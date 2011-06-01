Большинство спорных вопросов на переговорах с ЕС сняты - Клюев

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявляет о снятии большинства спорных вопросов на переговорах с ЕС о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил 31 мая журналистам по завершению своего однодневного визита.

«Мы обсудили буквально все 5 «красных линий», которые у нас имели место, я думаю, что эти линии поменяли цвет, они уже «зеленые» почти все», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что сегодня удалось достичь прогресса на переговорах с комиссарами ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефаном ФЮЛЕ и по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ.

«Я думаю, что июньский раунд переговоров будет решающим», - добавил украинский вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о создании зоны свободной торговли в начале 2008 года. ЗСТ должна стать составляющей нового договора об ассоциации, переговоры о котором начаты годом ранее – в начале 2007 года.

Стороны надеются на завершение переговоров до конца этого года.