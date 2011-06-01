В столице на Подоле закрывают магазин «Господарчі дрібниці», просуществовавший многие годы

В Киеве на Подоле закрывается магазин «Господарчі дрібниці», который просуществовал на Нижнем Валу много лет, сообщили агентству УНИАН покупатели.

Хозяйственный магазин (ТВП «Господарчі дрібниці»), расположенный по адресу Нижний Вал, 23, возле выхода из метро "Контрактовая площадь", просуществовал не один десяток лет и был известен и киевлянам, и жителям из областей, в частности тем, которые приезжали в столицу через Подольскую автостанцию.

По словам продавцов, помещение было продано и магазин просто выселяют, т.е. он никуда не переезжает, а полностью прекратит свою деятельность.

Много лет магазин работал в двух помещениях на первом этаже старого жилого дома, которые находились рядом (отдельно - магазинчик-отдел бытовой химии, товаров для дома, ремонтных принадлежностей, мелкой бытовой техники а отдельно - отдел, где продавали посуду и бытовые товары). Ассортимент отличался тем, что подавляющую часть составляла продукция отечественных производителей, а также наличием продукции из сегмента «очень доступные цены».

Несколько недель назад отдел посуды подселили в отдел собственно хозяйственных мелочей, а теперь окончательно выяснилось, что этот магазин не будет существовать вообще.

По словам продавцов магазин закроют через 2-3 дня. На сегодня уже практически полностью пустая часть помещения, где продавался хозяйственный товар, еще работает часть, где продают посуду, но и в этом отделе уже пакуют продукцию , которая осталась нереализованной.

Покупатели, которые заходят в магазин, услышав о его закрытии, выражают как печальное недоумение («сколько лет здесь покупаю, где же теперь посуду покупать, недорогих магазинов в городе уже не осталось»), так и резкое недовольство, призывают продавцов не повиноваться молча, а протестовать (поскольку «власть обнаглела и с людьми не считается»). Некоторые просто констатируют «что ж - законы рынка, ничего не поделаешь, а место здесь дорогое». Некоторые апеллируют к власти, которая должна поддерживать все торговые точки, продающие товары отечественного производства, тем более те, которые доступны людям с разным достатком (в том числе и невысоким).

Также пока неизвестно, что появится на месте магазина, вероятно, что здание будет полностью реконструировано.