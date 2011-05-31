В Мариуполе введены запретные меры в связи со вспышкой холеры

Ситуация в Мариуполе со вспышкой холеры в настоящее время – контролируемая, заверил министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 30 мая вечером в Мариуполе, после посещения в инфекционном отделении городской больницы №4 четверых заболевших горожан.

Министр сообщил, что его визит в Мариуполь «осуществляется по заданию президента и премьер-министра». «В процессе визита выяснили первое – ситуация здесь контролируемая», – заявил А.АНИЩЕНКО.

По его словам, городскими властями Мариуполя, областной госадминистрацией, городской и областной СЭС принят «довольно исчерпывающий комплекс мер, чтобы предотвратить распространение этой инфекции».

«Запрещено купаться на всех пляжах города Мариуполя, запрещен любительский лов рыбы, запрещено использовать в пищу рыбу местного вылова, этот же запрет распространяется на все точки общепита – рестораны и кафе. Проведено перехлорирование воды в водопроводной сети», - перечислил министр.

Также он сообщил, что уже взяты более 20 проб питьевой, речной и морской воды, фекальных масс, у местных рыбаков взята для исследования выловленная ими рыба – бычки «для определения, где этот очаг заражения». По словам А.АНИЩЕНКО, первые результаты этих исследований будут получены уже в течение двух ближайших дней.

Кроме того, он добавил, что «состав, выделенный здесь в Мариуполе, отправлен в противочумную Крымскую станцию, и через 3-4 дня будет известно, токсигенный он, или нет». «Для нас это имеет значение, потому что в зависимости от результата меры могут быть еще более ужесточены», - заявил А.АНИЩЕНКО.

Говоря о заболевших, министр сказал, что на сегодня состояние двух мужчин старше 55 лет и женщины преклонного возраста – стабильное, все они госпитализированы.

«Госпитализирован четвертый человек. Он поступил вчера вечером, в его случае – похожая клиника, как и у предыдущих троих. У него бактериологический анализ пока не подтвержден, но источник – те же бычки, которыми его угостили рыболовы. Он чистил их для кошки, для себя не использовал, но, вероятно, плохо помыл руки», - рассказал А.АНИЩЕНКО.

При этом министр напомнил, что двое из троих заболевших рыбаков ели выловленных бычков, а третий рыбак, по его словам, «во время вахты упал и нахлебался воды».

В заключение А.АНИЩЕНКО сообщил, что запретительные меры в Мариуполе будут отменены «только после особого распоряжения, которое будет тогда, когда мы выпишем последнего больного, обследуем его несколько раз и по истечении 10 дней после выписки этого последнего пациента мы сможем быть относительно спокойны».