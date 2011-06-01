Главное на 1 июня (вечер)

Энергетика

Сумма собранных средств на Чернобыльские проекты может возрасти до 700 млн. евро.

Об этом сообщил советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, проинформировали УНИАН в пресс-службе Администрации Президента.

"Украинская сторона продолжает прилагать настойчивые усилия, направленные на изыскание финансовых ресурсов, необходимых для реализации Чернобыльских проектов в полном объеме", - заявил он.

Так, уже после проведения в Киеве 19 апреля этого года соответствующей Конференции по сбору средств на вышеупомянутые проекты, которая, по словам А.ГОНЧАРУКА, дала мощный импульс в решении этого вопроса, ряд стран согласились дополнительно приобщиться к финансированию Чернобыльских проектов. Это, в частности, Саудовская Аравия и Канада (сумма взносов – 14 и 21 млн. евро, соответственно). Кроме того, председатель Совета министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ во время саммита "Большой восьмерки" (26-27 мая в г. Довиль, Франция) объявил о решении его страны внести в Чернобыльский фонд "Укрытие" 26 млн. евро., отметил А.ГОНЧАРУК.

Таким образом, по его словам, общая сумма взносов, задекларированных международным сообществом на финансирование Чернобыльских проектов, уже достигает 610 млн. евро.

Он напомнил, что общая сумма взносов, заявленных во время проведения 19 апреля Конференции по сбору средств на финансирование Чернобыльских проектов, составляла 550 млн. евро.

А.ГОНЧАРУК допустил рост в ближайшей перспективе объема собранных средств до 700 млн. евро. В этой связи он сообщил об ожидании увеличения соответствующих взносов со стороны некоторых международных партнеров Украины, в частности европейских институтов.

Энергогенерирующие компании и электростанции НАК «Энергетическая компания Украины» с начала 2011 года произвели 30,4 млрд. кВт/ч электроэнергии (36,7% от общей выработки электроэнергии ОЭС Украины), что на 0,8 млрд. кВт/ч (2,6%) больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК "ЭКУ".

Согласно сообщению, за январь-май теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 9,3 млн. Гкал теплоэнергии, что на 0,3 млн. Гкал (3,3%) меньше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2010 года (9,6 млн. Гкал).

Тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК «Энергетическая компания Украины» за январь-май произвели 22,0 млрд. кВт/ч электроэнергии (26,6% общегосударственного производства), что на 1,8 млрд. кВт/ч (8,8%) больше, чем за этот же период 2010 года.

Теплоэлектроцентрали с начала года произвели 2,8 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Гидроэлектростанции за 5 месяцев произвели 5,5 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 19,5% меньше, чем за этот же период 2010 года.

Первые компании-участники национального проекта "Энергия природы" будут отобраны к концу июля – началу августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель нацпроекта Вадим ТОЧЕНЫЙ в ходе "II Европейско-украинского энергетического дня" сегодня в Киеве.

"Критерии отбора участников уже выработаны. В течение двух недель будет дан старт отбору участников национального проекта", - сказал он.

Руководитель нацпроекта предположил, что участниками станут компании Activ Solar и "Ветряной парк Новоазовский".

Как сообщалось, ранее В.ТОЧЕНЫЙ называл наиболее вероятными участниками нацпроекта "Энергия природы" ветряные парки "ДТЭК Приазовский" (Запорожская обл.) и "ДТЭК Мангуш" (Донецкая обл.).

Финансы

В мае размер возмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) составил 4 млрд. 400 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

«В мае размер возмещенного НДС составил 4 млрд. 400 млн. грн. Это на 1 млрд. 200 тыс. больше чем было запланировано», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, размер возмещения налога на добавленную стоимость по реальному экспорту в 2011 году, по предварительным расчетам правительства, составит приблизительно 37 млрд. грн.

Дефицит Государственного бюджета Украины в январе-апреле 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличился на 2,5% - до 3,971 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы Госбюджета за отчетный период составили 89,872 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда – 77,211 млрд. грн. или на 4% больше запланированного показателя.

Налоговые поступления в Госбюджет составили 76,252 млрд. грн., неналоговые поступления – 12,475 млрд. грн.

Кассовые расходы Госбюджета за четыре месяца 2011 года составляли 93,445 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 82,096 млрд. грн.

По данным Минфина, расходы общего фонда на трансферт Пенсионному фонду Украины в январе-апреле т.г. составили 19,275 млрд. грн.

За отчетный период из Госбюджета было предоставлено кредитов на 1,214 млрд. грн., сумма возвращения кредитов составила 816,2 млн. грн.

В январе-апреле 2011 года погашение основной суммы государственного долга из Госбюджета составило 19,114 млрд. грн. Государственные заимствования в бюджет были осуществлены в объеме 37,332 млрд. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-апреле 2011 года в Государственный бюджет поступило 5,626 млрд. грн.

Пенсионная реформа

В Верховной Раде зарегистрирован доработанный законопроект «О мероприятиях относительно законодательного обеспечения реформирования пенсионной системы».

Данный документ №7455 от 31 мая 2011 года размещен на официальном парламентском портале.

Законопроектом определяются параметры функционирования ІІ уровня (накопительного) пенсионной системы. Перечисление страховых взносов в накопительный пенсионный фонд предлагается внедрить, начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда (ПФ). Предполагается, что второй уровень будет основан на таких параметрах: участниками этой системы будут лица, которым на дату внедрения системы исполнилось не больше 35 лет; размер страхового взноса составит 2% с последующим его ежегодным повышением на 1% до достижения 7%; администрирование страховых взносов накопительной системы будет осуществлять ПФ.

Через 2 года после начала уплаты страховых взносов по накопительной системе ее участники будут иметь право выбрать негосударственные пенсионные фонды для накопления пенсионных средств.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается также ограничить максимальный размер пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов для лиц, которые потеряли работоспособность (с 1 апреля 2011 года – 7,64 тыс. грн.), с распространением этого ограничения на пенсионеров, которым пенсия назначена до вступления в силу законопроекта; уменьшить размер пенсии с 90 до 80% зарплаты госслужащих; выплату досрочной (за полтора года) пенсии госслужащим, депутатам, прокурорам, судьям проводить только для неработающих пенсионеров; ограничить заработок для назначения пенсии народным депутатам, судьям, прокурорам, военнослужащим суммой заработной платы, на которую насчитывается единый соцвзнос, как для других категорий пенсионеров.

Кроме того, законопроектом предусматривается повысить пенсионный возраст для мужчин-госслужащих до 62 лет, начиная с 2013 года, постепенно в течение 4 лет; этот возраст будет предельным, институт продолжения пребывания на госслужбе будет отменен. Также предусмотрено назначение досрочных пенсий народным депутатам, в случае окончания их депутатских полномочий, не за два года до достижения пенсионного возраста, а за полтора.

С целью улучшения условий пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы при выходе на пенсию предлагается вести одноразовую помощь в размере 10 назначенных им пенсий.

Предусматривается постепенно, на протяжении 10 лет, увеличить необходимую выслугу для назначения пенсии военнослужащим и некоторым другим лицам с 20 до 25 лет, внедрив при этом ее календарное вычисление.

Для заинтересованности лиц в более длительной трудовой жизни предусматривается:

упростить механизм увеличения размера пенсии по выбору лица при отсрочке срока выхода на пенсию, в пределах первых 5 лет повышать пенсии на 0,5% за каждый месяц более позднего выхода на пенсию, в случае работы свыше 5 лет – увеличивать на 0,75% при выходе на пенсию. При этом при достижении пенсионного возраста от лица не будет требоваться обращение к пенсионным органам об отсрочке назначения пенсии.

Предлагается также повысить минимально необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту с 5 до 15 лет, а для новоназначенных пенсий повысить нормативную длительность страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере для женщин с 20 до 30 лет и для мужчин с 25 до 35 лет.

Правительство, как и в предыдущем варианте законопроекта, в новом также продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста для женщин. В частности, пенсионный возраст для женщин, которые получают пенсию, согласно общему закону, будет повышен с 55 до 60 лет, начиная с 1 сентября 2011 года, с постепенным увеличением его на 6 месяцев ежегодно на протяжении 10 лет. Возраст для женщин для получения государственной соцпомощи будет повышен с 58 до 63 лет.

Законопроектом предусмотрены компенсаторы в связи с повышением пенсионного возраста для женщин: за каждые полгода более позднего выхода на пенсию женщина получит увеличенную на 2,5% пенсию (за 5 лет отсрочки пенсия увеличится на 25%);

на протяжении 3 лет предлагается предоставить возможность добровольного выхода на пенсию неработающим женщинам при достижении 55 лет.

Для уменьшения диспропорций в размерах пенсий, назначенных в разные годы, предлагается пересмотреть порядок назначения, перерасчета пенсий: для назначения пенсии брать размер средней зарплаты за 3 календарных года, которые предшествуют году обращения по назначению пенсии, а перерасчет пенсии проводить из средней зарплаты, по которой назначена (перечислена) пенсия; проводить перерасчет пенсий работающим пенсионерам, которые получают пенсию за выслугу лет, только после достижения пенсионного возраста; проводить назначение пенсий по зарплате лишь по данным персонифицированного учета, а по желанию лица с учетом заработной платы за 60 месяцев до внедрения персонифицированного учета – до 1 июля 2000 года; усовершенствовать механизм вычисления коэффициента зарплаты для лиц, которые получали помощь по безработице, или осуществляли уход за ребенком до 3 лет, ребенком-инвалидом.

В то же время, ожидаемый в 2011 году дефицит бюджета ПФ в размере 17,8 млрд. грн. покрывается за счет средств госбюджета. Реализация законопроекта, по мнению его авторов, позволит сократить дефицит в 2011 году на 211,6 млн. грн. Предусматривается, что при принятии законопроекта уменьшение расходов солидарной системы пенсионного страхования в 2012 году составит 2,501 млрд. грн.

По данным на 1 апреля т.г., в Украинеколичество пенсионеров по сравнению с концом 2010 года увеличилось на 60 тыс. человек – до 13 млн. 766. тыс. человек, количество плательщиков взносов в Пенсионный фонд на постоянной основе сократилось на 400 тыс. человек – до 14 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сегодня на брифинге.

По его информации, в Украине средний размер пенсии у мужчин составляет 1 тыс. 470 грн, у женщин – 1 тыс. 15 грн.

Правительство Украины в подготовленных изменениях к пенсионной реформе предлагает ограничить максимальные пенсии 10 прожиточными минимумами и распространить действие этой нормы на пенсии, которые были назначены ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

При этом он не исключил, что предложение правительства ввести ограничения на ранее назначенные пенсии может быть обжаловано в Конституционном Суде.

С.ТИГИПКО также сообщил, что на сегодняшний день правительство подало в Верховную Раду измененный законопроект о пенсионной реформе, и он зарегистрирован в парламенте под тем же номером, что и отозванный). Он отметил, что правительство внесло в документ 11 существенных, по его мнению, изменений.

“Эти изменения, на мой взгляд, сделали еще более мягким решение по пенсионной реформе”, - сказал вице-премьер.

Строительство и ЖКХ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами уволил Виктора ТИХОНОВА с должности вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Юрия ХИВРИЧА – с должности первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом говорится в текстах сегодняшних указов №637 и 638, размещенных на официальном сайте Президента.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что правительство определится с кандидатурой на должность вице-премьер-министра в течение ближайшей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге после посещения Трипольской специализированной общеобразовательной школы-интерната (Киевская область).

«Я думаю, что в течение ближайшей недели мы подберем кандидатуры и представим на рассмотрение Президента Украины, которому, собственно говоря, и принимать решение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что сегодняшнее увольнение Виктора ТИХОНОВА с должности вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хазяйства и Юрия ХИВРИЧА – с должности первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хазяйства было неизбежным и очевидным.

«Что касается подбора кандидатур, то ведется такая работа, изучаются кандидатуры. Я не буду, конечно, их называть сейчас, но такое изучение возможных кандидатур на такие сверхответственные должности, на такую сверхответственную работу, которая касается приведения тарифов в порядок, реформирования, скажем, всей жилищно-коммунальной системы, необходимо сделать», - подчеркнул глава правительства.

В то же время Н.АЗАРОВ отметил, что В.ТИХОНОВ и Ю.ХИВРИЧ работе в правительстве «отдавали все свои силы», но сейчас необходимы другие подходы, нужна энергия, опыт. «Я бы не хотел сейчас бросать камень в их огород», - отметил Н.АЗАРОВ.

(УНИАН)