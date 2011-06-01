Клюев завтра проведет брифинг

Завтра, 2 июня, состоится брифинг первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Начало пресс-конференции в 11.00.

Вход в Дом правительства (только по паспортам) – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

Аккредитация проводится до 10.00 2 июня по телефонам: 256-7889; 256-6711; 256-72-92; 256-6416.