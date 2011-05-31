Центр Ялты оборудуют камерами видеонаблюдения

Пушкинский бульвар в центре Ялты оборудуют камерами видеонаблюдения. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Курортно-информационном центре АРК.

По словам Ялтинского городского головы Алексея БОЯРЧУКА, поводом к этому послужили жалобы горожан на участившиеся здесь случаи нарушения общественного порядка. В этой связи, по данным пресс-службы Ялтинского горисполкома, в ближайшее время одна камера будет установлена в районе санатория «Энергетик», и еще три — на Набережной. Все оборудование изготовлено по «антивандальной» технологии и будет установлено на достаточно большой высоте.

Мэр Ялты также сообщил, что по договоренности с милицией под видеонаблюдение будет выделен специальный сервер. «Правоохранителям также выгодно устанавливать видеонаблюдение для сохранения порядка и предупреждения хулиганских действий», - добавил А.БОЯРЧУК, добавив, что в дальнейшем планируется расширить систему видеонаблюдения.