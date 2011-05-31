Анонс на 1 июня

* Начнет работу ІІІ Международный конгресс “Прибыльное свиноводство”, организованный при поддержке Ассоциации свиноводов Украины. Участники: Кейс Шеепенс, ветврач международного класса (Нидерланды); Юрий Ковалев, гендиректор Национального союза свиноводов России; Артур Лоза, директор ООО “Демис-Агро” (Украина); Диего Падоан, специалист в отрасли свиноводства (Австрия) и др.

* Состоится расширенное заседание Кабинета Министров Украины при участии Президента Украины Виктора Януковича.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины

* В рамках общенационального форума аграриев Украины «Рынок зерна 2011» состоится пресс-секция на тему: «АПК Украины: диалог с властью - стратегии взаимодействия». Докладчики: Григорий Калетник, председатель Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Николай Безуглий, первый зам.министра аграрной политики и продовольствия Украины; Леонид Козаченко, президент УАК; Геннадий Новиков, председатель Аграрного Союза Украины; Боры Бернштейн, гендиректор Союза бирж Украины и др.

* Состоится конференция на тему: «Актуальные вопросы защиты прав интеллектуальной собственности и принципов добросовестной конкуренции в сфере производства алкогольной, пищевой и табачной продукции». Организаторы: ВОО «Ассоциация противодействия недобросовестной конкуренции», Комиссия по вопросам интеллектуальной собственности Украинского Национального комитета Международной Торговой Палаты и Инициативная группа BASCAP в Украине.

* Пресс-конференция на тему: «Что происходит на японской АЭС «Фукусима-1»?». В работе примет участие президент ВОО инвалидов «Союз Чернобыль Украина», президент Международной организации «Союз Чернобыль», начальник смены Чернобыльской АЭС в день аварии в 26.04.1986 г. Юрий Андреев.

* Пресс-конференция на тему: „Основные опасности достройки Хмельницкой атомной электростанции”. Организатор - Национальный экологический центр. Участники: эксперт по энергетическим вопросам Национального экологического центра Украины Артур Денисенко; председатель общественного совета при Хмельницкой ОГА Юрий Резников; эксперт по ядерной энергетике организации „Беллона" (Российская федерация) Андрей Ожаровский.

* Начнется заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств и последствий деятельности на украинском рынке нефтепродуктов компании «Ливела» и других связанных с ней юридических лиц.

* Пресс-конференция на тему: «Рекомендации ПАСЕ об ограничении использования Wi-Fi, WIMAX, сетей 3G в школах и общественных местах: стоит ли это делать в Украине?». Участники: директор Института экологии человека Михаил Курик и завлабораторией электромагнитных полей и других физических факторов Центральной санитарно-эпидемиологической станции Александр Штиль.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Вопросы: О меморандуме о партнерстве и сотрудничестве между Комитетом ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики и ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины; Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодного, алкогольных напитков и табачных изделий" и др.

* Состоится Первая ежегодная конференция «День инвестора в Украине - «АУЗ Факторинг Investor’s Day». Организатор: компания «АУЗ Факторинг» при поддержке ИА «Сбондс Украина», при участии РА «Эксперт Рейтинг», аудиторской компании «Эрнст энд Янг» и консалтинговой компании «Бизнес-гарант». Участники: Виталий Шапран, главный финансовый аналитик РА «Эксперт Рейтинг»;Владислав Остапенко, руководитель отдела корпоративных финансов и М&A «Эрнст энд Янг»; Зоряна Цебровская, гендиректор компании «АУЗ Факторинг». Конференция посвящена вопросам привлечения инвестиций, критериям оценки инвестиционной привлекательности украинских компаний, а также развитию рынка финансовых услуг в Украине.

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