

Кабмин перераспределил НКРЭ 2,2 млн. грн.

Кабинет министров Украины своим распоряжением №460-р от 25 мая т.г. перераспределил в 2011 году Национальной комиссии регулирования электроэнергетики бюджетные назначения в размере 2 млн. 187,9 тыс. грн., предусмотренные Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

Об этом говорится в тексте документа, размещенного на правительственном портале.

Согласно документу, из общей суммы расходы потребления составят 1 млн. 899,9 тыс. грн., оплата труда – 1 млн. 125,1 тыс. грн., коммунальные услуги и энергоносители – 279,3 тыс. грн., расходы развития – 288 тыс. грн.

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«Нафтогаз» намерен продать «Дельта банку» ОВГЗ на 5 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» намерена продать ПАО «Дельта банк» облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению об объявлении соответствующего тендера по процедуре закупки у одного участника, «Нафтогаз Украины» намерен продать ОВГЗ с кодом UA4000115190, UA4000115208, UA4000115216, UA4000115224 (номинал облигации по каждому выпуску - 1 тыс. грн., количество облигаций каждого выпуска - 1,25 млн. шт).

Предложенная цена обратного выкупа «Нафтогазом Украины» облигаций составляет 5 млрд. 207,400 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Оптовые цены на нефтепродукты за неделю изменились разнонаправленно

С 23 по 30 мая средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 23 по 30 мая средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 0,3%, или 40 грн./тонна, – до 11 810 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 0,2%, или 20 грн./тонна, – до 12 370 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 0,1%, или 10 грн./тонна, – до 12 840 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 1,1%, или 120 грн./тонна, – до 9 900 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Соцполитика

Кабмин внес изменения в порядок учета безработных

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок регистрации, перерегистрации и ведения учета граждан, которые ищут работу, и безработных.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 25 мая 2011 г. №538, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

В частности, в порядок внесен следующий пункт: “Во время проведения регистрации гражданина работник центра занятости с применением автоматизированной системы заполняет персональную карточку лица, которое обратилось в центр занятости, в которой отмечаются личные данные лица…, сведения о последнем месте работы или виде деятельности, основание прекращения трудовых отношений… Форму карточки утверждает Минсоцполитики”.

В случае если гражданин не имеет трудовой книжки, может быть подан ее дубликат или справка из архивного учреждения о принятии и увольнении с работы.

Для регистрации в государственной службе занятости гражданин подает копии трудовой книжки, гражданско-правового договора о выполнении работ (предоставлении услуг), диплома или другого документа об образовании, справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, которые сохраняются в его личном деле.

Лицо, которое по своим религиозным убеждениям отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщило об этом в Госналогслужбу, предоставляет копию страницы паспорта с соответствующей отметкой.

Гражданам предпенсионного возраста (мужчинам после достижения 58 лет, женщинам - 53 лет), которым на момент увольнения осталось полтора года до достижения пенсионного возраста и трудовой договор с которыми разорван, в том числе военнослужащим, уволенным по сокращению без права на пенсию, в случае, когда они имеют страховой стаж для мужчин - 25 лет, для женщин - 20 лет, а для лиц, которые имеют право на пенсию на льготных условиях, - стаж работы, который дает право на такой вид пенсии, при условии их регистрации в госслужбе занятости как безработных, на протяжении 7 календарных дней после увольнения, в случае отсутствия подходящей работы, выдается ходатайство в органы Пенсионного фонда.

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В Запорожье рабочие крупнейших предприятий 31 мая проведут акцию протеста противувольнений

В Запорожье рабочие крупнейших промышленных предприятий региона: Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), ЗАлКа, Запорожского титано-магниевого комбината и других промпредприятий горно-металлургического комплекса, 31 мая выйдут на акцию протеста против масштабных увольнений.

Как сообщил УНИАН председатель Запорожского областного комитета профсоюза металлургов и горняков Украины Валерий КОЗУБ, участие в акции протеста, которая пройдет в центре Запорожья, примут в общей сложности 4000 человек – представители 60-тысячного коллектива предприятий горно-металлургического комплекса региона, а также делегации из Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

«Причина проведения акции протеста – масштабные сокращения людей, которые на большинстве предприятий вызваны экономической ситуацией, спровоцированной в первую очередь, мягко говоря, «странной» госполитикой в отношении крупнейших бюджетонаполняющих предприятий региона», - сообщили в обкоме профсоюзов.

В руководстве предприятий, рабочие которых выходят на акцию протеста, информацию о проведении масштабных сокращений и его причинах подтвердили.

Так, в частности, по словам председателя правления ПАО „ЗЗФ” Павла КРАВЧЕНКО, на Запорожском заводе ферросплавов в связи с вынужденным закрытием 2 крупных цехов предприятия под сокращение попадают 1900 из 3400 рабочих.

«Основная причина сложившейся ситуации – перевод Запорожского завода ферросплавов с 2011 г. с 1-го на 2-й класс потребления электроэнергии, что вызвало существенный рост затрат на электроэнергию, доля которой в себестоимости продукции достигла 42-47% (в зависимости от вида ферросплавов), что привело к настолько существенному снижению конкурентоспособности продукции, что по итогам работы за 5 месяцев 2011 г. мы вынуждены закрывать цеха», - сказал П. КРАВЧЕНКО.

По его словам, руководство предприятия неоднократно обращалось в НКРЭ, НАК "ЭКУ", Минтопэнерго и Кабинет министров Украины с просьбой изменить тариф, однако позитивного решения вопроса не добилось.

«В результате мы вынуждены сокращать производство, а государство - терять миллионы гривен: из-за повышения тарифов мы существенно - более чем в 2,5 раза - сократили потребление электроэнергии, в связи с чем за 5 месяцев 2011 года государство недополучило за электроэнергию 328 млн. грн.», - констатировал П. КРАВЧЕНКО.

По словам председателя Запорожского облкомитета профсоюза металлургов и горняков Украины В. КОЗУБА, в случае если и после проведения столь масштабной акции протеста рабочих государство не прислушается к их законным требованиям и не изменит свое отношение к предприятиям самой бюджетонаполняющей отрасли, профсоюз будет организовывать акции протеста в Киеве.

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Агро

В Крыму построят комплексы по очистке воды на ЮБК

На Южном берегу Крыму планируют создать современные комплексы по очистке воды.

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского правительства, глава Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ поручил начать разработку проекта..

«Совмин готов профинансировать разработку проекта, чтобы уже в следующем году начать строительство таких заводов… Собственные ресурсы Крыма покрывают потребность в питьевой воде только на 30%, остальная вода поступает по Северо-Крымскому каналу. Потери воды сегодня колоссальные, ее качество – недостаточное»», – сказал В.ДЖАРТЫ.

Глава правительства автономии отметил, что пилотный проект будет предусматривать строительство очистных комплексов в Большой Ялте и Большой Алуште. Разрабатывать проект будет рабочая группа под руководством заместителя председателя Совета министров – министра регионального развития и ЖКХ Азиза АБДУЛЛАЕВА.

Участвовать в разработке проекта будут, в частности, сотрудники корпорации «Научный парк «Киевская политехника» и предприятия «Технологии природы», которое построило в Украине завод по очистке воды. Комплекс, работающий на оборудовании компании General Electric, доводит до соответствия стандартам качества 12 тысяч кубометров воды в сутки. Минеральные примеси, выделенные из воды, можно использовать в строительстве.

«Мы включим в проект очистку воды из артезианских скважин, из Северо-Крымского канала и даже морской воды», – сказал представитель компании «Технологии природы» Владимир РИСУХИН.

Президент корпорации «Научный парк «Киевская политехника» Михаил ЗГУРОВСКИЙ, со своей стороны, сообщил, что в проекте будет предусмотрено строительство небольших комплексов по очистке воды.

«Нет необходимости строить гигантский завод, чтобы потом вода загрязнялась во время доставки по водопроводам», – сказал он.

М. ЗГУРОВСКИЙ сообщил также, что в комплексах будет применяться многоуровневая технология очистки воды от посторонних примесей. Главным этапом станет очистка с использованием обратного осмоса, когда вода под давлением пропускается через мембраны, задерживающие посторонние примеси. «Это самая надежная технология очистки», – подчеркнул он, добавив, что именно обратный осмос рекомендован Минздравом Украины как базовая технология очистки воды.

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Россия запретила ввоз сырых овощей из Германии и Испании

Москва. Россия запретила ввоз сырых овощей из Германии и Испании.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре).

«Приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации и оборот на территории Российской Федерации сырых овощей (томаты, огурцы и листья салата), произведенных в Германии и Испании», - говорится в приказе главы Роспотребнадзора Геннадия ОНИЩЕНКО.

Сообщается, что указанная мера связана со вспышкой в Германии острой кишечной инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой.

Отмечается, что число погибших в Германии составило 10 человек, заболело около 1000 человек. Случаи заболевания отмечаются не только в Германии, то также в Швеции, Дании, Голландии и Великобритании.

По данным Института гигиены Гамбурга, источником инфекции являются салатные огурцы, однако окончательной информации об опасных продуктах до настоящего времени нет.

Несмотря на неоднократные обращения, Роспотребнадзор не получил информацию из Европейского Союза об источнике возникновения данной инфекции, опасных продуктах и мерах, предпринимаемых для локализации и ликвидации вспышки.

Подчеркивается, что ближайшие часы возможно принятие решения о запрете на ввоз и оборот на территории Российской Федерации овощной продукции из всех стран ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру здравоохранения Александру АНИЩЕНКО немедленно разработать план мероприятий по предотвращению распространения инфекций в связи с высокими температурами и выявлением многочисленных случаев желудочных инфекций в Германии, Австрии, Дании, Великобритании, Нидерландах, Швеции.

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Транспорт/Связь

Железные дороги Евразийского пространства обсуждают в Одессе ситуацию с грузоперевозками

Сегодня в Одессе началась двухдневная VIII Международная конференция Организации содружества железных дорог (ОСЖД) по грузовым перевозкам.

Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», в конференции принимают участие представители железных дорог стран Евразийского пространства: Венгрии, Казахстана, Монголии, Молдовы, Латвии, Литвы, Польши, России, Чехии, Украины и Эстонии, международных организаций, Министерства инфраструктуры Украины, Государственной таможенной службы Украины, а также экспедиторские и логистические компании Австрии, Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Польши, России и Украины. Организаторами международной конференции является «Укрзализныця» и АО «Пласке».

Среди основных вопросов, которые обсуждают участники конференции, - применение унифицированной накладной ЦИМ/СМГС, в том числе и в железнодорожно-паромном сообщении на Черном море, в евразийском железнодорожном пространстве; ситуация на рынке грузовых перевозок, повышение конкурентоспособности, мультимодальные перевозки, развитие транспортных коридоров, тарифная политика.

Как отметила начальник отдела главного коммерческого управления «Укрзализныци» Ольга ФИСЕНКО, унифицированная накладная ЦИМ/СМГС при перевозках в Украину сегодня используется достаточно активно. В прошлом году осуществлено 4,5 тыс. отправлений, которые оформлены этими накладными, за 4 месяца этого года - 3170 отправлений, а в целом на текущий год с применением унифицированной накладной запланировано оформить более 9,5 отправлений.

Также на международной конференции специалисты «Укрзализныци» презентовали электронный документооборот при перевозке грузов во внутреннем сообщении с применением цифровой подписи, переход на который состоится с 1 июля этого года. Как отметил начальник главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир ИВАЩУК, электронные документы будут применяться на всех этапах перевозочного процесса - от согласования заявки до момента получения груза. «Хотя на первом этапе электронный документооборот будет распространяться только на внутренние грузоперевозки, в перспективе накладная сможет применяться и при международных перевозках. В первую очередь этому будет способствовать формирование единой базы электронных перевозочных документов и базы грузоотправителей, что создаст возможность для обмена данными в рамках ОСЖД и пространства колеи 1520 мм. Эта перспектива достаточно близка», - отметил он.

Справка УНИАН. Электронная накладная проста в заполнении, поскольку максимально похожа на накладные ЦИМ/СМГС. Она будет содержать идентичные данные с бумажными перевозочными документами. В основе электронного документооборота лежит обмен данными автоматизированных систем железной дороги и клиента с применением электронной цифровой подписи. Это позволяет осуществлять юридически действующее взаимодействие при обмене документами в электронном виде без предоставления бумажного аналога.

С 2004 года специалисты «Укрзализныци» были активными разработчиками ЦИМ/СМГС и на сегодня эта накладная актуальна при мультимодальных перевозках в направлении Балтийское море - Черное море и комбинированных перевозках между странами Европы, Кавказа и Азии. В частности, нет необходимости переоформлять перевозочные документы типа СМГС на документы ЦИМ и наоборот. Применение ЦИМ/СМГС позволяет ускорить и упростить процедуру передачи вагонов на пограничных передаточных станциях.

Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) создана 28 июня 1956 в г. София (Болгария). Среди основных направлений ее деятельности - развитие международных железнодорожных перевозок, прежде всего между Европой и Азией, формирование согласованной тарифной политики, совершенствование международного транспортного права; разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта.

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В России согласовано пункт пропуска для новой схемы погранконтроля поезда Москва-Киев

Правительство Российской Федерации распорядилось установить на железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Курская постоянный пассажирский пункт пропуска через границу РФ Москва-Киевская в соответствии с введением новой схемы пограничного контроля поезда Москва-Киев.

Как сообщает РИА Новости, об этом сказано в распоряжении, размещенном на правительственном сайте.

Согласно документу от 27 мая, на данном пункте пропуска разрешается как проведение пограничного и таможенного контроля, так и (в случаях, установленных международными договорами РФ и федеральными законами) иных видов контроля при международных пассажирских перевозках железнодорожным транспортом в поездах сообщением Москва-Киев-Москва.

Как сообщала ранее пресс-служба РЖД, с 29 мая пассажиры поездов №1 и №2 сообщением Москва-Киев смогут доехать почти на час быстрее благодаря тому, что поезда не будут делать промежуточных остановок для смены локомотива и прохождения пограничного контроля, который раньше осуществлялся ночью на границе РФ и Украины.

Пограничный и таможенный контроль поезда №1 Москва-Киев теперь будет начинаться на платформе Киевского вокзала за час до отправления поезда и заканчиваться за 5 минут до отправления из Москвы. Погранконтроль в поезде №2 Киев-Москва с российской стороны будет осуществляться в ходе его следования от станции Лесной городок до станции Москва-Киевская.

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Промышленность

Кабмин в июне утвердит порядок использования 160 млн. евро от продажи Японии парниковых квот

Правительство Украины в июне утвердит порядок использования 160 млн. евро, полученных от продажи Японии углеродных единиц (парниковых квот). Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Государственного агентства экологических инвестиций Украины Иван ВАРГА сегодня в Киеве.

"Через 2-3 недели Кабинет министров утвердит порядок использования средств", - сказал он.

По словам И.ВАРГИ, средства будут направлены на снижение выбросов парниковых газов и энергосбережение.

"В настоящее время агентство рассмотрело около 1 тыс. проектов, из них 360 проектов были утверждены, еще 360 находятся на рассмотрении", - отметил он.

Первый заместитель председателя Госэкоинвестиций подчеркнул, что ранее средства, полученные за счет продажи Украиной парниковых квот, практически не использовались.

Как сообщалось, в феврале 2011 года завершилась реконструкция первого объекта за средства, полученные от продажи Японии парниковых квот, - Крымского республиканского учреждения "Клинический госпиталь инвалидов и ветеранов войны". На этом объекте были проведены работы по утеплению и отделке фасада, заменены окна.

Справка УНИАН. Киотский протокол был принят в японском городе Киото 12 декабря 1997 года. В нем определены порядок и принципы совместного выполнения обязательств по сокращению парниковых выбросов путем заключения специальных соглашений между сторонами протокола. Он вступил в силу 16 февраля 2005 года. В рамках действия протокола Украина продала Японии квоты на выброс парниковых газов в объеме 30 млн. единиц установленного количества (AAU).

УНИАН