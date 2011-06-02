Кабмин рассчитывает, что ВР примет Программу социально-экономического развития до конца сессии - Клюев

Правительство рассчитывает, что Государственная программа социально-экономического развития Украины на 2012 год будет принята до конца 8-й сессии Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Программа фактически уже готова, я сегодня видел сигнальный вариант», - отметил он.

А.КЛЮЕВ также сообщил, что на протяжении двух недель проект программы будет вынесен на рассмотрение правительства, а после обсуждения и доработки – направлен в Верховную Раду.

«Мы хотим, чтобы парламент, я надеюсь, нас поддержат народные депутаты, до конца сессии принял этот документ», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.