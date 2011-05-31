Фюле на встрече с Клюевым подчеркнул важность фундаментальных свобод

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ во время встречи с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ подчеркнул важность фундаментальных свобод.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом С.ФЮЛЕ заявил журналистам после встречи.

«Наша встреча дала возможность подчеркнуть, что успех соглашения об ассоциации зависит не только от экономического прогресса», - сказал комиссар.

Он обратил внимание на важность прогресса и соблюдения обязательства в области судопроизводства, избирательного законодательства, внесения изменений в Конституцию, а также в области обеспечения свободы собраний, свободы слова и свободы СМИ.