Главное на 2 июня (день)

Финансы

Тигипко раскритиковал недостатки налогового законодательства

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО раскритиковал недостатки нового Налогового кодекса по итогам его действия за 5 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня на международной конференции, он, в частности, отметил, что проблемными вопросами налогообложения остаются ценные бумаги и хеджирование. «Мы целые блоки очень плохо прописали. Только взять то, что касается ценных бумаг, у нас практически тотально законы лежат и мы не двигаемся. Мы не урегулировали операции по хеджированию», - отметил он.

Также С.ТИГИПКО считает, что Налоговый кодекс (НК) должен содержать норму о налогообложении недвижимости, пункт т.н. налога на роскошь.

По его словам, часто в разных регионах из-за отсутствия единой базы разъяснений по-разному трактуются нормы НК.

Вице-премьер-министр отмечает кроме прочего нестабильность налогового законодательства Украины: «Мы приняли НК, а уже через месяц большинство его норм начали действовать. Практически бизнес не получил времени на адаптацию своих предприятий».

Неэффективным считает С.ТИГИПКО НК в плане инвестиционных операций: «Неэффективность налоговой системы в плане неблагоприятного и во многом дискриминационного регулирования инвестиционных операций – двойное налогообложение доходов от совместной деятельности, включение в налогооблагаемый доход беспроцентных возвратных займов, нечеткие правила налогообложения операций с объектами права интеллектуальной собственности…»

Также «явная чрезмерная налоговая нагрузка на физлиц с низким и средним уровнем доходов», - говорит С.ТИГИПКО.

Кроме того, он отметил коррупцию и неэффективную судебную систему как части проблемных вопросов налогового законодательства. Также на сегодня проблемы существуют в сфере предоставления льгот предприятиям, которые, по мнению С.ТИГИПКО, в Украине носят хаотический характер.

В вопросе эффективности действий налоговиков вице-премьер-министр отмечает их низкий уровень юридической квалификации.

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НБУ ввел временную администрацию в "Инпромбанке"

Национальный банк Украины своим постановлением №173 от 1 июня т.г. ввел временную администрацию в ПАО «Инновационно-промышленный банк» на три месяца - со 2 июня по 1 сентября 2011 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, временным администратором "Инпромбанка" назначен независимый эксперт Сергей БОГАТЫРЕВ.

Также сообщается, что для создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца * со 2 июня по 1 сентября 2011 года.

Справка УНИАН. «Инпромбанк» (г. Харьков) основан в 1993 году.

Активы банка на 1 апреля 2011 г. составляли 1,169 млн. грн., обязательства - 841,288 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 954,597 млн. грн., собственный капитал – 227,587 млн. грн., уставный капитал - 173,648 млн. грн.

«Инпромбанк» завершил I квартал 2011 года с прибылью 1,2 млн. грн.

На 1 апреля 2011 года никто из акционеров банка не владел более чем 10% акций.

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Строительство

Кабмин планирует ввести единые тарифы на услуги ЖКХ к новому отопительному сезону

Правительство Украины планирует ввести единые тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства к началу отопительного сезона 2011-2012 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

“Задача стоит к новому отопительному сезону это все сделать”, - сказал А.КЛЮЕВ. Он отметил, что все 18 видов тарифов на услуги будут одинаковыми по всей стране, и правительство уже разработало методику их определения.

“Сейчас мы подготовили единый алгоритм, и по нему все органы местного самоуправления и независимый регулятор будут считать тарифы. Согласно этой методике, тарифы по стране в целом будут едиными. Не будет такого, что, к примеру, в Донецкой области кубометр воды стоит одну цену, а, скажем, в Житомирской области – в два или три раза дешевле”, - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что в случаях, если по объективным причинам в каких-то регионах себестоимость тарифа будет превышать установленный уровень, то разница будет компенсироваться. Прежде всего, это касается тарифа на воду и, по предварительным данным, размер компенсации может составить 800-900 млн. грн., сказал А.КЛЮЕВ.

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Должность Тихонова в правительстве может занять Яцуба или Тулуб - СМИ

Должность вице-премьер-министра в Кабинете министров может занять Владимир ЯЦУБА, который до административной реформы был министром регионального развития и строительства, или губернатор Черкасской области Сергей ТУЛУБ, пишут украинские СМИ.

В частности, газета "Сегодня" (№119 от 2 июня) отмечает, что по ее информации кандидатура В.ЯЦУБЫ также рассматривается на должность председателя горадминистрации Севастополя.

Кроме того, по информации ТСН, должность вице-премьера может занять С.ТУЛУБ.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами уволил Виктора ТИХОНОВА с должности вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Юрия ХИВРИЧА – с должности первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В свою очередь. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что правительство в течение ближайшей недели определится с кандидатурой на должность вице-премьер-министра.

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ТЭК

Долги предприятий ТЭК по налогам и сборам, которые возникли до 31 декабря 2010 г, списаны

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» относительно вопросов налогообложения природного газа и электрической энергии».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" относительно вопросов налогообложения природного газа и электрической энергии.

Целью принятия закона является улучшение финансового состояния предприятий, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую и электрическую энергию, независимо от формы собственности; субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность, связанную с поставками природного газа и электрической энергии по регулируемому тарифу; Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и ее дочерних компаний ДК "Газ Украины", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвыдобування", ГАО "Черноморнефтегаз"

Законом предусматривается списание задолженности указанных предприятий перед бюджетом по налогам и сборам, которые возникли по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Кроме того, установлены предупреждения значительных дополнительных налоговых начислений, которые возникнут в результате реализации положений, предусмотренных в проекте Закона Украины "Некоторые вопросы списания задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию"

Законом предлагается списать задолженность перед бюджетом предприятий, которые принимали участие в списании задолженности в соответствии с законопроектом "О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию", на общую сумму более 24 млрд. грн.

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Украина не будет предоставлять ЕС отдельные гарантии бесперебойной поставки газа - Клюев

Украина не будет предоставлять Европейскому Союзу какие-либо отдельные гарантии, в том числе и финансового характера, по бесперебойному транзиту газа из России в страны ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя результаты своего визита в Брюссель 31 мая.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в ходе переговоров с комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ удалось договориться о снятии предлагаемого Еврокомиссией условия, в рамках переговоров о подготовке соглашения о свободной торговле, по гарантиям со стороны Украины относительно бесперебойного транзита газа.

«Вначале были выставлены (со стороны ЕК – УНИАН) достаточно жесткие требования по поводу того, чтоб мы гарантировали, вплоть до финансовых гарантий, транзит через Украину газа. Даже предлагался особый механизм рассмотрения вопроса. Но нам удалось договориться о том, что никаких финансовых санкций в случае каких-либо сбоев при поставках газа через территорию Украины не будет. Я считаю, что это наша большая победа», - сказал А.КЛЮЕВ.

Кроме того, он подчеркнул, что подтверждением возможностей Украины осуществлять бесперебойный транзит газа служит то, что в 2010 и 2011 годах проблем с транзитом не было. При этом А.КЛЮЕВ отметил, что переговоры, которые ведут сейчас Украина и Россия по газовым вопросам, никак не отразятся на транзите газа в страны Евросоюза.

«Фактами и примерами нам удалось уйти от этого вопроса (требований гарантии бесперебойного транзита – УНИАН)», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в ходе видеомоста Киев-Брюссель руководитель переговорной группы от Еврокомиссии по вопросам создания ЗСТ между Украиной и ЕС Филипп КУИССОН сообщил, что в ходе переговоров с А.КЛЮЕВЫМ 31 мая в Брюсселе будет обсуждаться вопрос применения механизмов недопущения перебоев при транзите газа из России в Европу через территорию Украины.

Ф.КУИССОН сообщил, что планируется рассмотреть возможность введения компенсационных мер в случае возникновения таких ситуаций.

ЕС считает, что транзит газа должен быть гарантирован со стороны Украины, подчеркнул он.

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Сумма собранных средств на чернобыльские проекты может достичь 700 млн. евро - Гончарук

Сумма собранных средств на Чернобыльские проекты может возрасти до 700 млн. евро. Об этом заявил советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АП, по словам А.ГОНЧАРУКА, "украинская сторона продолжает прилагать настойчивые усилия, направленные на изыскание финансовых ресурсов, необходимых для реализации Чернобыльских проектов в полном объеме". Так, уже после проведения в Киеве 19 апреля этого года конференции по сбору средств на вышеупомянутые цели, которая, по словам А.ГОНЧАРУКА, дала мощный импульс решению указанного вопроса, ряд стран заявили о своем желании дополнительно приобщиться к финансированию Чернобыльских проектов. Это, в частности, Саудовская Аравия и Канада (сумма взносов – 14 и 21 млн. евро соответственно). Кроме того, председатель Совета министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ во время саммита "Большой восьмерки", который проходил 26-27 мая во французском г. Довиль, объявил о решении его страны внести в Чернобыльский фонд "Укрытие" 26 млн. евро.

Таким образом, отметил советник Президента Украины, общая сумма взносов, задекларированных международным содружеством на финансирование Чернобыльских проектов, на сегодняшний день уже достигает 610 млн. евро. (Как сообщал УНИАН, общая сумма взносов, провозглашенных во время проведения 19 апреля с.г. Конференции по сбору средств на финансирование Чернобыльских проектов, составляла 550 млн. евро.).

А.ГОНЧАРУК допускает рост в ближайшей перспективе объема собранных средств до 700 млн. евро. В этой связи он сообщил об ожидании увеличения соответствующих взносов со стороны некоторых международных партнеров Украины, в частности европейских институтов.

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Янукович подписал закон о списании задолженности за энергоносители ряду предприятий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада Украины приняла Закон "О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию".

Целью закона является решение проблемы долгов, обеспечение условий для повышения уровня текущих расчетов за потребленный природный газ и электрическую энергию и создание условий для улучшения финансово-экономического состояния, в частности, тех предприятий, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую и электрическую энергию, независимо от формы собственности; субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность, связанную с поставками природного газа и электрической энергии по регулируемому тарифу; Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", ДК "Газ Украины", ДК "Укргазвыдобування", ДК "Укртрансгаз", ГАО "Черноморнефтегаз".

Задача закона - улучшение платежного баланса отмеченных предприятий путем списания задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию, возникшую по состоянию на 1 января 2010 года, и начисленных пени и штрафных санкций по задолженности за природный газ по состоянию на 1 января 2011 года.

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Агро

Украина усилила контроль за импортом овощей из Евросоюза - Азаров

Украина усилила контроль за импортом овощей из Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

“Дано поручение на границах усилить контроль за ввозом овощей. Перед Министерством аграрной политики и Министерством здравоохранения поставлено задание не допустить ввоза зараженных овощей. Никаких оснований для паники нет”, - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что сегодня нет ясности в вопросе, что послужило причиной заражения овощей. “Не допустить ввоза овощей и разобраться в этом вопросе (с причиной заражения – УНИАН)”, - сказал премьер-министр.

Как известно, в Германии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой. По некоторым данным, источником инфекции являются салатные огурцы.

Случаи заболевания отмечаются также в Швеции, Дании, Голландии, Великобритании.

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Присяжнюк: постановление об отмене квот на экспорт зерна будет опубликовано в ближайшие дни

Постановление об отмене квот на экспорт зерна будет опубликовано в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на брифинге в ходе открытия Международной агропромышленной выставки «Агро-2011».

«Оно (постановление - УНИАН) сегодня-завтра выйдет. Все подписи есть», сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, объяснив, что задержка с обнародованием документа вызвана техническими вопросами.

В свою очередь премьер-министр Николай АЗАРОВ отметил, что «никаких задержек нет. Я сегодня приеду в Кабмин и сам это проверю».

Как сообщал УНИАН, Кабмин на прошлой неделе принял постановление, которым отменил квоты на экспорт зерна, но его до сих пор не опубликовали и, соответственно, квоты до сих пор действуют.

Справка УНИАН. 30 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

В конце апреля Кабмин отменил квоты на экспорт кукурузы.

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Соцполитика

Верховная Рада приняла закон о штрафных санкциях

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в статьи 19 и 43 Закона Украины «Об охране труда».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 290 народных депутатов из 397, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что для предприятий, независимо от форм собственности, или физических лиц, которые, в соответствии с законодательством, используют наемный труд, расходы на охрану труда составляют не менее 0,5% фонда оплаты труда за предыдущий год.

За нарушение законодательства об охране труда и невыполнение предписаний (распоряжений) должностных лиц органов исполнительной власти по надзору за охраной труда юридические и физические лица, которые, в соответствии с законодательством, используют наемный труд, привлекаются органами исполнительной власти по надзору за охраной труда к уплате штрафа в порядке, установленном законом.

Уплата штрафа не освобождает от устранения выявленных нарушений в определенные сроки.

Максимальный размер штрафа не может превышать 5% среднемесячного фонда заработной платы за предыдущий год юридического или физического лица, которое, в соответствии с законодательством, использует наемный труд.

За нарушение требований, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 19 этого закона, юридическое или физическое лицо, которое, в соответствии с законодательством, использует наемный труд, платит штраф из расчета 25% от разницы между расчетной минимальной суммой расходов на охрану труда в отчетном периоде и фактической суммой этих расходов за такой период.

Неуплата или неполная уплата юридическими или физическими лицами, которые, в соответствии с законодательством, используют наемный труд, штрафа влечет за собой начисление пени на неуплаченную сумму штрафа (его части) из расчета 120% годовых учетной ставки Национального банка Украины, которая действовала в период такой неуплаты, за каждый день просрочки.

Средства от применения штрафных санкций зачисляются в государственный бюджет Украины.

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Столичные пляжи не готовы к купальному сезону - МЧС

Места массового отдыха населения на водных объектах Киева не готовы к купальному сезону 2011 года.

К такому выводу пришла Госинспекция гражданской защиты и техногенной безопасности столичного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая провела плановую проверку столичных пляжей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, проверка касалась состояния соблюдения правил охраны жизни людей на водных объектах, а также деятельности поисково-спасательной службы КП «Плесо» относительно готовности ее к реагированию на чрезвычайные ситуации.

На территории Киева существует 61 объект массового отдыха людей на воде, из них 30 имеют пляжи, отметил начальник Госинспекции гражданской защиты и техногенной безопасности ГУ МЧС Киева Александр КОМАШКО, и большинство из проверенных мест массового отдыха возле воды не отвечает требованиям безопасности. В частности, по его словам, отсутствуют документы на право открытия и функционирования пляжей, не организовано постоянное дежурство сезонных спасательных постов, отсутствуют ограничительные буи, не установлены стенды с информацией об основных правилах безопасного поведения на воде и оказании первой медицинской помощи утопающим.

Как подчеркнул А.КОМАШКО, все это создает опасность отдыхающим и может привести к трагическим последствиям. Со стороны же руководителей объектов отдыха робота по исправлению недостатков проводится на не надлежащем уровне, сказал он.

А.КОМАШКО также отметил, что на сегодняшний день осуществлена паспортизация лишь одного из существующих пляжей, оборудованы спасательными постами лишь 10 пляжей, из них - 6, которые обслуживает КП «Плесо».

По результатам плановой проверки объектовая аварийно-спасательная служба КП Киевской городской государственной администрации «Плесо» признана не готовой к действиям по назначению, сообщил он.

В свою очередь, начальник группы водолазно-спасательных работ Специального аварийно-спасательного отряда ГУ МЧС Украины в Киеве Юрий БИЛЕЦКИЙ отметил, что на сегодня столичное МЧС привело необходимые технические и плавсредства в готовность. В этом году работники МЧС спасли на воде 11 человек, отметил он.

МЧС также призывает граждан быть крайне осторожными во время пребывания возле воды.

По данным спасателей, на протяжении 2010 года во время отдыха на воде в Киеве погибли 96 человек, с начала 2011 года – 8, из них 1 ребенок.

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Промышленность

Фирташ подтвердил свое участие в тендере на приобретение российского ОАО «Минудобрения»

Глава Совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ подтвердил, что участвует в тендере на приобретение российского предприятия по производству минеральных удобрений ОАО «Минудобрения» (г. Россошь). Об этом он рассказал в интервью журналу «Фокус».

По словам Д.ФИРТАША, его Группа является единственной украинской компанией, которая принимает участие в тендере. Стартовая цена сделки оценивалась в 1 млрд. долларов, но на данный момент Группа уже подтвердила свою заявку на уровне 1,4 млрд. долларов, сказал он.

«ОАО «Минудобрения» - это огромный завод очень хорошего качества. Его преимуществом для нас является то, что он находится всего в 100 километрах от украинской границы и получает газ по 80 долларов», - отметил Д.ФИРТАШ.

Справка УНИАН. Под контролем Д.ФИРТАША находится почти 70% производства аммиака в Украине, около 60% – карбамида и 100% – аммиачной селитры. В феврале этого года стало известно, что Д.ФИРТАШ купил Черкасский "Азот", в сентябре 2010 г. было объявлено, что концерн "Стирол" вошел в Ostchem Group – химический холдинг в составе Group DF, а в начале февраля подтвердилось приобретение бизнесменом Северодонецкого "Азота". В Украине Group DF контролирует также "Ривнеазот".

ОАО «Минудобрения» (г.Россошь) – крупное предприятие химической промышленности России, единственный производитель минеральных удобрений в Центрально-Черноземном регионе.

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