ВОЛЯ 1 июня отмечает свое 9-летие!

1 июня 2011 года ВОЛЯ отмечает девятилетие своей деятельности на телекоммуникационном рынке Украины.

Вместе с ВОЛЕЙ девять лет отмечает и украинское цифровое телевидение, и домашний высокоскоростной Интернет.

В 2002 году ВОЛЯ впервые в Восточной Европе и странах СНГ начала предоставлять услугу кабельного телевидения на базе цифровой технологии (1 сентября 2002 года состоялся коммерческий старт) и домашний высокоскоростной интернет, стартовавший на три месяца раньше.

«Сфера телекоммуникаций – меняется стремительно, практически ежемесячно. И мы как лидеры рынка ставим себе задачу: не просто отвечать на потребности наших абонентов, а работать на их опережения, формируя высокие стандарты качественных услуг», - говорит президент компании ВОЛЯ Сергей Бойко.

Государственное цифровое ТВ в Украине пока находится на стадии внедрения, а ВОЛЯ перешагнула отметку в полмиллиона абонентов цифрового телевидения. Абоненты компании в Киеве и еще в 10 областных центрах нашей страны пользуются новейшей цифровой технологией, более того, компания успешно перешла на еще одну технологическую ступеньку выше и,первой в Украине предложив столичным абонентам кабельное телевидение в формате высокой четкости (HDTV).

Учитывая потребность определенных категорий абонентов в высокой скорости передачи данных, внедрение третьего поколения технологии DOCSIS позволило ВОЛЕ уже сейчас предложить пакеты со скоростями до 150 Мбит/сек. Компания планирует расширить территорию таких новаций, и скорости до 150 Мбит/с будут доступны абонентам ВОЛИ в Севастополе, Донецке и Виннице.

«Следующий 10-й год для ВОЛИ станет годом крайне важных качественных изменений в системе обслуживания. Мы работаем над тем, чтобы все процессы стали для наших абонентов более прозрачными, логичными и простыми. Данный проект является крайне важным для нас, и мы уверены, что наши абоненты оценят положительные изменения. Цель нашей деятельности сделать так, чтобы каждый абонент ВОЛИ был уверен, что выбрал для себя лучшие услуги на рынке» - подчеркнул Сергей Бойко.

В июне ВОЛЯ вводит во всех городах присутствия единую пакетную услугу «ТВ + Интернет», основываясь на лучших мировых трендах и стандартах. Особенность нового предложения – бандла – в том, что это услуга одновременного доступа к телевизионным программам и Интернету с общим управлением (подключение, оплата, смена пакетов и т.д.), общим лицевым счетом и единой стоимостью. Новое предложение «ТВ + Интернет» не только является оптимальным по наполнению и цене, но и обеспечивает прозрачность и простоту в пользовании.

Справка о компании.

ВОЛЯ является ведущим общеукраинским телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.