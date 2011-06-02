ВР ужесточила ответственность за использование персональных данных

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно ужесточения ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 263 народных депутата из 396, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что не извещение или несвоевременное извещение субъекта персональных данных о его правах в связи с включением его персональных данных в базу персональных данных, цели сбора этих данных и лиц, которым эти данные передаются, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности – от 300 до 400 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Не извещение или несвоевременное извещение специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам защиты персональных данных об изменении сведений, которые подаются для государственной регистрации базы персональных данных, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, – от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное на протяжении года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 400 до 700 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Невыполнение законных требований должностных лиц специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам защиты персональных данных относительно устранения нарушений законодательства о защите персональных данных влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Незаконный сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о лице или незаконное изменение такой информации, кроме ряда случаев, наказываются штрафом в размере от 500 до 1 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет.

Те же действия, совершенные повторно, или если они нанесли существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам лица, наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.