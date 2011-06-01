Курс НБУ на 02.06.11

Официальный курс НБУ на 02.06.11100 USD – 797.3500 (1 июня – 797.1500)100 EUR – 1148.8219 (1 июня – 1146.7003)10 RUR – 2.8509 (1 июня – 2.8489)Учетные курсы банковских металлов на 02.06.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-122173.95 (1 июня-122521.96)961 XAG 10 Серебро-3025.94 (1 июня-3080.98)962XPT10Платина-145037.97(1 июня-145161.02)964XPD10Палладий-61635.16 (1 июня-61779.13)

Официальный курс НБУ на 02.06.11 100 USD – 797.3500 (1 июня – 797.1500) 100 EUR – 1148.8219 (1 июня – 1146.7003) 10 RUR – 2.8509 (1 июня – 2.8489) Учетные курсы банковских металлов на 02.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-122173.95 (1 июня-122521.96) 961 XAG 10 Серебро-3025.94 (1 июня-3080.98) 962XPT10Платина-145037.97(1 июня-145161.02) 964XPD10Палладий-61635.16 (1 июня-61779.13)

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