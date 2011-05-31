Главное на 31 мая (день)
Украина - Евросоюз
В переговорах между Украиной и Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) остались три неурегулированных вопроса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с министром иностранных дел Греции Димитрисом ДРУТСАСОМ.
«Практически соглашение готово. Остались три неурегулированных вопроса, по которым Украина предложила компромиссный подход», - сказал Н.АЗАРОВ.
В частности, это касается квотирования экспорта аграрной продукции, рынка услуг и использования географических названий товаров. По словам премьера, Украина предложила пересмотреть европейскую позицию относительно квотирования экспорта украинской аграрной продукции. Он назвал подход ЕС к данному вопросу дискриминационным. «Мы сторонники либеральной внешней торговли», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. В частности, по его словам, Украина готова согласиться на переходный период в течение 10 лет. По его словам, на этот период квоты должны быть увеличены.
Глава украинского правительства отметил, что в сфере рынка услуг Европейская комиссия также занимает дискриминационную позицию. По его словам, Европейский Союз не готов допустить украинских автоперевозчиков на европейский рынок. В этом вопросе Украина также предлагает ЕС десятилетний переходный период, сказал Н.АЗАРОВ.
Кроме того, он отметил, что первому вице-премьер-министру, министру экономического развития Андрею КЛЮЕВУ в ходе проходящих переговоров в Брюсселе о ЗСТ выдан мандат на достижение компромисса с ЕС.
Украина готова отказаться от использования географических названий товаров для подписания договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с министром иностранных дел Греции Димитрисом ДРУТСАСОМ.
«Мы готовы в течение переходного периода – в течение 10 лет - отказаться от характерных географических названий», - сказал он.
«Метаксу» мы не выпускаем, но выпускаем в большом количестве коньяк. Наш коньяк не уступает по качеству французскому», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он подчеркнул, что Украина готова на компромисс в вопросе использования географических названий товаров.
«Украина занимает гибкую компромиссную позицию», - отметил премьер-министр.
Транспорт
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения избыточного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок».
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 253 народных депутата из 311, зарегистрированных в сессионном зале. Цель проекта закона заключается в устранении избыточного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок, в частности предусмотрена отмена обязательного технического осмотра для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях. Также предусмотрено существенное упрощение порядка прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств; отстранение Госавтоинспекции МВД Украины от проведения обязательного технического контроля транспортных средств и передача этих полномочий субъектам ведения хозяйства.
Законопроектом также предлагается отмена требования относительно обязательного наличия у водителя дорожного (маршрутного) листа и нотариально заверенной доверенности на управление транспортным средством.
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал поручение о решении вопроса привлечения в 2011 году дополнительных средств на финансирование дорожной отрасли и введения в эксплуатацию автомобильных дорог.
Текст документу от 30 мая размещен на официальном сайте главы государства.
Президент поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и министру финансов Федору ЯРОШЕНКО решить вопрос привлечения в 2011 году дополнительных средств на финансирование дорожной отрасли в сумме 3 млрд. грн. под государственные гарантии.
Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Владимира ДЕМИШКАНА В.ЯНУКОВИЧ обязал обеспечить в 2011 году введение в эксплуатацию и открытие движения не менее чем 1,5 тысячи километров автодорог.
Энергетика ГП НАЭК «Энергоатом» намерено до конца года
ГП НАЭК «Энергоатом» намерено до конца годаобосновать продление эксплуатации корпуса реактора первого энергоблока Южно-Украинской АЭС.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».
В сообщении отмечается, что сразу после завершения обоснования продления эксплуатации корпуса реактора первого блока Южно-Украинской АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» разработает отчет по периодичной оценке безопасности, который затем направит в Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.
В настоящее время уже завершена оценка технического состояния основных элементов энергоблока, в т.ч. строительных конструкций. Решение о целесообразности реализации мероприятий по продлению эксплуатации энергоблока №1 ОП ЮУАЭС было направлено в Госатомрегулирования еще в конце 2009 года.
Компания отмечает, что уже сегодня показатели безопасности первого блока ЮУАЭС являются довольно близкими к требованиям, которые выставляются для новых энергоблоков. В частности, вероятная частота повреждения активной зоны реактора (ЧПАЗ) - 6,97-5 1/год (для новых блоков - ЧПАЗ составляет 10-4 1/год). Проще говоря, по расчетам вероятности повреждения активной зоны реактора, при условии, если на протяжении года будут эксплуатироваться 697000 реакторов, на одном из них может произойти авария. В Украине в настоящее время эксплуатируется 15 реакторов, поэтому вероятность аварии очень низкая. Кроме того, рассчитанный учеными показатель вероятной частоты граничного аварийного выброса (ЧГАВ) составляет 3,77-6 1/год, тогда как для новых энергоблоков этот показатель составляет 10-6 1/год.
Согласно Энергетической стратегии Украины до 2030 года, где сказано о продлении срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС, «Энергоатом» все эти работы централизовал, спланировал, организовал и реализовывает в соответствии с утвержденными планами-графиками подготовки энергоблоков к продлению эксплуатации в сверхпроектный срок.
Состояние выполнения работ рассматривается на еженедельных совещаниях оперативного штаба ГП НАЭК «Энергоатом» по подготовке энергоблоков к продлению эксплуатации. Кроме этого, по данной тематике ежемесячно проводятся производственные совещания, как правило, на площадках ОП АЭС, и ежеквартально, совместно с Минэнергоуголь и Госатомрегулирования.
Выбросы углекислого газа от деятельности энергетической промышленности в 2010 году достигли рекордно высокого уровня, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).
В сообщении, опубликованном на сайте МЭА, говорится, что уровень выбросов, который в 2009 снизился благодаря финансовому кризису, в прошлом году превысил показатели также рекордного 2008 года на 5%, передает Би-Би-Си.
Больше всего отходов производят Китай и Индия, хотя и в развитых странах выбросы углекислого газа возросли.
44% СО2 в 2010 году было произведено на основе сжигания угля, 36% - нефти, и 20% - натурального газа.
Увеличение количества выбросов вызывает вопросы о том, насколько вообще возможно выполнить обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.
В прошлом году на международном саммите по климату в мексиканском Канкуне мировые лидеры согласились с необходимостью ограничить выбросы, чтобы не допустить возрастания температур воздуха более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с до-индустриальным периодом. По мнению ученых, увеличение температур воздуха более чем на 2 градуса по Цельсию чревато возрастанием риска климатических катаклизмов, а именно - наводнениями, штормами, поднятием уровня воды в море и исчезновением видов.
Согласно выводам МЭА, мировой уровень количества углекислого газа, выброшенного в атмосферу в 2010 году, достиг 30,6 гигатонн.
По словам ведущего экономиста МЭА Фатиха БИРОЛА, это открытие стало еще одним сигналом к действию.
"Мир почти исчерпал лимит на выбросы, которого должен был достигнуть только к 2020 году, - сказал Ф.БИРОЛ. – Если в ближайшее время не принять срочных и действенных мер, то будет чрезвычайно сложно достичь целей, обозначеных на саммите в Канкуне".
Финансы
Министерство социальной политики потратило более 4 млн. грн. на консультантов по реализации проекта «Усовершенствование системы социальной помощи».
Отчет министерства о заключенных договорах на соответствующую сумму опубликован в газете «Урядовый курьер» от 31 мая 2011 года №97.
В частности, Минсоцполитики заключило договор с «Украинским центром социальных реформ» (Украина) на сумму 119,758 тыс. долл. Согласно договору, консультант по внедрению непрямой оценки доходов граждан, которые обращаются для назначения соцпомощи, будет осуществлять практическое введение и определение эффективности работы государственных социнспекторов в пяти пилотных управлениях труда и социальной защиты населения. Договор был заключен 15 февраля 2011 года на 4 месяца.
Также министерство заключило договор с ООО «Сахар-Реклама» (Украина) на сумму 1,516 млн. грн., включая НДС. Договором предусматривается, что консультант предоставит консультативные услуги по разработке бренда (стиля) информационной кампании относительно предоставления социальной помощи малообеспеченным семьям и медиа-план по продвижению его в национальном медиа-просторе. Договор был заключен 15 февраля 2011 года сроком на 3 месяца.
Кроме того, министерство заключило договор с European Profiles S.A. (Греция) на сумму 198,85 тыс. долл. США, включая НДС. Согласно документу, консультант будет внедрять новую типовую модель организации работы региональных органов труда и соцзащиты населения и усовершенствованную стандартную модель предоставления соцпомощи на местном уровне на базе 4-х управлений труда для определения последующей целесообразности внедрения этих моделей в масштабах страны. Договор заключен 20 декабря 2010 года сроком на 6 месяцев.
Ситуация в Мариуполе Ситуация в Мариуполе со вспышкой холеры
Ситуация в Мариуполе со вспышкой холерыв настоящее время – контролируемая, заверил министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 30 мая вечером в Мариуполе, после посещения в инфекционном отделении городской больницы №4 четверых заболевших горожан.
Министр сообщил, что его визит в Мариуполь «осуществляется по заданию президента и премьер-министра». «В процессе визита выяснили первое – ситуация здесь контролируемая», – заявил А.АНИЩЕНКО.
По его словам, городскими властями Мариуполя, областной госадминистрацией, городской и областной СЭС принят «довольно исчерпывающий комплекс мер, чтобы предотвратить распространение этой инфекции».
«Запрещено купаться на всех пляжах города Мариуполя, запрещен любительский лов рыбы, запрещено использовать в пищу рыбу местного вылова, этот же запрет распространяется на все точки общепита – рестораны и кафе. Проведено перехлорирование воды в водопроводной сети», - перечислил министр.
Также он сообщил, что уже взяты более 20 проб питьевой, речной и морской воды, фекальных масс, у местных рыбаков взята для исследования выловленная ими рыба – бычки «для определения, где этот очаг заражения». По словам А.АНИЩЕНКО, первые результаты этих исследований будут получены уже в течение двух ближайших дней.
Кроме того, он добавил, что «состав, выделенный здесь в Мариуполе, отправлен в противочумную Крымскую станцию, и через 3-4 дня будет известно, токсигенный он, или нет». «Для нас это имеет значение, потому что в зависимости от результата меры могут быть еще более ужесточены», - заявил А.АНИЩЕНКО.
Говоря о заболевших, министр сказал, что на сегодня состояние двух мужчин старше 55 лет и женщины преклонного возраста – стабильное, все они госпитализированы.
«Госпитализирован четвертый человек. Он поступил вчера вечером, в его случае – похожая клиника, как и у предыдущих троих. У него бактериологический анализ пока не подтвержден, но источник – те же бычки, которыми его угостили рыболовы. Он чистил их для кошки, для себя не использовал, но, вероятно, плохо помыл руки», - рассказал А.АНИЩЕНКО.
При этом министр напомнил, что двое из троих заболевших рыбаков ели выловленных бычков, а третий рыбак, по его словам, «во время вахты упал и нахлебался воды».
В заключение А.АНИЩЕНКО сообщил, что запретительные меры в Мариуполе будут отменены «только после особого распоряжения, которое будет тогда, когда мы выпишем последнего больного, обследуем его несколько раз и по истечении 10 дней после выписки этого последнего пациента мы сможем быть относительно спокойны».
Министерство здравоохранения Украины обязало главных санитарных врачей во всех областях Приазовского и Черноморского побережья провести исследование внешней среды на возможное наличие холеры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО вчера вечером в Мариуполе после посещения в инфекционном отделении городской больницы №4 четырех заболевших холерой горожан.
«В понедельник на селекторном совещании была дана команда всем главным санитарным врачам областей Приазовского региона и Черноморского – Одесского, Крымского, Николаевского, Херсонского - о том, что они должны точно также (как в Мариуполе) провести исследование внешней среды – воды морской, речной, а также рыбы и фекальных масс», - сказал министр.
«Извините за натурализм, но мы должны узнать, какова картина у нас по всей стране», добавил А.АНИЩЕНКО.
Он подчеркнул, что дополнительные меры контроля введены для того, чтобы можно было без опасения в курортный сезон открыть оздоровительные центры на морском побережье.
«Самое главное, мы надеемся, что соблюдение всех мероприятий позволит нам открыть на первом этапе оздоровительные центры, турбазы, пансионаты и т. д. Но до получения ответов результатов анализов не будем давать послабления, будут применяться жесткие меры безопасности», - сказал глава Минздрава.
Говоря конкретно о Мариуполе, А.АНИЩЕНКО сообщил, что «на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии все руководители силовых органов получили команду – поставить на пляжах таблички (о запрете купания), выставить патрули, которые будут патрулировать по всему побережью».
Вместе с тем А.АНИЩЕНКО считает, что «оздоровительный период здесь начнется в соответствие с графиком, но до особого распоряжения будет запрет на купание и лов рыбы».
(УНИАН)