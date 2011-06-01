Анонс на 2 июня

* 2-3 июня Президент Украины Виктор Янукович будет находиться с рабочей поездкой в Автономной Республике Крым. Планируется, что Глава государства примет участие в церемонии открытия реконструированного Ялтинского городского роддома. Также запланировано участие Виктора Януковича в торжествах по случаю открытия этапа Inter Continental Rally Challenge PRIME YALTA RALLY 2011. 3 июня в Ялте под председательством Президента состоится заседание Совета регионов.

* Премьер-министр Украины Н.Азаров примет участие в открытии Международной агропромышленной выставки «Агро-2011». В церемонии также примет участие министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

* Всеукраинский форум сельских и поселковых советов “Развитие сельских территорий - основа аграрной стратегии Украины” при участии министра Н.Присяжнюка. По завершении - подход министра к прессе.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится международная конференция «Налоговая реформа: перезагрузка». Будет представлена и обсуждена новая концепция налоговой реформы. Участники: вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник, руководитель налоговой практики в СНГ компании Ernst & Young Петр Медведев. Модератор - президент «Реформаторского клуба», директор аналитического центра «Экспертный совет» Искандер Хисамов.

* Круглый стол на тему: "Уровень деловой журналистики в электронных СМИ: подняться с мировой обочины". Организаторы: "Украинская биржа" и портал "Телекритика". Участники: Дмитрий Тевелев, председатель ГКЦБФР; Олег Ткаченко, председатель Правления "Украинской биржи"; Дмитрий Тарабакин, управляющий директор, глава департамента брокерских услуг и подразделения по работе с украинскими клиентами, "Драгон Капитал"; Артемий Ершов, ген.директор ГИК "Тройка Диалог Украина"; Игорь Мазепа, ген.директор ГИК "Конкорд Капитал".

* Пресс-конференция на тему: «Какой ущерб могут нанести Украине «недружественные шаги» стран Таможенного союза?». Участники: эксперт по внешнеэкономической деятельности, член Рабочей группы по подготовке рекомендаций по увеличению преимуществ и минимизации негативных последствий создания зоны свободной торговли с ЕС для экономики Украины Владимир Сиденко и исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

* Пресс-конференция на тему: «Электронные учебники: за и против», во время которой будут обнародованы результаты экспериментального испытания электронного устройства для чтения «PocketBook» на базе общеобразовательных учебных заведений Украины.

* Состоится брифинг председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской.

* Состоится Второй Международный аграрно-инвестиционный форум «Мировая продовольственная безопасность: вызовы и инвестиционные возможности для аграрного сектора». Брифинг министра аграрной политики и продовольствия Украины Н.Присяжнюка.

* Состоится брифинг по результатам проведения консультаций с общественностью о строительстве энергоблоков №3,4 Хмельницкой АЭС.

* В рамках Международной агропромышленной выставки «АГРО-2011» Государственная инспекция сельского хозяйства Украины проведет панельную дискуссию на тему: “Административная реформа в Украине как фактор оптимизации работы органов государственной власти в сфере надзора (контроля) в АПК”. Участники: Николай Поединок, председатель Госсельсхозинспекции Украины; Александр Григорович, зам.председателя Госсельхозинспекции Украины; Хайнц Штрубенхофф, руководитель проекта "Немецко-украинский аграрный диалог"; Йорк Лютер, эксперт в сфере контроля качества почв и использования и охраны земель Министерства охраны окружающей среды, энергетики, сельского хозяйства и защиты прав потребителей земли Гессен, Германия.

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