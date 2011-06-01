ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Греция готова упростить визовый режим для украинцев» пишет – Греция рассматривает возможность упрощения визового режима для украинских туристов. Конечная цель – окончательная отмена виз…

http://delo.ua/world/grecija-gotova-uprostit-vizovy-158379/

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Также «Дело» в публикации «Конгресс не повысил госдолг США: 2 августа может быть дефолт» пишет – конгресс отказался повышать уровень госдолга США, который сейчас составляет 14,3 трлн долларов. Теперь у администрации президента США Барака Обамы есть 11 недель, чтобы избежать дефолта…

http://delo.ua/world/kongress-ne-povysil-gosdolg-ssh-158391/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Подчинительный союз», в котором пишет - Таможенный союз применяет первые санкции к украинским импортерам. Защитные меры, действующие сейчас в отношении украинских металлургов в России, вскоре начнут действовать в Белоруссии и Казахстане. В итоге украинский экспорт фактически будет вытеснен с этих рынков, опасаются производители…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1651843

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Автомобили оставят без осмотра», в котором пишет – Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену государственного техосмотра частных транспортных средств. Для пассажирского, грузового и коммерческого транспорта планируется ввести процедуру технического контроля отдельных элементов. Народные депутаты готовят дополнения ко второму чтению, которое должно состояться до начала июля. Водители считают, что текст законопроекта в дополнениях не нуждается…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1651821

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Автомобилям показали красный свет», в котором пишет – доступ на европейский рынок украинских автоперевозчиков стал одним из спорных вопросов в ходе переговоров Украины и ЕС о создании зоны свободной торговли: отечественная делегация настаивает на упразднении существующей квотной системы. По мнению экспертов, Европа может пойти на уступки, но одновременно ужесточить требования к подвижному составу, используемому украинскими компаниями…

http://markets.eizvestia.com/full/avtomobilyam-pokazali-krasnyj-svet

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Также «Экономические известия» подают материал «Спрос загрузит ГТС», в котором пишут - ситуация на рынке благоволит «Газпрому». По итогам текущего года его экспортные поставки, согласно предварительным расчетам, превысят докризисный уровень. Если подобная тенденция сохранится, мощности украинской газотранспортной системы в перспективе будут востребованы в значительной мере…

http://markets.eizvestia.com/full/spros-zagruzit-gts

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«Экономические известия» публикуют материал «Французы поверили Путину», в котором пишут – новость об отмене экспортных ограничений в России на экспорт зерна с июля обвалила стоимость фьючерсных контрактов на бирже MATIF несмотря на то, что в ЕС прогнозируется недостаток продовольственного зерна. Далее снижение цен ожидается на Лондонской и Чикагской биржах, уверяют участники зернового рынка…

http://markets.eizvestia.com/full/francuzy-poverili-putinu

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Газета «Сегодня» в публикации «В кассах началась билетная лихорадка» пишет – украинцы боятся, что им не хватит мест в поездах на юг. Издание выяснило: билеты есть, но купе активно разбирают…

http://www.segodnya.ua/news/14255026.html

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Также «Сегодня» в публикации «Пенсионная реформа: женщинам дадут подумать 3 года» пишет - Кабмин отозвал из ВР законопроект о пенсионной реформе. В новый вариант внесут изменения, в частности, относительно сроков выхода женщин на пенсию. Будет предусмотрен трехлетний переходной период, в течение которого женщины смогут сами выбирать — то ли выходить на пенсию в 55 лет, то ли выйти позже, но за каждый переработанный год получать существенную надбавку к пенсии…

http://www.segodnya.ua/news/14254984.html

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Сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Рынок земли - ослабить покупателя и усилить продавца», в котором пишет – рынок земли может заработать в Украине с 1 января 2012 года. И если парламент не успеет отработать законодательную базу под это эпохальное для страны событие, его последствия могут быть катастрофическими…

http://economics.unian.net/rus/detail/90170

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «По советам!» пишет – «Единая Россия» решила помочь президенту РФ улучшить управление госкомпаниями. Вместо высших чиновников, которые должны покинуть советы директоров ФСК, МРСК, «Интер РАО» и «Русгидро», она предлагает четырех видных партийцев. Говорят, Путин не против…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261304/po_sovetam

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Также «Ведомости» в публикации «34% могут остаться на год» пишут – правительство РФ не смогло посчитать вариант снижения ставки страховых взносов для всех и просит президента Дмитрия Медведева отложить решение на 2013 г. Если он согласится, это будет политический приговор, считают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261305/34_mogut_ostatsya_na_god

(УНИАН)