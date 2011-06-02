ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Кабмин "молниеносно" доработал пенсионную реформу» пишет – Владимир Литвин заявил о мгновенной реакции Кабмина: меньше чем за сутки пенсионная реформа была доработана и отправлена в комитеты на рассмотрение…

http://delo.ua/ukraine/kabmin-molnienosno-dorabotal-158419/

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Также «Дело» в публикации «Генпрокуратура допросила Ющенко по делу Тимошенко» пишет – экс-Президент Украины Виктор Ющенко, который не идет на контакт с Генпрокуратурой по собственному делу, решил пойти на сотрудничество со следствием по делу Тимошенко…

http://delo.ua/ukraine/genprokuratura-doprosila-juschenk-158407/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Расплатился по тарифу», в котором пишет - Виктор Янукович впервые уволил правительственных чиновников в связи с невыполнением поставленных перед ними задач. Должностей лишились вице-премьер–глава Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Виктор Тихонов и его первый заместитель Юрий Хиврич, не сумевшие ввести единые для всех регионов Украины тарифы на коммунальные услуги. Такое решение – единственный способ остановить рост тарифов, считают в Партии регионов. Теперь предприятиям отрасли обещают выплачивать компенсации из госбюджета, для чего потребуется около 50 млрд грн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1652316

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Комиссар не хочет идти в обход», в котором пишет – Европе выгоднее реконструировать украинскую газотранспортную систему, чем строить газопроводы в обход страны, заявил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оттингер. В Минэнерго восприняли это заявление как поддержку и надеются при помощи ЕС убедить Россию отказаться от строительства South Stream. Впрочем, эксперты уверены, что заявление еврокомиссара – не более чем давление на "Газпром" в переговорах о поставках газа…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1652320

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Банки пролечат в финансовой здравнице», в котором пишет – в ВР зарегистрирован законопроект №8586, предполагающий учреждение Национальным банком Украины санационного банка со специальным статусом. Формировать уставный капитал «банка-лекаря» будут за счет доходов НБУ и ценных бумаг, эмитентом которых он является…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-prolechat-v-finansovoj-zdravnice

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Также «Экономические известия» подают материал «Авиаперевозчикам добавят конкуренции», в котором пишут - Мининфраструктуры озаботилось развитием конкуренции на внутреннем рынке авиаперевозок: ведомство предлагает отменить норму об обязательном интервале между вылетами в 30 минут, что должно увеличить количество рейсов и компаний. Эксперты допускают, что создается поле для коррупции…

http://markets.eizvestia.com/full/aviaperevozchikam-dobavyat-konkurencii

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«Экономические известия» публикуют материал «Страну спасут яблоки», в котором пишут – за последние три года Украина значительно увеличила объемы экспорта яблок, существенно снизив объемы импорта. При этом закладка садов идет очень активно…

http://markets.eizvestia.com/full/stranu-spasut-yabloki

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Газета «Сегодня» в публикации «Дорогие мобильные телефоны массово ставят на прослушку» пишет – для этого нужно лишь закачать в телефон жертвы программу за 3000 грн. Как спастись?

http://www.segodnya.ua/news/14255438.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцы ринулись за венгерскими паспортами. Очередь - на год» пишет - в Закарпатье все больше людей с документами двух стран. Но их якобы запугивает СБУ…

http://www.segodnya.ua/news/14255286.html

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Сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Позволит ли Президент «опошлить» экспорт зерна?», в котором пишет – ВР приняла закон о введении экспортных пошлин на зерно. Если Президент его подпишет, то селяне снова недосчитаются денег. Как отмечают эксперты, идет откровенный грабеж товаропроизводителя, и создаются невыносимые условия труда для аграриев…

http://economics.unian.net/rus/detail/90347

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Также сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «США на грани дефолта. Что ожидает Украину…», в котором пишет – конгресс США отказал Б.Обаме увеличить предельный уровень госдолга. Стране угрожает дефолт. Проблема спровоцирует рост курса евро/доллар. Украина не останется в стороне…

http://economics.unian.net/rus/detail/90316

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Итальянский компромисс» пишет – Fiat все-таки не удалось договориться с Минэкономразвития России поработать на условиях старого соглашения по промсборке. Автопроизводителю придется взять на себя дополнительные обязательства…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261400/italyanskij_kompromiss

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Также «Ведомости» в публикации «Облаком донесло» пишут – Apple вслед за Amazon запускает интернет-сервис, позволяющий слушать музыку и смотреть видео онлайн, не загружая их в компьютер, телефон или плейер…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/261394/oblakom_doneslo

(УНИАН)