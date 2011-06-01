Клюев завтра проведет брифинг
21:00, 01 июня 2011Разное
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Завтра, 2 июня, состоится брифинг первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Начало пресс-конференции в 11.00.
Вход в Дом правительства (только по паспортам) – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.
Аккредитация проводится до 10.00 2 июня по телефонам: 256-7889; 256-6711; 256-72-92; 256-6416.
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