ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Фуршет у Попова обошелся городской казне в четверть миллиона гривен» пишет – аппарат исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) заказал услуги общественного питания на сумму 240 тысяч гривен…

http://delo.ua/ukraine/furshet-u-popova-oboshelsja-gorod-158289/

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Также «Дело» в публикации «В банке «Надра» сообщили, когда вкладчики смогут свободно снимать депозиты» пишет – вкладчики банка «Надра» получат полный доступ к своим средствам сразу после выведения из финучреждения временной администрации. По словам временного администратора банка Валентины Жуковской, администрация уйдет из банка до 12 августа…

http://delo.ua/finance/v-banke-nadra-soobschili-kogd-158222/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Планы на вето», в котором пишет - Виктор Янукович намерен ветировать изменения в закон о государственных закупках, на принятии которых ранее настаивали в Еврокомиссии (ЕК) и Всемирном банке (ВБ). Это будет сделано с согласия международных организаций, которые увидели проблемы в данном законе и готовы сами настаивать на его ветировании. Среди прочего В.Януковича просят отменить нормы о выводе госпредприятий из общей процедуры госзакупок и о сужении возможностей для проведения закупок у одного участника…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1651110

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Президент нашел точку возврата», в котором пишет – Президент утвердил концепцию государственной миграционной политики. В документе перечислены меры, которые, по мнению руководства страны, помогут вернуть в Украину уехавших из нее квалифицированных специалистов. Вместе с тем эксперты полагают, что прежде всего нужно защитить права мигрантов, которые уже работают в нашей стране с момента распада СССР…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1651128

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Стельмах собирает мелочь», в котором пишет – по сведениям участников финансового рынка, бывший глава НБУ Владимир Стельмах мог стать опосредованным акционером Укринбанка, АвтоКрАЗбанка и банка «Столичный». Банкиры полагают, что на базе финучреждений Владимир Семенович попытается построить собственный финансовый холдинг, в который могут влиться и другие небольшие банки…

http://finance.eizvestia.com/full/stelmah-sobiraet-meloch

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Также «Экономические известия» подают материал «Россия перешла дорогу», в котором пишут - Россия отменяет ограничения на экспорт и возвращается на мировой рынок зерна. Украине, которой надо вывезти минимум 20 млн. т собственного урожая, такая конкуренция не на руку…

http://state.eizvestia.com/full/rossiya-pereshla-dorogu

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«Экономические известия» публикуют материал «Налоговики плюют на кодекс», в котором пишут – Генпрокуратура Украины внесла представление председателю Государственной налоговой службы, в котором обвинила фискалов в нарушении налогового законодательства…

http://finance.eizvestia.com/full/nalogoviki-plyuyut-na-kodeks

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Газета «Сегодня» в публикации «За поджог киевского рынка заплатили $ 5000» пишет – в столице на «Виноградаре» выгорела половина рынка. В мэрии говорят - разборки хозяев…

http://www.segodnya.ua/news/14254620.html

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Также «Сегодня» в публикации «Летом будет жара +35 и пойдут ливни с градом»» пишет: июнь — самый мокрый, июль — самый «грозный», а август ожидается сухим и теплым…

http://www.segodnya.ua/news/14254650.html

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Сайт «УНИАН-экономика» публикует материал ««Кормилец» в дефиците: ежесуточно Укрзализныця не догружает 1000 вагонов», в котором пишет – парадоксальная ситуация: еще пару лет назад железным дорогам катастрофически не хватало грузов, их даже переманивали с автотранспорта. Теперь груз есть, но не хватает вагонов. Почему создалось такое положение и какой из него выход?..

http://economics.unian.net/rus/detail/89969

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Восемь мер Путина» пишет – премьер РФ нашел восемь причин, почему в России дороги такие плохие и дорогие. Все эти причины он приказал устранить…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261198/vosem_mer_putina

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Также «Ведомости» в публикации «Матери все реже стоят у плиты», - Штефан Хипп, генеральный директор и совладелец Hipp» пишут – производитель детского питания ставит на быстрый рост рынка. Ведь современные женщины все больше внимания уделяют не кормлению детей, а себе и свои делам…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261073/materi_vse_rezhe_stoyat_u_plity_shtefan_hipp_generalnyj

(УНИАН)