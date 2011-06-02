Главное на 2 июня (вечер)

Новости ЖКХ

Правительство Украины не планирует увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что внимание при формировании тарифов будет направлено на сокращение их себестоимости.

«Правительство не пойдет на увеличение тарифов… Только при крайней необходимости мы будем повышать те или иные тарифы. Сейчас в основной массе мы будем идти на сокращение себестоимости», - сказал А.КЛЮЕВ.

Правительство планирует создать в каждой области региональные компании по предоставлению услуг теплоснабжения и водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ сегодня на брифинге.

«По нашей концепции, пока это не утверждено, но, скорее всего, так и будет. В каждой области будет две компании. Одна будет поставлять тепло, и мы будем объединять все теплопоставляющие организации в эту одну региональную компанию, и все водоканалы тоже будем объединять в одну компанию», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что такие изменения позволят существенно упростить управление, регулирование и контроль в системе водо- и теплоснабжения.

Финансы

До конца следующей недели Кабинет министров Украины рассмотрит изменения в Налоговый кодекс (НК), разработанные экспертной группой под руководством вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал сегодня во время международной конференции.

Поправки были подготовлены по итогам обсуждений с ассоциациями предпринимателей и работодателей за время действия НК.

По словам вице-премьер-министра, на сегодняшний день экспертная группа подготовила более 500 поправок к документу. А уже до конца года будет разработан комплексный законопроект, который позволит внести в налоговую систему глобальные изменения. «Для более эффективной доработки кодекса мы пригласили специалистов московского офиса компании Ernst&Young. Они помогли выявить слабые стороны нашего налогового законодательства», – сказал С.ТИГИПКО.

Также, по его словам, необходимо ужесточить контроль над трансфертным ценообразованием, чтобы избежать нелегального выведения украинских капиталов за рубеж, усиливать борьбу с уклонением от налогообложения, отказаться от хаотичной и неэффективной системы льгот. «Эти меры помогут увеличить поступления в госбюджет, расширить базу налогообложения, а в дальнейшем – снизить налоговую нагрузку на экономику», - отметил С.ТИГИПКО.

Вице-премьер считает, что предложения экспертов будут учтены в соответствующем законопроекте, который подготовят до конца лета. А уже осенью начнется обсуждение новаций с бизнесом и общественностью. «К концу года мы сможем принять этот документ, при этом будет предусмотрен адаптационный период для предпринимателей», – сказал он.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что курс гривни будет оставаться стабильным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое заявление премьер-министр сделал во время открытия XXIII Международной агропромышленной выставки «Агро-2011».

«Сейчас гривня стабильна как никогда, и будет стабильной», - отметил Н.АЗАРОВ.

Глава правительства также отметил, что банковская система Украины работает стабильно и уже началась выплата депозитов вкладчикам «Родовид банка».

«Каждый вкладчик банка может быть спокойный за свои вклады», - отметил премьер-министр.

Председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ прогнозирует, что к середине лета «потребительская инфляция» может достичь 12-13%.

Об этом говорится в письме председателя Нацбанка С.АРБУЗОВА к премьер-министру Николая АЗАРОВА. Копия письма есть в распоряжении УНИАН.

Так, в апреле рост индекса потребительских цен “ускорился” до 9,4% в годовом выражении. Учитывая тенденции к росту мировых цен на сырьевые товары и низкую базу сравнения в прошлом году, к середине лета потребительская инфляция может достичь 12-13% в годовом выражении.

С.АРБУЗОВ отмечает, что, начиная с декабря прошлого года, рост потребительских цен определяется преимущественно ростом инфляции расходов: ценами на продовольствие, административно-регулируемыми тарифами и ценами на топливо. Резкий рост цен на указанные продукты и услуги повышает себестоимость продукции и, соответственно, ускоряет базовую инфляцию.

В документе констатируется, что, по оценкам международных и отечественных экспертов, достижение правительственного прогноза инфляции (8,9%) является маловероятным. В частности, МВФ прогнозирует потребительскую инфляцию на 2011 год на уровне 10,2%, а мартовский консенсус-прогноз Министерства экономического развития (составленный на основе оценок экспертов из тринадцати государственных и неправительственных организаций) - ухудшен до 11,1%. К тому же результаты деловых ожиданий предприятий за первый квартал текущего года свидетельствуют, что инфляционные ожидания бизнеса на следующие 12 месяцев возросли по сравнению с данными предыдущего квартала и достигли 14,7%.

«Нынешние нереалистические параметры инфляции ставят под сомнение всю совокупность макроэкономических показателей как на текущий, так и следующий годы, - пишет Н.АЗАРОВУ председатель НБУ. - Следовательно, приводят к снижению доверия к экономической политике правительства в целом и, соответственно, делают невозможным достижение целей в кратко- и среднесрочном периодах».

В Национальном банке также возлагают на правительство Н.АЗАРОВА вину за срыв сотрудничества с Международным валютным фондом, что привело к снижению доверия инвесторов к Украине.

«К сожалению, эти негативные тенденции, помимо остального, обусловлены публичными заявлениями руководства правительства, противоречащими целям программы, которая поддерживается МВФ (в частности, относительно цен и тарифов и т.п.)», - констатирует С.АРБУЗОВ.

В Нацбанке, в частности, подсчитали, что невыполнение условий Меморандума с МВФ приведет к непоступлению средств только в 2011 году в объеме почти 7,7 млрд. дол. США от международных финансовых организаций (от МВФ – 6,2 млрд., Всемирного банка – 0,85 млрд., Еврокомиссии – 0,6 млрд.).

В ближайшее время Украина присоединится к Декларации о международном инвестировании и многонациональных предприятиях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом заявил глава этого ведомства Александр ЛАВРИНОВИЧ в Лондоне в ходе юридического форума «Eurolawyer 2011», на котором рассматриваются вопросы защиты в странах СНГ иностранных инвестиций.

По его словам, на данный момент разрабатывается проект письма Кабинета министров к Генеральному секретарю ОЭСР относительно присоединения Украины к Декларации ОЭСР.

А.ЛАВРИНОВИЧ также отметил, что в результате вступления во Всемирную торговую организацию, в рамках выполнения взятых на себя обязательств, в Украине был проведен масштабный пересмотр нормативно-правовой базы с целью согласования конкретных национальных требований и процедур с международными стандартами, что существенно повлияло на права иностранных инвесторов.

Вместе с тем он отметил, что, присоединившись к Декларации ОЭСР, Украина подтвердит свою позицию и обязательство относительно необходимости внедрения в стране либерального инвестиционного климата и равного подхода к предприятиям, которые контролируются иностранным и национальным капиталом.

Энергетика

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-мае т.г. увеличила транзит природного газа в страны Европы на 15,8%, или на 6,666 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом, до 48,892 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-мае т.г. увеличилась на 10,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом, до 77,796 млрд. млн. куб. м.

На 3-м и 4-м энергоблоках Хмельницкой АЭС будут устанавливаться турбины украинского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор «Атомпроектинжиниринг», являющегося обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом», Владимир БРОННИКОВ.

По его словам, сейчас «Атомпроектинжиниринг» ведет по этому вопросу переговоры с «Турбоатомом».

«В реакторные установки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС мы будем стараться максимально интегрировать украинское оборудование. Уже сейчас мы ведем переговоры с украинскими производителями трансформаторов и другого оборудования для энергоблоков АЭС», - добавил В.БРОННИКОВ.

(УНИАН)