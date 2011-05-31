Главное на 31 мая (день)

Украина - Евросоюз

В переговорах между Украиной и Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) остались три неурегулированных вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с министром иностранных дел Греции Димитрисом ДРУТСАСОМ.

«Практически соглашение готово. Остались три неурегулированных вопроса, по которым Украина предложила компромиссный подход», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, это касается квотирования экспорта аграрной продукции, рынка услуг и использования географических названий товаров. По словам премьера, Украина предложила пересмотреть европейскую позицию относительно квотирования экспорта украинской аграрной продукции. Он назвал подход ЕС к данному вопросу дискриминационным. «Мы сторонники либеральной внешней торговли», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. В частности, по его словам, Украина готова согласиться на переходный период в течение 10 лет. По его словам, на этот период квоты должны быть увеличены.

Глава украинского правительства отметил, что в сфере рынка услуг Европейская комиссия также занимает дискриминационную позицию. По его словам, Европейский Союз не готов допустить украинских автоперевозчиков на европейский рынок. В этом вопросе Украина также предлагает ЕС десятилетний переходный период, сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что первому вице-премьер-министру, министру экономического развития Андрею КЛЮЕВУ в ходе проходящих переговоров в Брюсселе о ЗСТ выдан мандат на достижение компромисса с ЕС.

Украина готова отказаться от использования географических названий товаров для подписания договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с министром иностранных дел Греции Димитрисом ДРУТСАСОМ.

«Мы готовы в течение переходного периода – в течение 10 лет - отказаться от характерных географических названий», - сказал он.

«Метаксу» мы не выпускаем, но выпускаем в большом количестве коньяк. Наш коньяк не уступает по качеству французскому», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина готова на компромисс в вопросе использования географических названий товаров.

«Украина занимает гибкую компромиссную позицию», - отметил премьер-министр.

Транспорт

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения избыточного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 253 народных депутата из 311, зарегистрированных в сессионном зале. Цель проекта закона заключается в устранении избыточного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок, в частности предусмотрена отмена обязательного технического осмотра для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях. Также предусмотрено существенное упрощение порядка прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств; отстранение Госавтоинспекции МВД Украины от проведения обязательного технического контроля транспортных средств и передача этих полномочий субъектам ведения хозяйства.

Законопроектом также предлагается отмена требования относительно обязательного наличия у водителя дорожного (маршрутного) листа и нотариально заверенной доверенности на управление транспортным средством.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал поручение о решении вопроса привлечения в 2011 году дополнительных средств на финансирование дорожной отрасли и введения в эксплуатацию автомобильных дорог.

Текст документу от 30 мая размещен на официальном сайте главы государства.

Президент поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и министру финансов Федору ЯРОШЕНКО решить вопрос привлечения в 2011 году дополнительных средств на финансирование дорожной отрасли в сумме 3 млрд. грн. под государственные гарантии.

Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Владимира ДЕМИШКАНА В.ЯНУКОВИЧ обязал обеспечить в 2011 году введение в эксплуатацию и открытие движения не менее чем 1,5 тысячи километров автодорог.

Энергетика ГП НАЭК «Энергоатом» намерено до конца года обосновать продление эксплуатации корпуса реактора первого энергоблока Южно-Украинской АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что сразу после завершения обоснования продления эксплуатации корпуса реактора первого блока Южно-Украинской АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» разработает отчет по периодичной оценке безопасности, который затем направит в Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.

В настоящее время уже завершена оценка технического состояния основных элементов энергоблока, в т.ч. строительных конструкций. Решение о целесообразности реализации мероприятий по продлению эксплуатации энергоблока №1 ОП ЮУАЭС было направлено в Госатомрегулирования еще в конце 2009 года.

Компания отмечает, что уже сегодня показатели безопасности первого блока ЮУАЭС являются довольно близкими к требованиям, которые выставляются для новых энергоблоков. В частности, вероятная частота повреждения активной зоны реактора (ЧПАЗ) - 6,97-5 1/год (для новых блоков - ЧПАЗ составляет 10-4 1/год). Проще говоря, по расчетам вероятности повреждения активной зоны реактора, при условии, если на протяжении года будут эксплуатироваться 697000 реакторов, на одном из них может произойти авария. В Украине в настоящее время эксплуатируется 15 реакторов, поэтому вероятность аварии очень низкая. Кроме того, рассчитанный учеными показатель вероятной частоты граничного аварийного выброса (ЧГАВ) составляет 3,77-6 1/год, тогда как для новых энергоблоков этот показатель составляет 10-6 1/год.

Согласно Энергетической стратегии Украины до 2030 года, где сказано о продлении срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС, «Энергоатом» все эти работы централизовал, спланировал, организовал и реализовывает в соответствии с утвержденными планами-графиками подготовки энергоблоков к продлению эксплуатации в сверхпроектный срок.

Состояние выполнения работ рассматривается на еженедельных совещаниях оперативного штаба ГП НАЭК «Энергоатом» по подготовке энергоблоков к продлению эксплуатации. Кроме этого, по данной тематике ежемесячно проводятся производственные совещания, как правило, на площадках ОП АЭС, и ежеквартально, совместно с Минэнергоуголь и Госатомрегулирования.

Выбросы углекислого газа от деятельности энергетической промышленности в 2010 году достигли рекордно высокого уровня, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

В сообщении, опубликованном на сайте МЭА, говорится, что уровень выбросов, который в 2009 снизился благодаря финансовому кризису, в прошлом году превысил показатели также рекордного 2008 года на 5%, передает Би-Би-Си.

Больше всего отходов производят Китай и Индия, хотя и в развитых странах выбросы углекислого газа возросли.

44% СО2 в 2010 году было произведено на основе сжигания угля, 36% - нефти, и 20% - натурального газа.

Увеличение количества выбросов вызывает вопросы о том, насколько вообще возможно выполнить обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

В прошлом году на международном саммите по климату в мексиканском Канкуне мировые лидеры согласились с необходимостью ограничить выбросы, чтобы не допустить возрастания температур воздуха более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с до-индустриальным периодом. По мнению ученых, увеличение температур воздуха более чем на 2 градуса по Цельсию чревато возрастанием риска климатических катаклизмов, а именно - наводнениями, штормами, поднятием уровня воды в море и исчезновением видов.

Согласно выводам МЭА, мировой уровень количества углекислого газа, выброшенного в атмосферу в 2010 году, достиг 30,6 гигатонн.

По словам ведущего экономиста МЭА Фатиха БИРОЛА, это открытие стало еще одним сигналом к действию.

"Мир почти исчерпал лимит на выбросы, которого должен был достигнуть только к 2020 году, - сказал Ф.БИРОЛ. – Если в ближайшее время не принять срочных и действенных мер, то будет чрезвычайно сложно достичь целей, обозначеных на саммите в Канкуне".

Финансы

Министерство социальной политики потратило более 4 млн. грн. на консультантов по реализации проекта «Усовершенствование системы социальной помощи».

Отчет министерства о заключенных договорах на соответствующую сумму опубликован в газете «Урядовый курьер» от 31 мая 2011 года №97.

В частности, Минсоцполитики заключило договор с «Украинским центром социальных реформ» (Украина) на сумму 119,758 тыс. долл. Согласно договору, консультант по внедрению непрямой оценки доходов граждан, которые обращаются для назначения соцпомощи, будет осуществлять практическое введение и определение эффективности работы государственных социнспекторов в пяти пилотных управлениях труда и социальной защиты населения. Договор был заключен 15 февраля 2011 года на 4 месяца.

Также министерство заключило договор с ООО «Сахар-Реклама» (Украина) на сумму 1,516 млн. грн., включая НДС. Договором предусматривается, что консультант предоставит консультативные услуги по разработке бренда (стиля) информационной кампании относительно предоставления социальной помощи малообеспеченным семьям и медиа-план по продвижению его в национальном медиа-просторе. Договор был заключен 15 февраля 2011 года сроком на 3 месяца.

Кроме того, министерство заключило договор с European Profiles S.A. (Греция) на сумму 198,85 тыс. долл. США, включая НДС. Согласно документу, консультант будет внедрять новую типовую модель организации работы региональных органов труда и соцзащиты населения и усовершенствованную стандартную модель предоставления соцпомощи на местном уровне на базе 4-х управлений труда для определения последующей целесообразности внедрения этих моделей в масштабах страны. Договор заключен 20 декабря 2010 года сроком на 6 месяцев.

Ситуация в Мариуполе Ситуация в Мариуполе со вспышкой холеры в настоящее время – контролируемая, заверил министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 30 мая вечером в Мариуполе, после посещения в инфекционном отделении городской больницы №4 четверых заболевших горожан.

Министр сообщил, что его визит в Мариуполь «осуществляется по заданию президента и премьер-министра». «В процессе визита выяснили первое – ситуация здесь контролируемая», – заявил А.АНИЩЕНКО.

По его словам, городскими властями Мариуполя, областной госадминистрацией, городской и областной СЭС принят «довольно исчерпывающий комплекс мер, чтобы предотвратить распространение этой инфекции».

«Запрещено купаться на всех пляжах города Мариуполя, запрещен любительский лов рыбы, запрещено использовать в пищу рыбу местного вылова, этот же запрет распространяется на все точки общепита – рестораны и кафе. Проведено перехлорирование воды в водопроводной сети», - перечислил министр.

Также он сообщил, что уже взяты более 20 проб питьевой, речной и морской воды, фекальных масс, у местных рыбаков взята для исследования выловленная ими рыба – бычки «для определения, где этот очаг заражения». По словам А.АНИЩЕНКО, первые результаты этих исследований будут получены уже в течение двух ближайших дней.

Кроме того, он добавил, что «состав, выделенный здесь в Мариуполе, отправлен в противочумную Крымскую станцию, и через 3-4 дня будет известно, токсигенный он, или нет». «Для нас это имеет значение, потому что в зависимости от результата меры могут быть еще более ужесточены», - заявил А.АНИЩЕНКО.

Говоря о заболевших, министр сказал, что на сегодня состояние двух мужчин старше 55 лет и женщины преклонного возраста – стабильное, все они госпитализированы.

«Госпитализирован четвертый человек. Он поступил вчера вечером, в его случае – похожая клиника, как и у предыдущих троих. У него бактериологический анализ пока не подтвержден, но источник – те же бычки, которыми его угостили рыболовы. Он чистил их для кошки, для себя не использовал, но, вероятно, плохо помыл руки», - рассказал А.АНИЩЕНКО.

При этом министр напомнил, что двое из троих заболевших рыбаков ели выловленных бычков, а третий рыбак, по его словам, «во время вахты упал и нахлебался воды».

В заключение А.АНИЩЕНКО сообщил, что запретительные меры в Мариуполе будут отменены «только после особого распоряжения, которое будет тогда, когда мы выпишем последнего больного, обследуем его несколько раз и по истечении 10 дней после выписки этого последнего пациента мы сможем быть относительно спокойны».

Министерство здравоохранения Украины обязало главных санитарных врачей во всех областях Приазовского и Черноморского побережья провести исследование внешней среды на возможное наличие холеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО вчера вечером в Мариуполе после посещения в инфекционном отделении городской больницы №4 четырех заболевших холерой горожан.

«В понедельник на селекторном совещании была дана команда всем главным санитарным врачам областей Приазовского региона и Черноморского – Одесского, Крымского, Николаевского, Херсонского - о том, что они должны точно также (как в Мариуполе) провести исследование внешней среды – воды морской, речной, а также рыбы и фекальных масс», - сказал министр.

«Извините за натурализм, но мы должны узнать, какова картина у нас по всей стране», добавил А.АНИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что дополнительные меры контроля введены для того, чтобы можно было без опасения в курортный сезон открыть оздоровительные центры на морском побережье.

«Самое главное, мы надеемся, что соблюдение всех мероприятий позволит нам открыть на первом этапе оздоровительные центры, турбазы, пансионаты и т. д. Но до получения ответов результатов анализов не будем давать послабления, будут применяться жесткие меры безопасности», - сказал глава Минздрава.

Говоря конкретно о Мариуполе, А.АНИЩЕНКО сообщил, что «на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии все руководители силовых органов получили команду – поставить на пляжах таблички (о запрете купания), выставить патрули, которые будут патрулировать по всему побережью».

Вместе с тем А.АНИЩЕНКО считает, что «оздоровительный период здесь начнется в соответствие с графиком, но до особого распоряжения будет запрет на купание и лов рыбы».

(УНИАН)