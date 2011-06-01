Главное на 1 июня (день)

Финансы

Украина планирует выполнить обязательства перед МВФ до середины июля - Клюев

Украина планирует выполнить обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) до середины июля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил 31 мая журналистам первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя информацию о замораживании Европейским Союзом предоставления Украине макрофинансовой помощи из-за невыполнения правительством Украины обязательств перед МВФ.

«Все, что касается сотрудничества с МВФ, мы как сотрудничали, так и далее намерены сотрудничать. И темы, которые стоят у нас по сотрудничеству с валютным фондом, надеюсь, что мы в ближайшие месяцы, максимум до середины июля, эти маяки выполним», - сказал А.КЛЮЕВ.

Других деталей он при этом не назвал.

Как сообщал УНИАН, 31 мая высокопоставленный дипломат ЕС заявил УНИАН о намерении ЕС заморозить предоставление Украине макрофинансовой помощи из-за проблем с МВФ. Дипломат отметил, что правительство не смогло выполнить обязательств перед фондом, в частности, что касается проведения пенсионной реформы и повышения цен на газ для населения.

29 июня 2010 года Совет министров ЕС одобрил предоставление Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Деньги планировалось предоставить в виде кредита на 15 лет.

Кроме того, это решение предусматривало предоставление Украине еще 110 млн евро помощи из выделенных в 2002 году, но неиспользованных 200 млн евро.

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Депутаты предлагают создать санационный банк за счет средств НБУ

Народные депутаты Юрий КАРАКАЙ и Владимир НАКОНЕЧНЫЙ (оба - Партия регионов) предлагают создать ЧАО "Украинский санационный банк" за счет средств Национального банка Украины.

Соответствующий законопроект (регистр. № 8586) размещен на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в документе, "санационный банк - это банк со специальным статусом, который действует на основании лицензии, выдаваемой Национальным банком Украины". В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что санационный банк создается по решению правления Национального банка Украины в форме частного акционерного общества. Формирование уставного капитала санационного банка будет осуществляться за счет доходов НБУ и ценных бумаг, эмитентом которых является Нацбанк Украины.

В соответствии с текстом законопроекта, основной функцией санационного банка является "работа с проблемными активами банков, как тех, которые осуществляют свою деятельность в общем режиме, так и тех, в которых назначена временная администрация, или находящихся в процедуре ликвидации, и удовлетворение требований вкладчиков и других кредиторов".

В частности, с целью выполнения своих функций санационный банк может приобретать в собственность проблемные активы или обязательства банков; получать выполнения обязательств по приобретенным активам; отчуждать приобретенные активы и обязательства; проводить аукционы по продаже активов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на 1 мая 2011 г. сумма негативно классифицированных активов банков составила 177,148 млрд. грн., или 14,8% от общего объема активов банковской системы.

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НБУ надеется на продолжение сотрудничества с МВФ - Арбузов

Национальный банк Украины надеется на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Нацбанка Сергей АРБУЗОВ журналистам.

По его словам, руководство Нацбанка недавно на Кипре во время проведения финансовой конференции вело переговоры по этому поводу с представителями МВФ.

В связи с этим С.АРБУЗОВ сказал: “Я только вернулся с Кипра. Этот вопрос поднимался, мы еще раз отчитались. Я думаю, что мы нашли взаимопонимание… и мы планируем, что в ближайшее время миссия приедет в Киев, чтобы увидеть те действия, о которых я рассказал».

Председатель НБУ отметил, что сегодня у Нацбанка достаточный уровень резервов, но если программа с МВФ будет прекращена, то «мы понимаем, что это может негативно повлиять на состояние платежного баланса касательно прямых инвестиций». «Хотя мы готовимся, чтобы это каким-то образом компенсировать, но я не рассчитываю на прекращение», - сказал он.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить четыре требования.

Первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование Фонда связано с деятельность Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

По словам М. АЛЬЕРА, сроки получения Украиной очередного транша кредита МВФ зависят исключительно от того, насколько быстро украинские власти смогут выполнить перечисленные требования.

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ТЭК

Ющенко допросили по делу Тимошенко

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО был допрошен в рамках уголовного дела о газовых контрактах и его показания есть в данном уголовном деле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Верховной Рады первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН, отвечая на вопрос народного депутата от Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА по поводу того, что в эфире одного из телеканалов В.ЮЩЕНКО рассказал о том, как «Юлия ТИМОШЕНКО сдавала государственные интересы» при подписании газовых контрактов с Россией.

По словам Р.КУЗЬМИНА, он не будет давать политических оценок этому делу, поскольку «это - дело парламента».

«Суть преступления по газовым контрактам сводится к следующему: премьер-министр ТИМОШЕНКО, заведомо зная, что решение о принятии директив может принять исключительно Кабинет министров Украины, дала указание главе украинской делегации, (главе) «Нафтогаза» ДУБИНЕ подписать заведомо невыгодный Украине газовый контракт», - сказал первый заместитель генпрокурора.

По его словам, после того, как глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА «в категорической форме отказался эти контракты подписывать, поскольку он считал, что тем самым будет причинен ущерб государственным интересам Украины, тем не менее премьер-министр ТИМОШЕНКО, по информации, имеющейся у следствия, в категорической форме потребовала заключения этого контракта, под угрозой, в случае неподписания, увольнения его с работы».

Р.КУЗЬМИН подчеркнул, что цена на газ была повышена по контракту, в то же время цена за транзит газа осталась на прежнем уровне, хотя должна была быть тоже повышена. Он отметил, что ущерб только по этому направлению составил «более полутора миллиарда гривень».

Как заявил Р.КУЗЬМИН, Генпрокуратура хочет, «чтобы оценку этому дал суд». По его словам, если не будет достаточных доказательств, суд может вынести оправдательный приговор.

Первый заместитель генпрокурора добавил, что если суд признает доводы стороны обвинения, то должен будет вынести обвинительный приговор.

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Украина во 2-м квартале планирует закупить 9 млрд. кубометров газа - Бакулин

Украина во втором квартале текущего года планирует закупить у России 9 млрд. кубометров газа.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

Он уточнил, что в мае закуплено 3 млрд. кубометров газа, столько же планируется закупить и в июне.

«Мы идем в графике, утвержденном Кабинетом Министров. Объем газа для закупки на второй квартал значительно меньше, чем в первом. Мы в первом квартале закупили 17,8 млрд. кубометров, поскольку цена была самая низкая. На второй квартал стоит 9 млрд.», - сказал Е.БАКУЛИН.

Он также отметил, что в третьем квартале объемы закупок газа будут минимальными, и вместе с этим высказал надежду на то, что Украине и России удастся договориться о снижении цены на газ.

Также по информации Е.БАКУЛИНА, на сегодняшний день в подземных хранилищах Украина накопила 13,5 млрд. кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в эфире «5 канала» премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что во втором полугодии Украина существенно сократит объемы закупок газа у России из-за роста его стоимости. Он добавил, что основные закупки сделаны в первом квартале.

Напомним, что цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

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Строительство

Нацкомиссия регулирования рынка комуслуг будет создана до сентября - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое обещание Н.АЗАРОВ дал Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ на сегодняшнем расширенном заседании Кабинета министров.

«Уважаемый господин Президент, правительство срочно внесет на ваше рассмотрение предложения по организационным вопросам создания Национальной комиссии регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, а также предложения по кадровым назначениям в эту комиссию. Мы планируем, что до 1 сентября национальный регулятор начнет полноценную работу», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом премьер подчеркнул, что правительство введет многоуровневый контроль над качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

«Ключевой шаг в этом направлении – доступ общественности к процессу ценообразования и отчетность местной власти перед обществом за использование уплаченных средств», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем расширенном заседании Кабмина В.ЯНУКОВИЧ заявил, что неоднократно говорил о необходимости создания единого государственного органа для ценообразования в ЖКХ и настаивает на его создании.

Справка УНИАН: в 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.

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Кабмин инициирует освобождение руководителей ряда местных предприятий ЖКХ

Кабинет министров Украины намерен уволить руководителей ряда местных предприятий жилищно-коммунального хозяйства за необоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на расширенном заседании правительства премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

По его словам, по результатам проверок, осуществленных Секретариатом Кабмина, правительством рекомендуется принять кадровые решения в отношении руководителей местных коммунальных предприятий.

В частности, председателю Днепропетровской облгосадминистрации рекомендуется освободить от должностей руководителей «Днепрводоканала», которые, по словам Н.АЗАРОВА, незаконно получили из бюджета 6 млн. грн., и инициировать привлечение к ответственности соответствующих должностных лиц местного самоуправления, которые способствовали Днепродзержинской ТЭЦ в незаконном получении субвенции из госбюджета.

Кроме того, председателю Киевской ОГА рекомендуется освободить руководителей «Броварыводоканала» и «Белоцерковьводоканала». Также Н.АЗАРОВ отметил, что губернатору Киевской области рекомендуется инициировать вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащий контроль заместителей городских председатлей Броваров и Белой Церкви.

Председателю Запорожской ОГА рекомендуется уволить руководителей коммунального предприятия «Тепловодоканал» города Энергодар за незаконное погашение долга другого предприятия за счет средств государственного бюджета в размере 16 млн. грн. и привлечь к ответственности должностных лиц местного самоуправления за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.

Кроме того, председателю Луганской ОГА рекомендуется внести представление на освобождение заместителя губернатора Эдуарда ЛОЗОВСКОГО за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей в части контроля за установлением коммунальных тарифов.

Председателю Херсонской ОГА поручено инициировать привлечение к ответственности должностных лиц местного самоуправления, которые позволили безосновательно включить в тариф на жилищно-коммунальные услуги проведения текущих ремонтов.

Председателю Житомирской ОГА поручено освободить ряд должностных лиц за незаконное получение субвенций из государственного бюджета и инициировать привлечение к ответственности должностных лиц местного самоуправления.

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В бюджете 2012 года будет предусмотрено около 5 млрд. грн. на модернизацию ЖКХ - Азаров

В бюджете 2012 года будет предусмотрено приблизительно 5 млрд. грн. на модернизацию жилищно-коммунальной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на расширенном заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«По расчетам профильного министерства, реформирование жилищно-коммунального хозяйства позволит на реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и переоборудованию систем тепло-, водоснабжения и водоотвода направить около 1,5-2 млрд. грн. из прибыли предприятий без привлечения бюджетных средств. Я считаю, что в бюджете следующего года мы заложим приблизительно 5 млрд. грн. на модернизацию жилищно-коммунальной сферы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что усовершенствование системы управления предприятиями путем создания региональных компаний для предоставления основных централизованных услуг позволит проводить в пределах региона единую техническую и тарифную политику, экономить расходы на производство.

В частности, такие компании уже созданы в Луганской и Донецкой областях.

Сейчас осуществляются работы по созданию региональных водных компаний в Крыму, Черкасской и Киевской областях.

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Соцполитика

В ВР поступила новая редакция законопроекта относительно пенсионной реформы - Литвин

В Верховную Раду Украины поступил доработанный проект закона относительно пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, в этом вопросе «правительство проявило молниеносную реакцию». Спикер напомнил, что только вчера парламент направил на доработку правительства данный законопроект, а уже вечером поступила его новая редакция.

«Вчера вечером я его получил и направил на рассмотрение в соответствующие комитеты», - сказал он.

В.ЛИТВИН также спрогнозировал, что этот вопрос будет рассматриваться на следующей пленарной неделе.

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Агро

Госэкоинспекция запретила вылов рыбы в Азовском море из-за холеры

В связи с зарегистрированными в Мариуполе случаями заболевания холерой Государственная экологическая инспекция Азовского моря приказала всем рыбохозяйственным предприятиям и Научно-исследовательским институтам в регионе временно прекратить вылов рыбы на территории Таганрогского и Белосарайского заливов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Невыполнение распоряжения влечет за собой ответственность, установленную действующим законодательством Украины, подчеркивается в сообщении.

О возобновлении вылова водных живых ресурсов будет сообщено дополнительно, после улучшения эпидемической ситуации в данном районе, добавили в Минприроды.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Мариуполе Донецкой области были госпитализированы 4 человека, заболевшие холерой. По предварительным данным, источником заражения людей стала выловленная местными рыбаками рыба (бычки) и морская вода.

Министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заверил, что ситуация со вспышкой в Мариуполе холеры под контролем.

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Большинство жителей села не хотят выращивать продукцию на продажу – исследование

Большинство жителей села не хотят выращивать продукцию на продажу.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Социально-экономическое состояние украинского села», проведённого Институтом.

В частности, большинство жителей села (71,4%) продукцию на продажу в своих хозяйствах не выращивают. Только почти каждый пятый (18,7%) выращивает продукцию для дальнейшей реализации; менее десятой части (7,8%) опрошенных продавали бы продукцию, однако не имеют такой возможности. Затруднились ответить на данный вопрос 2,1% респондентов.

В Институте обращают внимание, что в домашних хозяйствах у большинства сельских жителей есть сад и огород (73,0%), а также птица (72,8%). Свиней выкармливает чуть менее трети селян (31,8%), а рогатый скот держит только каждый четвёртый (25,6%). Почти у каждого десятого жителя села (9,4%) в хозяйстве имеется пушной зверь (кролики, нутрии и пр.), есть также лошади (5,2%) и пасека (2,9%). Вариант «другое» назвали 3,3% респондентов, а 3,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Комментируя результаты исследования, народный депутат Украины Владислав ЛУКЬЯНОВ выразил мнение, что сегодня производство «для себя» не является эффективным с точки зрения экономических показателей, себестоимости и прибыльности. «Высокая эффективность в сельском хозяйстве достигается при определённых масштабах производства и при определённой вертикальной интеграции, когда от производства до прилавка практически нет посредников, а есть одна компания, которая обрабатывает землю, выращивает урожай, является переработчиком. Себестоимость продукции намного ниже, а прибыльность и эффективность намного выше», - считает парламентарий.

Всеукраинское исследование «Социально-экономическое положение современного украинского села» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» при поддержке руководителя группы компаний «Авангард» Олега БАХМАТЮКА с 28 марта по 15 апреля 2011 года. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в 123 селах, расположенных в 24 областях Украины и АР Крым, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.

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Транспорт/Связь

ВОЗ впервые заявила о возможном влиянии мобильных на развитие рака мозга

Эксперты Всемирной организации здравоохранения впервые заявили о возможной связи использования мобильного телефона с развитием рака мозга, сообщает Reuters.

Вероятно, риск возникновения злокачественной опухоли увеличивается от использования сотовых телефонов, сочли они, изучив исследования на данную тему.

В то же время доказательства взаимосвязи между звонками по мобильному телефону и возникновением рака "недостаточно определенны для каких-либо серьезных выводов", цитирует выводы учених Би-Би-Си. Об этих выводах объявила во вторник группа из 31 ученого, представляющих 14 стран на заседании Международного агентства по изучению рака (МАИР).

В компетенции специалистов МАИР присвоить мобильным телефонам один из следующих статусов: "канцерогенны", "наверняка, канцерогенны", "возможно, канцерогенны" и "не канцерогенны". Эксперты остановились на третьем варианте - "возможно, канцерогенны" - из-за вероятной связи с возникновением рака головного мозга типа глиома.

Ранее ВОЗ утверждала, что доказательств причастности излучения от мобильных устройств к возникновению у людей рака головного мозга не существует вообще.

Новое постановление может заставить ВОЗ пересмотреть рекомендуемые правила использования телефонов, однако, по словам ученых, для того, чтобы дать точный ответ относительно связи излучения мобильников с возникновением рака мозга, необходимо провести еще множество исследований, передает РИА «Новости».

"Пересмотрев практически все актуальные свидетельства, рабочая группа классифицировала высокочастотные электромагнитные поля как потенциально канцерогенные для человека", - заявил Джонатан САМЕТ, глава группы ученых МАИР, занимавшихся этим вопросом. По его словам, есть свидетельства того, что "мобильное" излучение может привести к развитию глиомы - одного из видов опухоли головного мозга.

О том, что постоянное воздействие радиочастотных сигналов может отрицательным образом повлиять на здоровье человека, ученые говорили неоднократно. Кроме того, многие владельцы телефонов жалуются на различные побочные эффекты от сотовой связи: частые головные боли, потеря памяти и концентрации, напряжение в барабанных перепонках и внезапные приступы усталости, отмечает NEWSru.

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В Виннице подорожал проезд в общественном транспорте

В Виннице с 1 июня подорожал проезд в общественном транспорте.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкого горисполкома, с 1 июня стоимость проезда в трамваях и троллейбусах составляет 1,25 грн., она увеличилась на 0,25 грн.

«С 2009 года, когда в последний раз менялись тарифы на проезд в электротранспорте, минимальная заработная плата увеличилась на 49,6%, а электроэнергия подорожала на 30%. Расчеты на новые тарифы, поданные предприятием, в мае этого года получили согласование в профильных министерствах. Поэтому, начиная из 1 июня, стоимость проезда в трамваях и троллейбусах увеличилась до 1,25 грн.», - объяснила директор департамента экономики и инвестиций Галина ЯКУБОВИЧ.

В автобусах, работающих в режиме общего пользования, проезд с 1 июня вырос на 0,25 грн. - до 1,50 грн.

Кроме того, подорожал проезд в маршрутках на 0,5 грн. - до 2,5 грн. (в ночное время - 3,5 грн.).

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