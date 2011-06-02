Парламент Японии отказался выразить недоверие премьер-министру

Парламент Японии в ходе сегодняшнего голосования отказался выразить недоверие премьер-министру страны Наото КАНУ, отставки которого потребовали три оппозиционные партии.

Оппозиция обвиняет правительство Н.КАНА в медлительности при ликвидации последствий землетрясения 11 марта и аварии на АЭС "Фукусима-Дайичи", сообщает радио «Свобода».

Накануне голосования в нижней палате парламента Японии Н.КАН заявил о готовности покинуть свой пост после того, как последствия атомной аварии и стихийного бедствия будут ликвидированы, а страна оправится от кризиса.