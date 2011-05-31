Главное на 31 мая (вечер)

Финансы

S&P прогнозирует рост ВВП Украины в 2011 году на уровне 3,8%, инфляцию - 11%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 году на уровне 3,8%, прогноз роста индекса потребительских цен на 2011, 2012 и 2013 гг. - 11% (в год). Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, прогноз роста ВВП Украины на 2012 год составляет 4,5%, 2013 г. - 4,2%.

S&P прогнозирует дальнейшее сокращение численности населения Украины, при этом темп увеличится: конец 2011 года - 45,96 млн. чел., конец 2012 года - 45,6 млн. чел., конец 2013 года - 44,86 млн. чел.

Также агентство прогнозирует постепенное снижение уровня безработицы в Украине до 8% на конец 2011 года, 7,5% - 2012 года и 7% - 2013 г.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госкомстата, рост ВВП Украины в I квартале 2011 года против I квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 г.) составил 5,2%.

Рост ВВП в I квартале 2011 года против IV квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 2,9%.

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн. (ранее Госкомстат оценивал номинальный ВВП за 2010 год в 1 трлн. 086,935 млрд. грн.).

Рост ВВП Украины в I квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) против аналогичного периода 2009 года составил 4,8% (номинальный ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), во II квартале – 5,5% (260,150 млрд. грн.), в III квартале – 3,6% (304,709 млрд. грн.), в IV квартале – 3,3% (310,320 млрд. грн.) и в целом за 2010 год против 2009 года – 4,2%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.

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Ряд банкиров инициировали создание Независимой ассоциации банков Украины

Ряд банкиров инициировали создание Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Об этом говорится в письме, разосланном коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.

Документ подписали председатель наблюдательного совета «Платинум Банка» Юрий БЛАЩУК, бывший председатель правления "Ощадбанка" Анатолий ГУЛЕЙ, председатель правления "Укрсоцбанка" Борис ТИМОНЬКИН, председатель правления АБ «Старокиевский банк» Юрий ЯРЕМЕНКО.

«Мы осознаем то, что государственный регулятор, также как и мы, заинтересован в качественном регулировании системы, а следовательно, мы должны помочь ему в этом нелегком деле. Первым шагом на этом пути является создание независимого от политических процессов и личных амбиций отдельных личностей банковского объединения - Независимой Ассоциации Банков Украины. Просим Вас поддержать нашу инициативу, поделиться своим видением процесса консолидации системы и приобщиться к процессу создание этого объединения», - говорится в письме.

Коммерческим банкам также разослан проект устава НАБУ. В нем указывается, что основными целями Ассоциации являются: защита прав и законных интересов ее членов; представительство интересов членов Ассоциации во взаимоотношениях с государственными органами и учреждениями, формирование и представление позиции членов Ассоциации по важным вопросам функционирования банковской системы и т.д.

Как сообщалось, на сегодня действуют две всеукраинские банковские ассоциации: Ассоциация украинских банков и Украинский кредитно-банковский союз. Кроме того, в мае 2010 года 9 банков с иностранным капиталом создали Форум ведущих международных финансовых учреждений.

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Профицит платежного баланса Украины вырос в 3,5 раза

Профицит платежного баланса Украины в январе-апреле 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличился в 3,5 раза – до 2,143 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе положительное сальдо платежного баланса в апреле 2011 г. составило 1,034 млрд. долл. по сравнению с дефицитом в 0,512 млрд. долл. за март т.г.

В НБУ констатируют, что в апреле т.г. дефицит текущего счета составил 293 млн. долл., что в 4,5 раза меньше, чем за март т.г. В целом за январь-апрель 2011 года дефицит вырос до 1,6 млрд. долл., по сравнению с профицитом за соответствующий период 2010 года, когда текущий счет был с профицитом 172 млн. долл.

«После стремительного роста объемов экспорта и импорта товаров на протяжении последних месяцев, в апреле наблюдалось сокращение их объемов по сравнению с мартом. Однако годовые темпы роста остаются достаточно высокими, и для импорта они все еще более высокие, чем для экспорта (в апреле – 36,6% и 32,1% соответственно), в первую очередь по причине энергетической компоненты», - отмечают в Нацбанке.

В апреле сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций было положительным на уровне 1,3 млрд. долл. по сравнению с отрицательными значением за март т.г. в сумме 0,131 млрд. долл. В НБУ указывают, что это произошло благодаря активизации притока прямых иностранных инвестиций и размещению еврооблигаций для финансирования проектов Евро-2012.

За январь-апрель 2011 года профицит счета капитала и финансовых операций платежного баланса вырос в 8,5 раза - до 3,751 млрд. долл.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в апреле увеличился в 6 раз по сравнению с мартом т.г. – до 0,881 млрд. долл. «В этом случае инвестиции привлекались исключительно реальным сектором экономики, и львиную долю из них составляли поступления первой части средств на приватизацию “Укртелекома”…», - констатируют в НБУ. Сальдо инвестиций за январь-апрель т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличилось почти на 58% - до 1,745 млрд. долл.

По данным НБУ, за январь-апрель зафиксировано отрицательное сальдо поступлений в банковский сектор в сумме 0,878 млн. долл. по сравнению с 0,814 млн. долл. за соответствующий период 2010 года.

За 4 месяца 2010 года показатель наличной валюты вне банков составил 3,667 млрд. долл., что в 14 раз больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Положительное сальдо сводного платежного баланса позволило продолжить процесс наращивания резервных активов, отмечают в Нацбанке. Их объем по состоянию на 1 мая 2011 года достиг 38,4 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,5 месяца будущего периода.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.

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ЕС предоставляет Украине 17 млн. евро на социальное развитие

Брюссель. ЕС предоставляет Украине 17 млн. евро на социальное развитие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в подписанном сегодня соглашении о финансировании по проекту "Местное развитие, ориентированное на общину, этап II".

Соглашение подписали комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Во время брифинга после подписания документа комиссар ЕС, в частности, отметил, что вопросы хорошего управления государством связаны не только с реформами на национальном уровне, но также с привлечением людей к управлению и с учетом мнений граждан.

В свою очередь, А.КЛЮЕВ отметил, что в рамках этого соглашения местные органы власти будут предоставлять предложения проектов для финансирования в специально созданной комиссии, которая будет выбирать лучший из них. Первый вице-премьер отметил, что уже во время реализации первой стадии соглашения было предложено несколько интересных проектов, прежде всего в сфере энергосбережения и энергоэффективности, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, А.КЛЮЕВ отметил, что могут предлагаться проекты, направленные на решение других проблем местного самоуправления, улучшение систем водоснабжения и водоотвода, уборку территории.

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ТЭК

Янукович сформировал группу по созданию маршрутов поставок энергоресурсов из Азербайджана

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сформировал Рабочую группу по созданию новых маршрутов поставок энергоресурсов через территорию Украины из Азербайджанской Республики.

Текст соответствующего распоряжения размещен на сайте главы государства.

Руководителем Рабочей группы назначен министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

Также в состав группы вошли председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ (заместитель руководителя Рабочей группы), советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, заместитель председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгений КОРНИЙЧУК, директор Департамента по вопросам нефтяной, газовой, торфяной, нефтеперерабатывающей промышленности и альтернативных видов топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь КИРЮШИН, заместитель министра иностранных дел Украины Виктор МАЙКО.

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Проект "Местное развитие" повысит использование альтернативных источников энергии в регионах

Проект "Местное развитие, ориентированное на общину – этап II», Соглашение о финансировании которого было подписано сегодня в Брюсселе, направлен на повышение уровня энергоэффективности и использования альтернативных источников энергии на местном уровне.

Речь идет о более качественном энергетическом планировании и эффективном использовании энергии территориальными общинами и местными администрациями, районными и областными советами, улучшение информированности этой сфере общественности, сообщили УНИАН в пресс-службе Андрея КЛЮЕВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ подписали в Брюсселе Соглашение между Правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании проекта «Местное развитие, ориентированное на общину – этап II».

Общая стоимость проекта составляет 17,5 млн. евро, из которых 17 млн. евро финансирует Европейский Союз, 0,5 млн. евро - Программа развития ООН. Общей целью проекта является содействие устойчивому социально-экономическому развитию в Украине на местном уровне.

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Договоры, по которым Украина получает газ, далеки от международных стандартов - Акимова

Договоры, по которым сейчас Украина получает газ, далеки от международных стандартов и от понятия справедливой цены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, заявила первый заместитель главы администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

По ее словам, снижение цены на газ – один из приоритетов политической дискуссии с Россией. «Я надеюсь, что задача, поставленная сейчас перед правительством Украины, будет решена», - сказала И.АКИМОВА.

В то же время, по ее словам, «при любой цене на газ мы пока не решили одну из глобальных украинских проблем – неэффективность использования природных ресурсов, которые мы получаем по более высоким ценам».

И.АКИМОВА отметила, что акцент энергоэффективности сейчас является главным для всех отраслевых стратегий модернизации экономики, начиная от жилищно-коммунального хозяйства и заканчивая металлургией.

Она подчеркнула, что «темы снижения цены на российский газ и практической реализации мероприятий по энергоэффективности украинской экономики должны решаться одновременно».

Как сообщал УНИАН, планируется, что 7 июня премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в ходе заседания украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству обсудят алгоритм пересмотра газовых контрактов.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

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Строительство

Общественности представили проект Стратегии развития Киева до 2025 года

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ сегодня представил общественности проект Стратегии развития Киева до 2025 года.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, стратегия развития Киева является неотъемлемой частью инициатив Президента Украины по реализации национальных проектов, это пилотный проект "Киев - город будущего".

Стратегия предполагает развитие города, исходя из шести главных характеристик: креативный, развивающий инновации; сохраняет уникальность в глобальном масштабе; постоянно повышает качество жизни; город открытой экономики; умный, с мощным управлением; гармоничный, сбалансированный.

Согласно проекту, индекс комфортности жизни киевлян к 2025 году планируется повысить в 1,7 раза.

В частности, к 2025 году предполагается достичь роста валового регионального продукта (ВРП) в Киеве в среднем на 6,5% в год, что приведет к увеличению объема на душу населения в 2 раза. Для сравнения: в 2004-2009 годах ВРП в Киеве рос в среднем на 5,7% в год, превышая темпы роста ВВП страны (2,5%).

Среди главных целей развития столицы к 2025 году – довести совокупный объем привлеченных прямых иностранных инвестиций до 82 млрд. евро, увеличить количество туристов с 1 млн. до 2,6 млн. ежегодно, довести среднюю скорость движения транспорта до 40 км/ч, снизить процент изношенности инженерной инфраструктуры с 50% до менее 15%, внедрить «Электронное правительство», снизить уровень безработицы до 3%, создать 15 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях, снизить смертность в трудоспособном возрасте на 30%, повысить долю расходов на первичную медицинскую помощь до 20-30% от общей суммы расходов на охрану здоровья, увеличить долю вторичной переработки твердых бытовых отходов до 40%.

В ходе презентации директор компании BCG Сергей ПЕРАПЕЧКА отметил, что в документе определены, как приоритетные, восемь главных стратегических инициатив, среди которых «Первоклассная инфраструктура», предполагающая модернизацию транспортной и инженерной инфраструктуры.

В проекте документа подчеркивается, что инфраструктура является главным приоритетом в развитии столицы. По оценкам экспертов, к 2025 году Киеву на реконструкцию тепловых сетей необходимо 1,5 млрд. евро, на модернизацию водоканализационного хозяйства – 810 млн. евро, на реконструкцию электросетей – 220 млн. евро, на модернизацию жилого фонда и замену лифтов – 224 млн. евро, на развитие мощностей метрополитена – 944 млн. евро, на замыкание городской окружной дороги – 173 млн. евро, на строительство паркингов – 34 млн. евро.

Вторая инициатива – «Сделано в Киеве» – нацелена на стимулирование конкурентных кластеров экономики. Инициатива «Электронное правительство» подразумевает внедрение современных технологий городского управления, среди которых создание единого городского портала для работы с гражданами и предприятиями, не требующее личного присутствия.

Четвертая инициатива – «Культурная долина» – направлена на создание уникальной культурной атмосферы. Для ее воплощения в жизнь предлагается организовать и содействовать крупным культурным событиям, фестивалям кино, музыки и театра.

Пятая инициатива – «Днепровская жемчужина» – сконцентрирована на сохранении и благоустройстве прибрежных территорий Днепра и предполагает использование уникального пейзажа и ландшафта для формирования рекреационной зоны, развитие заброшенных и промышленных прибрежных территорий.

Инициатива, направленная на продвижение здорового образа жизни, – «Здоровый киевлянин» – предполагает значительное увеличение количества площадок для спорта; интеграцию веломаршрутов в транспортную схему и в места отдыха и т.д.

«Центр рядом с домом» – инициатива, обращенная на создание новых центров деловой активности. При этом приоритет размещения бизнес-центров, торгово-развлекательных центров, гостиниц и объектов социальной инфраструктуры предполагается отдать левому берегу Днепра и отдаленным районам правобережья.

Восьмая инициатива – «Международная гавань штаб-квартир» – предполагает привлечение в Киев центральных офисов международных компаний и организаций.

По словам А.ПОПОВА, планируется, что Киевсовет утвердит документ в сентябре этого года. До конца текущего года планируется согласовать Генплан Киева со стратегией развития, а также внести предложения по изменению системы управления городом.

В ходе презентации директор фонда "Эффективное управление" Наталья ИЗОСИМОВА отметила, что благодаря объединению усилий всех участников проекта – местной власти, Консорциума исполнителей, Общественного совета и международных организаций – ему обеспечен однозначный успех.

"Этот успех, на наш взгляд, определяют три основных фактора, которые мы выделили на основании изученных нами успешных примеров других стран, а также на основе собственного опыта работы в регионах и городах Украины.

Во-первых, четкий фокус на приоритетах, а именно строгий и дисциплинированный отбор только самых важных инициатив для каждого этапа внедрения. Во-вторых, баланс между стратегией и тактикой, необходимость идентифицировать так называемые быстрые победы и долгосрочные результаты. И, наконец, в-третьих, человеческий фактор. В процесс должны быть вовлечены, как команда профессионалов, готовая работать с полной отдачей, так и гражданское общество, без поддержки которого по-настоящему ярких результатов будет добиться очень тяжело", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Стратегия развития Киева до 2025 года должна быть принята не позже осени после общественного обсуждения.

Справка УНИАН. Проект по разработке Стратегии развития Киева до 2025 года инициирован Киевской городской государственной администрацией. Для реализации проекта создан консорциум, в который входят Фонд «Эффективное управление», консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG), Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Центр Разумкова, НИИ социально-экономического развития города, Институт генерального плана Киева.

Фонд «Эффективное управление» создан по инициативе бизнесмена и политика (депутата ВР от Партии регионов) Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран с уникальным опытом и безупречной репутацией.

The Boston Consulting Group (BCG) – международная компания, работающая в отрасли управленческого консалтинга, выступает ведущим консультантом по вопросам стратегии бизнеса. Частная компания BCG была создана в 1963 году, представлена 71 офисом в 41 стране мира.

BCG сотрудничает с украинскими организациями на протяжении последнего десятилетия. Офис компании в Киеве был открыт в 2007 году.

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К осени будет разработан законопроект об обеспечении молодежи жильем

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству к осени текущего года планирует разработать законопроект «Об основных принципах обеспечения молодежи жильем».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава наблюдательного совета Государственного специализированного учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

По его словам, положения законопроекта будут основываться на 40-летнем опыте движения молодежных жилищных комплексов.

А.ТОЛСТОУХОВ уточнил, что законопроект будет разрабатываться совместно с инициативами народного депутата Андрея ПИНЧУКА.

«Я думаю, что до конца лета – к началу нового политического года законопроект будет наработан. Мы сделаем презентацию в Верховной Раде, и это будет нашей общей позицией для того, чтобы рассмотреть его на сессии и занять соответствующую позицию по отношению к бюджету на 2012 год, учитывая позицию этого закона», - сказал он.

А.ТОЛСТОУХОВ отметил, что данный законопроект должен открыть дорогу для нового этапа молодежной жилищной политики.

В частности, в новом законопроекте планируется определить категории молодых граждан, которые имеют право на обеспечение жильем за счет государственной поддержки с учетом имущественного состояния, задекларированного дохода, семейного положения (наличие детей) и т.д.

При этом планируется предусмотреть организационные формы молодежных жилищных кооперативов, порядок сопровождения интересов молодой семьи, виды господдержки (кредитование, субсидии, возможность комбинирования и т.д.) и прогнозированные во времени источники финансирования, объемы и сроки введения объектов для обеспечения молодежи жильем при господдержке, в том числе с предоставлением такого жилья в собственность и пользование.

Кроме того, за фондом планируется закрепить функции оператора по организации строительства молодежных (семейных) общежитий, молодежных жилищных комплексов, молодежных жилищно-строительных кооперативов и предусмотреть создание в его структуре соответствующего подразделения.

При этом предусматривается стимулировать массовое строительство качественного и недорогого жилья, в частности малоэтажного строительства (многоквартирные дома до 4 этажей, таун-хаусы) и индивидуальных коттеджей.

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Промышленность

В Запорожье - многотысячная акция протеста металлургов и работников ГМК

Запорожье. В Запорожье проходит многотысячная акция протеста металлургов и работников горно-металлургической отрасли региона, выступающих против масштабных увольнений на предприятиях, основной причиной которых является рост цен на электроэнергию для крупных промышленных предприятий, вследствие чего работа предприятий ГМК становится нерентабельной.

В связи с многочисленностью акции протеста организаторы – Запорожский областной комитет профсоюза металлургов и горняков Украины изменил место ее проведения: митинг, который планировалось проводить на площади перед зданием запорожского облсофпрофа перенесен на более вместительную площадь Фестивальную перед зданием Запорожской ОГА.

В центре площади практически полностью заполненной людьми со знаменами запорожских промгигинтов и плакатами-призывами к власти не допустить уничтожения предприятий основной бюджето-наполняющей отрасли Украины, устанавливается черной гроб с названием трех крупных представителей горно-металлургической отрасли: «Запорожский завод ферросплавов», «Маганецкий ГОК» и «Орджоникидзевский ГОК».

По словам участников акции протеста, данное действо – «символическое отображение того, что сейчас происходит в реальности: предприятия намеренно хоронят».

По данным представителей профсоюзов, выступающих на акции протеста, «горно-металлургический комплекс, при всем своем потенциале, трещит по швам».

«За 10 лет в запорожском регионе сокращено около 18 тысячи рабочих, при этом 7 тысяч рабочих сократили только за последние два года», - утверждает председатель Запорожского областного комитета профсоюза металлургов и горняков Украины Валерий КОЗУБ. Причиной резкого осложнения экономического положения предприятий ГМК является рост затрат на электроэнергию, произошедший вследствие повышения тарифов и перевода предприятий на 2-ой класс потребления электроэнергии.

По его словам, последствия остановки предприятий, резкое сокращение численности и выброс трудового потенциала в теневую экономику для Запорожской области будут катастрофическими, так как в ГМК Запорожской области трудится более 60 тыс. человек от которых зависит уровень жизни их семей – свыше 200 тыс. человек.

Одной из главных причин создавшейся социально-экономической нестабильности, по словам участников акции протеста, является «осуществление рыночных реформ без государственного регулирования экономики». В частности - формальный подход к регулированию рынка электроэнергии.

В акции принимают участие представители коллективов всех запорожских промгигантов, поддержать которых прибыли металлурги и горняки Днепропетровской, Донецкой и ряда других областей Украины.

По предварительным данным, акция протеста, в которой планировалось участие 4000 человек, собрала не менее 5 тысяч рабочих.

Как сообщал УНИАН, по данным председателя Запорожского областного комитета профсоюза металлургов и горняков Украины Валерия КОЗУБА, «причина проведения акции протеста – масштабные сокращения людей, которые на большинстве предприятий вызваны экономической ситуацией, спровоцированной в первую очередь, мягко говоря «странной» госполитикой в отношении крупнейших бюджето-наполняющих предприятий региона», - сообщили в обкоме профсоюзов.

В руководстве предприятий, рабочие которых выходят на акцию протеста, информацию о проведении масштабных сокращений и его причинах подтвердили.

Так, в частности, по словам председателя правления ПАО „ЗЗФ” Павла КРАВЧЕНКО, на Запорожском заводе ферросплавов в связи с вынужденным закрытием 2 крупных цехов предприятия из-за непомерных затрат на электроэнергию под сокращение попадают 1900 из 3 400 рабочих ПАО «ЗЗФ».

«Основная причина сложившейся ситуации – перевод Запорожского завода ферросплавов с 2011г. с 1-го на 2-й класс потребления электроэнергии, что вызвало существенный рост затрат на электроэнергию доля которой в себестоимости продукции достигла 42%-47% (в зависимости от вида ферросплавов), что привело к настолько существенному снижению конкурентоспособности продукции, что по итогам работы за 5 месяцев 2011г. мы вынуждены закрывать цеха», - сообщил П. КРАВЧЕНКО.

По его словам руководство предприятия неоднократно обращалось с просьбой изменить тариф в НКРЭ, НАК ЭКУ, Минтопэнерго и Кабинет Министров Украины, однако позитивного решения вопроса не добилось.

«В результате мы вынуждены сокращать производство, а государство терять миллионы гривен: из-за повышения тарифов мы существенно - более, чем в 2,5 раза сократили потребление электроэнергии, в связи с чем за 5 месяцев 2011 года государство недополучило за электроэнергию 328 млн. грн.», - констатировал П. КРАВЧЕНКО

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Участники акции протеста в Запорожье требуют реформировать энергорынок

Участники многотысячной акции протеста металлургов и горняков в Запорожье требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Кабинета министров реформировать энергорынок и создать государственную структуру, ответственную за повышение эффективности работы горно-металлургического комплекса, с целью недопущения остановки предприятий бюджетоформирующей отрасли и социальных взрывов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение вручили представителям местной власти – мэру Запорожья Александру СИНУ и заместителю председателя Запорожской ОГА Алексею ЛИТВИНУ участники состоявшейся сегодня, 31 мая, акции протеста, в которой приняли участие представители крупнейших промпредприятий ГМК-комплекса Запорожского региона и рабочие промпредприятий Днепропетровской, Донецкой и ряда других областей.

В обращении также выдвигаются требования «обеспечить достойный уровень заработной платы трудящихся металлургических и горнодобывающих предприятий Украины» и «остановить неконтролируемый рост цен на продукты питания, тарифов на жилищно-коммунальные услуги», а также ряд требований, касающихся конкретных промпредприятий.

Так, в частности, участники акции протеста требуют от главы государства и КМУ «принять исчерпывающие меры по предотвращению остановки части производственных мощностей ПАО «Запорожский завод ферросплавов», «прекратить попытки «экологического рейдерства» на металлургические предприятия «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», разработать и реализовать государственную целевую программу по восстановлению ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» и решить вопрос по землеотводу для продолжения производственной деятельности Горнодобывающей компании «Минерал».

Ответ на данные требования участники митинга потребовали предоставить в течение двух недель. В случае, если удовлетворяющий трудовые коллективы металлургов и горняков ответ предоставлен не будет, Запорожский областной комитет профсоюза металлургов и горняков Украины обратится в Центральный комитет ПМГУ по вопросу проведения Всеукраинской акции протеста в городе Киеве.

Получившие текст требования рабочих мэр Запорожья и замглавы ОГА заверили митингующих, что их обращение будет передано адресатам и не останется без внимания.

«Все необходимые документы мы передадим в правительство, а все, что зависит от областного руководства, уже решается», - заявил замгубернатора А. ЛИТВИН.

«Правительство в любом случае отреагирует. Две недели - это достаточный срок для того, чтобы уладить вопрос», - сказал А. СИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня на центральной площади Запорожья – площади Фестивальной перед зданием Запорожской ОГА – состоялась акция протеста рабочих предприятий ГМК Запорожского региона, в которой приняли участие около 5 тыс. человек – работники Запорожского завода ферросплавов, "Днепроспецстали", ЗТМК, Запорожского алюминиевого комбината и других предприятий, а также представители трудовых коллективов мекомбинатов Днепропетровской, Донецкой, Луганской и ряда других областей

Причиной проведения акции протеста стали масштабные сокращения людей, которые на большинстве предприятий вызваны экономической ситуацией, спровоцированной политикой государства в отношении крупнейших бюджетонаполняющим предприятиям региона, объяснили в Запорожском областном комитете профсоюза металлургов и горняков Украины. Вместе с рабочими в акции протеста приняли участие руководители ряда крупных промпредприятий. Причиной данной солидарности стала невозможность руководителей в сформировавшейся на сегодняшний день ситуации - из-за проведения рыночных реформ без госрегулирования экономики - обеспечивать эффективную работу возглавляемых предприятий.

Так, в частности, участвовавший в акции протеста председатель правления ПАО «ЗЗФ» Павел КРАВЧЕНКО заявил, что из-за повышения для завода тарифа на электроэнергию вынужден сокращать 1900 из 3 400 рабочих завода.

«Основная причина сложившейся ситуации – перевод Запорожского завода ферросплавов с 2011г. с 1-го на 2-й класс потребления электроэнергии, что вызвало существенный рост затрат на электроэнергию, доля которой в себестоимости продукции достигла 42-47% (в зависимости от вида ферросплавов), что привело к настолько существенному снижению конкурентоспособности продукции, что по итогам работы за 5 месяцев 2011 г. мы вынуждены закрывать цеха», - сообщил П. КРАВЧЕНКО.

По его словам, руководство предприятия неоднократно обращалось в НКРЭ, НАК ЭКУ, Минтопэнерго и Кабинет министров Украины с просьбой изменить тариф, однако позитивного решения вопроса не добилось.

«В результате мы вынуждены сокращать производство, а государство – терять миллионы гривен: из-за повышения тарифов мы существенно - более чем в 2,5 раза - сократили потребление электроэнергии, в связи с чем за 5 месяцев 2011 года государство недополучило за электроэнергию 328 млн. грн.», - констатировал П. КРАВЧЕНКО.

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ВР приняла законопроект о предотвращении фальсификации лекарств

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые Законы Украины" по предотвращению фальсификации лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 247 народных депутатов из 296, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено законодательно определить понятие "фальсифицированные лекарственные средства". В частности, фальсифицированные лекарственные средства – лекарственные средства, изготовленные с нарушением установленных требований в части несоответствия нанесенной маркировки фактическому содержанию ингредиентов или содержания ингредиентов в несоответственном составе, отсутствия или недостаточного количества активных веществ, и/или лекарственные средства, которые не отвечают установленным требованиям по упаковке, в том числе с неправомерным использованием знака для товаров и услуг, копированием формы, упаковки, внешнего оформления товара другого производителя, а также лекарственные средства, которые произведены другим производителем, чем заявленный в регистрационном удостоверении.

Преднамеренное изготовление, приобретение или хранение с целью сбыта, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта лекарственных средств, которые заведомо не отвечают требованиям законодательства, установленным стандартам, нормам, правилам и техническим условиям (фальсификация лекарственных средств), если такие действия совершены в крупных размерах, карается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет, с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья и оборудования для их изготовления. Те же действия, если они совершены повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо в особо крупных размерах, а также производство фальсифицированных лекарственных средств с использованием оборудования, которое обеспечивает их массовое производство, караются лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья, транспортных средств и оборудования для их изготовления. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если такие действия создали угрозу для жизни и здоровья людей, повлекли смерть лица или другие тяжкие последствия, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья, транспортных средств и оборудования для их изготовления, и конфискацией имущества.

Фальсификация лекарственных средств, согласно законопроекту. считается совершенной в крупном размере - если стоимость фальсифицированных лекарственных средств в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а совершенной в особо крупном размере - если стоимость фальсифицированных лекарственных средств в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

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Транспорт/Связь

«Укрзализныця» ищет партнера для строительства Дарницкого вокзала

«Укрзализныця» ищет инвестора для завершения строительства вокзального комплекса на станции Дарница в г. Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Как отмечается в сообщении, строительство данного объекта осуществляется в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В ведомстве подчеркивают, что гарантией развития бизнеса для инвестора будет стабильный пассажиропоток через новый вокзал, поскольку в будущем предусмотрено часть пассажиропотока поездов дальнего сообщения переключить на Дарницкий вокзал из-за чрезмерной загруженности вокзала Киев-Пассажирский.

На сегодня уровень готовности нового вокзального комплекса составляет 15% (выполнены работы по устройству монолитного каркаса здания основного вокзала, строительство центрального, соединительного, транзитного пешеходных тоннелей и т.д.). В случае привлечения средств, инвестору планируется передать все коммерческие площади, оставив в собственности железной дороги только часть площадей, которые необходимы для обеспечения технологии работы станции, сервисного обслуживания пассажиров и т.п.

Инвестиционным проектом занимается Юго-Западная железная дорога «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого вокзального комплекса начато в 2004 году на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 31 марта 2004 г. №192-р "О строительстве пассажирского вокзального комплекса на станции "Дар