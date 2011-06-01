Москва. Украина и Россия договорились об основных параметрах делимитации границы в Азовском море.

Об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы, в принципе, договорились об основных параметрах, определении нашей границы, в принципе, делимитации границы в Азовском море. Это уже очень важно», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

«По сути, нам нужна точка входа этой границы в Керченском проливе, как он начинается. Точно также и на выходе», - сказал министр.

Он напомнил, что стороны договорились уже достаточно давно о том, что это будут внутренние воды двух стран. По словам К.ГРИЩЕНКО, это означает, что военные суда третьих стран без согласия России и Украины заходить туда не смогут.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что стороны договорились, в принципе, о том, что Керчь-Еникальский канал должен эксплуатироваться совместно в интересах двух стран.

«Но осталось малое, осталось все то, что осталось. А то, что осталось, уже это работа, которая, наверное, не выносится даже в эфир такого уважаемого радио, как «Эхо Москвы», - сказал он.

При этом К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что оплата сборов за проход судами этого канала не принесет доходов государству, поскольку достаточно высокие расходы идут на организацию судоходства.

«Слушайте, дело в том, что у среднего, нет, не среднего, у самого мелкого квази- или как бы олигарха в России в кармане больше денег, нежели можно получить от всего этого канала за проход, провоз и всего остального. Поскольку лоцманские сборы берутся теми, кто реально ведет работу. Это не государственная прибыль, это просто реальная работа тех, кто обеспечивает прохождение безопасное этих судов», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что в случае аварии с нефтеналивными судами нужно думать не о том, кто получит «эти незначительные средства, а о том, каким образом нам обеспечить экологическую безопасность, как нам обеспечить надежное прохождение по каналу в условиях штормов или других чрезвычайных ситуаций».

По словам министра, сборы за проход канала - это «копейки даже не государственного уровня. Регионального и даже местного».

«У нас ведь от взаимодействия выигрыш будет намного больше, нежели от дележа или распила. Это, собственно говоря, удел бедных и смотрящих назад. Что мы будем делить? Вот что мы можем построить вместе - это судьба успешных и тех, кто способен найти свое место в этом мире. Мы хотим вместе с Россией искать это место. Мы не отталкиваемся, мы, наоборот, ищем это место вместе. Но это не означает, что мы должны ходить на все свадьбы вместе, и обязательно, обязательно к 9-ти часам собираться вокруг семейного стола. Наверное, должна быть какая-то возможность быть свободным, и она обязательно будет у каждого из нас», - сказал К.ГРИЩЕНКО.